https://crimea.ria.ru/20250608/smertelnoe-dtp-na-kubani---opel-vrezalsya-vo-vstrechnyy-gruzovik-1147038041.html

Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик

Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик

В Краснодарском крае в лобовом ДТП с грузовиком погиб пассажир легкового авто, водитель в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T13:22

2025-06-08T13:22

2025-06-08T13:22

дтп

происшествия

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в лобовом ДТП с грузовиком погиб пассажир легкового авто, водитель в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.По данным ГАИ, авария произошла около 6 утра 8 июня.В результате ДТП погиб пассажир легковушки, водитель автомобиля Opel доставлен в больницу с различными травмами.Похожее ДТП произошло в Красноармейском районе Краснодарского края ночью 22 мая. В результате столкновения с грузовиком погиб водитель BMW. Причиной в ГАИ назвали несоблюдение скоростного режима на дорогах общего пользования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель без прав протаранил пять машин на парковкеСмертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркойНа Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, новости