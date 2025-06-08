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Угрозу ракетной опасности в Новороссийске отменили
Угрозу ракетной опасности в Новороссийске отменили - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Угрозу ракетной опасности в Новороссийске отменили
В Новороссийске отменили угрозу ракетной опасности на регион. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T15:17
2025-06-08T15:17
2025-06-08T15:17
новороссийск
андрей кравченко
ракетная опасность
безопасность
кубань
краснодарский край
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске отменили угрозу ракетной опасности на регион. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Сирены завыли в городе в 12:44. Опасность атак сохранялась два часа.В ночь на 3 мая в Новороссийске в результате ударов украинских беспилотников были ранены пять человек и повреждены три многоэтажных дома. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. В городе вводили режим ЧС.Позже сообщалось, что в Новороссийске после массированной комбинированной атаки ВСУ повреждены 95 квартир, две из них полностью разрушены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новороссийск, андрей кравченко, ракетная опасность, безопасность, кубань, краснодарский край, россия, новости
Угрозу ракетной опасности в Новороссийске отменили
В Новороссийске отменили угрозу ракетной опасности