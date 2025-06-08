https://crimea.ria.ru/20250608/rospotrebnadzor-oproverg-soobscheniya-o-poyavlenii-novogo-shtamma-covid-1147049599.html

Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID

Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID

В мире не выявлены новые штаммы коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в России стабильная и контролируемая. Об этом заявили в Роспотребнадзоре после... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T21:36

2025-06-08T21:36

2025-06-08T21:36

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коронавирус

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В мире не выявлены новые штаммы коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в России стабильная и контролируемая. Об этом заявили в Роспотребнадзоре после публикаций в СМИ об обнаружении нового коронавируса, который может вызвать пандемию. Как отметили в ведомстве, в научном журнале Nature Communications говорится о результатах исследования группы ученых по вирусам из подрода Merbecovirus, линии 1 HKU5.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эти исследования подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов."Вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, хотя на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным. На текущий момент единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается MERS-CoV, возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома, впервые выявленный в 2012 году", - добавили в Роспотребнадзоре.Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, заверили в ведомстве.В мае руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены четыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса. По ее словам, впервые об этой разновидности стало известно в январе 2025 года в Китае.В середине мая сообщалось о всплеске заболеваемости COVID-19 – число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Если в начале апреля положительные тесты на коронавирус выявляли у 7,5% пациентов симптомами ОРВИ, то к концу месяца эта цифра выросла до 16,2%. Тем не менее специалисты подчеркивают: ситуация остается под контролем. В некоторых регионах, где прежде наблюдался рост, темпы заражений уже начали снижаться. Новых опасных штаммов или неизвестных возбудителей в стране не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здоровье, в мире, общество, новости, пандемия, вирусы