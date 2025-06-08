Трехлетнему ребенку в Севастополе зажало ногу крышкой люка
В Севастополе ребенку зажало ногу крышкой канализационного колодца – идет проверка
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе крышка канализационного колодца зажала ногу ребенку
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе трехлетний ребенок получил ушиб ноги из-за опрокидывания крышки канализационного колодца на входе в подъезд жилого дома. Прокуратура региона начала проверку по данному факту.
Отмечается, что сообщения об инциденте появились в соцсетях и СМИ.
"Вечером 7 июня 2025 года у входа в подъезд аварийного дома № 3 в Георгиевской балке 3-летний мальчик наступил на крышку люка, которая опрокинулась вместе с ним и зажала мальчику ногу. Находившийся рядом отец помог ребенку. По предварительной информации, малолетний получил ушиб". - сказано в сообщении надзорного ведомства Севастополя.
Отмечается, что в этот же вечер сотрудники "Водоканала" закрыли опасный люк. Сейчас прокуратура ведет проверку работы ответственных за содержание объекта.
"Устанавливаются лица, ответственные за содержание данного объекта. Прокуратура даст оценку полноте исполнения требований жилищно-коммунального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заключили в прокуратуре.
10 июля прошлого года в Севастополе 9-летняя девочка провалилась в ливневку в районе пляжа. Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым отец пострадавшей Александр Сергеев, он с детьми шел по центральной дороге от пляжа к остановке общественного транспорта, когда шедшая чуть впереди дочь до бедра провалилась в решетку ливневой канализации, где имелись дефекты.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль и потребовал доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.
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