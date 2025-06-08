https://crimea.ria.ru/20250608/traditsii-miloserdiya-vsegda-byli-v-kharaktere-russkogo-naroda--putin-1147033656.html

Традиции милосердия всегда были в характере русского народа – Путин

Традиции милосердия всегда были в характере русского народа – Путин - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Традиции милосердия всегда были в характере русского народа – Путин

Президент России Владимир Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T10:39

2025-06-08T10:39

2025-06-08T10:39

владимир путин (политик)

россия

праздники и памятные даты

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе. Особой вехой в истории стал Указ Петра I от 8 июня 1701 года об открытии учреждений для ухода за больными и престарелыми неимущими людьми, который положил начало созданию в России государственной системы социальной защиты", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что нынешнее поколение социальных работников трудятся в домах ветеранов и интернатах, в центрах помощи семье и детям. Всех их объединяет не только преданность профессии, но и особые личные, человеческие качества.Путин пожелал социальным работникам успехов и поблагодарил за труд.Ранее руководство Крыма также поздравило соцработников с профессиональным праздником.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, соцзащита, общество, новости