https://crimea.ria.ru/20250608/ugrozu-raketnoy-opasnosti-v-novorossiyske-otmenili--1147040956.html

Угрозу ракетной опасности в Новороссийске отменили

Угрозу ракетной опасности в Новороссийске отменили - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Угрозу ракетной опасности в Новороссийске отменили

В Новороссийске отменили угрозу ракетной опасности на регион. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T15:17

2025-06-08T15:17

2025-06-08T15:17

новороссийск

андрей кравченко

ракетная опасность

безопасность

кубань

краснодарский край

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске отменили угрозу ракетной опасности на регион. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Сирены завыли в городе в 12:44. Опасность атак сохранялась два часа.В ночь на 3 мая в Новороссийске в результате ударов украинских беспилотников были ранены пять человек и повреждены три многоэтажных дома. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. В городе вводили режим ЧС.Позже сообщалось, что в Новороссийске после массированной комбинированной атаки ВСУ повреждены 95 квартир, две из них полностью разрушены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

кубань

краснодарский край

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, андрей кравченко, ракетная опасность, безопасность, кубань, краснодарский край, россия, новости