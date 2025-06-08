https://crimea.ria.ru/20250608/s-kakimi-regionami-rossii-konkuriruet-v-gryazelechenii-krym-1146698978.html

С какими регионами России конкурирует в грязелечении Крым

С какими регионами России конкурирует в грязелечении Крым - РИА Новости Крым, 08.06.2025

С какими регионами России конкурирует в грязелечении Крым

Основным конкурентом Крыма в вопросах грязелечения могут выступать курорты Ставропольского края. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказал министр... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T08:46

2025-06-08T08:46

2025-06-08T07:53

сергей ганзий

крым

грязелечение

здоровье

крым курортный

ставропольский край

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Основным конкурентом Крыма в вопросах грязелечения могут выступать курорты Ставропольского края. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.Если санатории Ставропольского или Краснодарского края захотят использовать крымскую грязь, то им придется менять технологии, перестраиваться, потому что все-таки это немножко разные грязи, объяснил министр.Санатории Белоруссии приобретают в Крыму уникальную лечебную грязь Сакского озера для проведения процедур. Об этом ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор "Технологий здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.По мнению директора государственного предприятия "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция" Валентина Иваницкого, запасов лечебной грязи в Крыму хватит на сотни лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в РоссииВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озероСакскими грязями лечили царевича Алексея и Гоголя

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ставропольский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ганзий, крым, грязелечение, здоровье, крым курортный, ставропольский край, мнения