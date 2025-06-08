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Украинская управляемая ракета "Нептун" сбита над Черным морем - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Украинская управляемая ракета "Нептун" сбита над Черным морем
Украинская управляемая ракета "Нептун" сбита над Черным морем - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Украинская управляемая ракета "Нептун" сбита над Черным морем
Силы противовоздушной обороны отразили комбинированную воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T15:03
2025-06-08T15:10
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили комбинированную воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в период с 11.40 до 14.00 были уничтожены четыре украинских беспилотника.Кроме того, сбита украинская управляемая ракета "Нептун".В течение ночи 8 июня силы ПВО сбили над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями и Московским регионом 61 беспилотник.Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских БПЛА над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские дроны с 4 часов утра.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что при ударе ВСУ в Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, черное море, новости крыма, срочные новости крыма
Украинская управляемая ракета "Нептун" сбита над Черным морем

Силы ПВО сбили над Черным морем украинскую ракету "Нептун" и беспилотник над Крымом

15:03 08.06.2025 (обновлено: 15:10 08.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили комбинированную воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в период с 11.40 до 14.00 были уничтожены четыре украинских беспилотника.

"По одному БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым", - сказано в сообщении.

Кроме того, сбита украинская управляемая ракета "Нептун".
"Над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета "Нептун-МД". - добавили в военном ведомстве.
В течение ночи 8 июня силы ПВО сбили над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями и Московским регионом 61 беспилотник.
Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских БПЛА над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские дроны с 4 часов утра.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.
В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что при ударе ВСУ в Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода.
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