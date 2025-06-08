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Девять беспилотников сбиты на подлете к Москве

Девять беспилотников сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Девять беспилотников сбиты на подлете к Москве

Над Московским регионом силы противовоздушной обороны всю ночь отражают атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T06:59

2025-06-08T06:59

2025-06-08T07:09

московская область

москва

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

пво

безопасность

росавиация

аэропорт домодедово

аэропорт внуково

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Над Московским регионом силы противовоздушной обороны всю ночь отражают атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Первая атака БПЛА, летевшего на столицу, произошла около 4 часов утра 8 июня. Затем система ПВО сбивала по одному беспилотнику в 4:19, 4:30, 5:59. К утру воскресенья их число увеличилось.В 7:06 попытка атаки повторилась."Сбито еще два беспилотника, атаковавших Московский регион", - написал столичный мэр.По данным Росавиации, в аэропортах Внуково и Домодедово действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, росавиация, аэропорт домодедово, аэропорт внуково, новости