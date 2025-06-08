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В аэропорту Внуково потоп из-за мощного ливня с градом
В аэропорту Внуково потоп из-за мощного ливня с градом - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В аэропорту Внуково потоп из-за мощного ливня с градом
Сильный шквалистый ветер с ливнем и градом повредил кровлю здания аэропорта Внуково, подтоплен терминал, изменено расписание некоторых рейсов, сообщает... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T18:47
2025-06-08T18:47
2025-06-08T18:54
аэропорт внуково
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штормовое предупреждение
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Сильный шквалистый ветер с ливнем и градом повредил кровлю здания аэропорта Внуково, подтоплен терминал, изменено расписание некоторых рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.В аэропорту добавили, что в расписание некоторых рейсов внесены изменения. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, неделя в столице начнется с влияния холодного атмосферного фронта, который принесет в Москву и окрестности новую порцию ливневых дождей с грозами и порывистым ветром."В понедельник пока будет еще тепло - плюс 27 - плюс 29 градусов в Москве и плюс 26 - плюс 31 в Подмосковье. Во вторник довольно резко похолодает, регион окажется под влиянием отрога скандинавского антициклона. Облаков в небе станет меньше, дожди прекратятся, а дневная температура будет в пределах плюс 20 - плюс 22 градусов", - цитирует Леуса РИА Новости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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аэропорт внуково, москва, погода, штормовое предупреждение, аэропорт, происшествия
В аэропорту Внуково потоп из-за мощного ливня с градом
В аэропорту Внуково изменено расписание некоторых рейсов из-за мощного ливня с градом
18:47 08.06.2025 (обновлено: 18:54 08.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Сильный шквалистый ветер с ливнем и градом повредил кровлю здания аэропорта Внуково, подтоплен терминал, изменено расписание некоторых рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В настоящее время задействованы все возможные ресурсы для устранения последствий непогоды и минимизации влияния на вылеты рейсов, — говорится в сообщении.
В аэропорту добавили, что в расписание некоторых рейсов внесены изменения. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, неделя в столице начнется с влияния холодного атмосферного фронта, который принесет в Москву и окрестности новую порцию ливневых дождей с грозами и порывистым ветром.
"В понедельник пока будет еще тепло - плюс 27 - плюс 29 градусов в Москве и плюс 26 - плюс 31 в Подмосковье. Во вторник довольно резко похолодает, регион окажется под влиянием отрога скандинавского антициклона. Облаков в небе станет меньше, дожди прекратятся, а дневная температура будет в пределах плюс 20 - плюс 22 градусов", - цитирует Леуса РИА Новости.
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