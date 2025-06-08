https://crimea.ria.ru/20250608/trekhletnemu-rebenku-v-sevastopole-zazhalo-nogu-kryshkoy-lyuka-1147043274.html

Трехлетнему ребенку в Севастополе зажало ногу крышкой люка

Трехлетнему ребенку в Севастополе зажало ногу крышкой люка - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Трехлетнему ребенку в Севастополе зажало ногу крышкой люка

В Севастополе трехлетний ребенок получил ушиб ноги из-за опрокидывания крышки канализационного колодца на входе в подъезд жилого дома. Прокуратура региона... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T17:19

2025-06-08T17:19

2025-06-08T17:19

севастополь

происшествия

дети

прокуратура города севастополя

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе трехлетний ребенок получил ушиб ноги из-за опрокидывания крышки канализационного колодца на входе в подъезд жилого дома. Прокуратура региона начала проверку по данному факту.Отмечается, что сообщения об инциденте появились в соцсетях и СМИ.Отмечается, что в этот же вечер сотрудники "Водоканала" закрыли опасный люк. Сейчас прокуратура ведет проверку работы ответственных за содержание объекта.10 июля прошлого года в Севастополе 9-летняя девочка провалилась в ливневку в районе пляжа. Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым отец пострадавшей Александр Сергеев, он с детьми шел по центральной дороге от пляжа к остановке общественного транспорта, когда шедшая чуть впереди дочь до бедра провалилась в решетку ливневой канализации, где имелись дефекты.Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль и потребовал доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, дети, прокуратура города севастополя, новости севастополя