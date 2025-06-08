С какими регионами России конкурирует в грязелечении Крым
Крым конкурирует в грязелечении со Ставропольским краем
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкОтдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Основным конкурентом Крыма в вопросах грязелечения могут выступать курорты Ставропольского края. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.
"Безусловно, для нас, крымчан, Крым вне конкуренции. Но если говорить объективно, то, безусловно, есть Ставропольский край, где тоже есть месторождение сульфидно-иловой грязи. Причем, если в Крыму она более "агрессивная", то там немножко другая", – сказал Ганзий.
Если санатории Ставропольского или Краснодарского края захотят использовать крымскую грязь, то им придется менять технологии, перестраиваться, потому что все-таки это немножко разные грязи, объяснил министр.
Санатории Белоруссии приобретают в Крыму уникальную лечебную грязь Сакского озера для проведения процедур. Об этом ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор "Технологий здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.
По мнению директора государственного предприятия "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция" Валентина Иваницкого, запасов лечебной грязи в Крыму хватит на сотни лет.
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