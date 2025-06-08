https://crimea.ria.ru/20250608/tri-rayona-kurskoy-oblasti-obestocheny-posle-obstrela-vsu-1147042097.html

Три района Курской области обесточены после обстрела ВСУ

Три района Курской области обесточены после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Три района Курской области обесточены после обстрела ВСУ

В Курской области Рыльской район, а также частично Глушковский и Кореневский остались без электричества после удара ВСУ по подстанции. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T16:20

2025-06-08T16:20

2025-06-08T16:23

курская область

обстрелы всу

обстрелы курской области

александр хинштейн

отключение электроэнергии

новости

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Курской области Рыльской район, а также частично Глушковский и Кореневский остались без электричества после удара ВСУ по подстанции. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Хинштейн заверил, что подачу электричества возобновят, как только позволит оперативная обстановка.Это уже не первая попытка ВСУ устроить блэкаут в российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня противник нанес массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Электроснабжение полностью восстановили к вечеру 3 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятероВ Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожарыИз-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, александр хинштейн, отключение электроэнергии, новости, атаки всу