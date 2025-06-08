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Девять беспилотников сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Девять беспилотников сбиты на подлете к Москве
Девять беспилотников сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Девять беспилотников сбиты на подлете к Москве
Над Московским регионом силы противовоздушной обороны всю ночь отражают атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T06:59
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московская область
москва
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность
росавиация
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Над Московским регионом силы противовоздушной обороны всю ночь отражают атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Первая атака БПЛА, летевшего на столицу, произошла около 4 часов утра 8 июня. Затем система ПВО сбивала по одному беспилотнику в 4:19, 4:30, 5:59. К утру воскресенья их число увеличилось.В 7:06 попытка атаки повторилась."Сбито еще два беспилотника, атаковавших Московский регион", - написал столичный мэр.По данным Росавиации, в аэропортах Внуково и Домодедово действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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московская область, москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, росавиация, аэропорт домодедово, аэропорт внуково, новости
Девять беспилотников сбиты на подлете к Москве

Над Московским регионом уничтожено девять украинских беспилотников

06:59 08.06.2025 (обновлено: 07:09 08.06.2025)
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПолиция на месте падения обломков БПЛА в Москве
Полиция на месте падения обломков БПЛА в Москве
© Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Над Московским регионом силы противовоздушной обороны всю ночь отражают атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Первая атака БПЛА, летевшего на столицу, произошла около 4 часов утра 8 июня. Затем система ПВО сбивала по одному беспилотнику в 4:19, 4:30, 5:59. К утру воскресенья их число увеличилось.
"Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram.
В 7:06 попытка атаки повторилась.
"Сбито еще два беспилотника, атаковавших Московский регион", - написал столичный мэр.
По данным Росавиации, в аэропортах Внуково и Домодедово действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.
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Московская областьМоскваСергей СобянинБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОБезопасностьРосавиацияАэропорт ДомодедовоАэропорт ВнуковоНовости
 
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