https://crimea.ria.ru/20250608/rossiya-dostavila-soldat-vsu-v-rayon-obmena-1147035072.html

Россия доставила тела солдат ВСУ в район обмена

Россия доставила тела солдат ВСУ в район обмена - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Россия доставила тела солдат ВСУ в район обмена

Российская сторона в воскресенье доставила погибших украинских солдат в район обмена и ждет подтверждения от Украины, что передача тел состоится. Об этом со... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T11:14

2025-06-08T11:14

2025-06-08T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Российская сторона в воскресенье доставила погибших украинских солдат в район обмена и ждет подтверждения от Украины, что передача тел состоится. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.По его словам, через один час также начнут двигаться репатриационные поезда, в которых находятся тела военнослужащих ВСУ, чтобы выполнить обещание российской стороны вернуть более шести тысяч погибших украинцев на родину.Он подчеркнул, что возвращение тел военнослужащих ВСУ является сугубо гуманитарной акцией. Генерал-лейтенант также заверил, что российская сторона абсолютно готова выполнить все договоренности, как в контексте возвращения тел украинских военнослужащих, так и в контексте обмена военнопленными.В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.Позже в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.По мнению главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые.По итогам российско-украинской встречи в Стамбуле, которая прошла прошел 2 июня во дворце Чираган, глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не хотят тратиться – Симоньян об отказе Киева забрать тела погибшихКиев до сих пор не дал согласие на получение тел – Минобороны РФУкраине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, украина, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу