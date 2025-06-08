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С какими регионами России конкурирует в грязелечении Крым - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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С какими регионами России конкурирует в грязелечении Крым
С какими регионами России конкурирует в грязелечении Крым - РИА Новости Крым, 08.06.2025
С какими регионами России конкурирует в грязелечении Крым
Основным конкурентом Крыма в вопросах грязелечения могут выступать курорты Ставропольского края. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказал министр... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T08:46
2025-06-08T07:53
сергей ганзий
крым
грязелечение
здоровье
крым курортный
ставропольский край
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Основным конкурентом Крыма в вопросах грязелечения могут выступать курорты Ставропольского края. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.Если санатории Ставропольского или Краснодарского края захотят использовать крымскую грязь, то им придется менять технологии, перестраиваться, потому что все-таки это немножко разные грязи, объяснил министр.Санатории Белоруссии приобретают в Крыму уникальную лечебную грязь Сакского озера для проведения процедур. Об этом ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор "Технологий здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.По мнению директора государственного предприятия "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция" Валентина Иваницкого, запасов лечебной грязи в Крыму хватит на сотни лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в РоссииВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озероСакскими грязями лечили царевича Алексея и Гоголя
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сергей ганзий, крым, грязелечение, здоровье, крым курортный, ставропольский край, мнения
С какими регионами России конкурирует в грязелечении Крым

Крым конкурирует в грязелечении со Ставропольским краем

08:46 08.06.2025
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкОтдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму. - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Основным конкурентом Крыма в вопросах грязелечения могут выступать курорты Ставропольского края. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

"Безусловно, для нас, крымчан, Крым вне конкуренции. Но если говорить объективно, то, безусловно, есть Ставропольский край, где тоже есть месторождение сульфидно-иловой грязи. Причем, если в Крыму она более "агрессивная", то там немножко другая", – сказал Ганзий.

Если санатории Ставропольского или Краснодарского края захотят использовать крымскую грязь, то им придется менять технологии, перестраиваться, потому что все-таки это немножко разные грязи, объяснил министр.
Санатории Белоруссии приобретают в Крыму уникальную лечебную грязь Сакского озера для проведения процедур. Об этом ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор "Технологий здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.
По мнению директора государственного предприятия "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция" Валентина Иваницкого, запасов лечебной грязи в Крыму хватит на сотни лет.
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Сергей ГанзийКрымГрязелечениеЗдоровьеКрым курортныйСтавропольский крайМнения
 
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