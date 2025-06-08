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Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик
Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик
В Краснодарском крае в лобовом ДТП с грузовиком погиб пассажир легкового авто, водитель в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T13:22
2025-06-08T13:22
2025-06-08T13:22
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в лобовом ДТП с грузовиком погиб пассажир легкового авто, водитель в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.По данным ГАИ, авария произошла около 6 утра 8 июня.В результате ДТП погиб пассажир легковушки, водитель автомобиля Opel доставлен в больницу с различными травмами.Похожее ДТП произошло в Красноармейском районе Краснодарского края ночью 22 мая. В результате столкновения с грузовиком погиб водитель BMW. Причиной в ГАИ назвали несоблюдение скоростного режима на дорогах общего пользования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель без прав протаранил пять машин на парковкеСмертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркойНа Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала
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дтп, происшествия, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, новости
Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик
В Краснодарском крае в лобовом ДТП с грузовиком погиб пассажир иномарки и ранен водитель