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Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик
Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик
В Краснодарском крае в лобовом ДТП с грузовиком погиб пассажир легкового авто, водитель в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T13:22
2025-06-08T13:22
дтп
происшествия
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в лобовом ДТП с грузовиком погиб пассажир легкового авто, водитель в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.По данным ГАИ, авария произошла около 6 утра 8 июня.В результате ДТП погиб пассажир легковушки, водитель автомобиля Opel доставлен в больницу с различными травмами.Похожее ДТП произошло в Красноармейском районе Краснодарского края ночью 22 мая. В результате столкновения с грузовиком погиб водитель BMW. Причиной в ГАИ назвали несоблюдение скоростного режима на дорогах общего пользования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель без прав протаранил пять машин на парковкеСмертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркойНа Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, новости
Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик

В Краснодарском крае в лобовом ДТП с грузовиком погиб пассажир иномарки и ранен водитель

13:22 08.06.2025
 
© Telegram-канал Госавтоинспекции КубаниВ Краснодарском крае в лобовом ДТП с грузовиком погиб пассажир иномарки и ранен водитель
В Краснодарском крае в лобовом ДТП с грузовиком погиб пассажир иномарки и ранен водитель
© Telegram-канал Госавтоинспекции Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в лобовом ДТП с грузовиком погиб пассажир легкового авто, водитель в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
По данным ГАИ, авария произошла около 6 утра 8 июня.

"На автодороге Азов-Староминская водитель автомобиля Opel, двигаясь со стороны Азова в сторону станицы Староминская, на ремонтируем участке дороги врезался в ехавший навстречу грузовик", - рассказали в дорожной полиции.

В результате ДТП погиб пассажир легковушки, водитель автомобиля Opel доставлен в больницу с различными травмами.
Похожее ДТП произошло в Красноармейском районе Краснодарского края ночью 22 мая. В результате столкновения с грузовиком погиб водитель BMW. Причиной в ГАИ назвали несоблюдение скоростного режима на дорогах общего пользования.
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ДТППроисшествияКраснодарский крайГосавтоинспекция КубаниНовости
 
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