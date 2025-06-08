https://crimea.ria.ru/20250608/v-aeroportu-vnukovo-potop-iz-za-moschnogo-livnya-s-gradom-1147046065.html

В аэропорту Внуково потоп из-за мощного ливня с градом

В аэропорту Внуково потоп из-за мощного ливня с градом - РИА Новости Крым, 08.06.2025

В аэропорту Внуково потоп из-за мощного ливня с градом

Сильный шквалистый ветер с ливнем и градом повредил кровлю здания аэропорта Внуково, подтоплен терминал, изменено расписание некоторых рейсов, сообщает... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T18:47

2025-06-08T18:47

2025-06-08T18:54

аэропорт внуково

москва

погода

штормовое предупреждение

аэропорт

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Сильный шквалистый ветер с ливнем и градом повредил кровлю здания аэропорта Внуково, подтоплен терминал, изменено расписание некоторых рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.В аэропорту добавили, что в расписание некоторых рейсов внесены изменения. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, неделя в столице начнется с влияния холодного атмосферного фронта, который принесет в Москву и окрестности новую порцию ливневых дождей с грозами и порывистым ветром."В понедельник пока будет еще тепло - плюс 27 - плюс 29 градусов в Москве и плюс 26 - плюс 31 в Подмосковье. Во вторник довольно резко похолодает, регион окажется под влиянием отрога скандинавского антициклона. Облаков в небе станет меньше, дожди прекратятся, а дневная температура будет в пределах плюс 20 - плюс 22 градусов", - цитирует Леуса РИА Новости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт внуково, москва, погода, штормовое предупреждение, аэропорт, происшествия