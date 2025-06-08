Украинская управляемая ракета "Нептун" сбита над Черным морем
Силы ПВО сбили над Черным морем украинскую ракету "Нептун" и беспилотник над Крымом
15:03 08.06.2025 (обновлено: 15:10 08.06.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили комбинированную воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в период с 11.40 до 14.00 были уничтожены четыре украинских беспилотника.
"По одному БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым", - сказано в сообщении.
Кроме того, сбита украинская управляемая ракета "Нептун".
"Над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета "Нептун-МД". - добавили в военном ведомстве.
В течение ночи 8 июня силы ПВО сбили над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями и Московским регионом 61 беспилотник.
Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских БПЛА над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские дроны с 4 часов утра.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.
В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что при ударе ВСУ в Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода.
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