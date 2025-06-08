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Традиции милосердия всегда были в характере русского народа – Путин
Традиции милосердия всегда были в характере русского народа – Путин - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Традиции милосердия всегда были в характере русского народа – Путин
Президент России Владимир Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T10:39
2025-06-08T10:39
2025-06-08T10:39
владимир путин (политик)
россия
праздники и памятные даты
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе. Особой вехой в истории стал Указ Петра I от 8 июня 1701 года об открытии учреждений для ухода за больными и престарелыми неимущими людьми, который положил начало созданию в России государственной системы социальной защиты", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что нынешнее поколение социальных работников трудятся в домах ветеранов и интернатах, в центрах помощи семье и детям. Всех их объединяет не только преданность профессии, но и особые личные, человеческие качества.Путин пожелал социальным работникам успехов и поблагодарил за труд.Ранее руководство Крыма также поздравило соцработников с профессиональным праздником.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, соцзащита, общество, новости
Традиции милосердия всегда были в характере русского народа – Путин
Путин поздравил социальных работников России с профессиональным праздником
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе. Особой вехой в истории стал Указ Петра I от 8 июня 1701 года об открытии учреждений для ухода за больными и престарелыми неимущими людьми, который положил начало созданию в России государственной системы социальной защиты", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что нынешнее поколение социальных работников трудятся в домах ветеранов и интернатах, в центрах помощи семье и детям. Всех их объединяет не только преданность профессии, но и особые личные, человеческие качества.
"Во многом от вас, вашей самоотдачи зависит жизнь миллионов людей, решение повседневных, порой очень сложных проблем. Поэтому важно постоянно повышать качество, оперативность и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой российский и зарубежный опыт, консолидировать на этом направлении усилия государства, институтов развития, НКО, бизнеса, волонтерских организаций", - подчеркнул глава государства.
Путин пожелал социальным работникам успехов и поблагодарил за труд.
Ранее руководство Крыма также поздравило соцработников
с профессиональным праздником.
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