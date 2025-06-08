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Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID
Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID
В мире не выявлены новые штаммы коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в России стабильная и контролируемая. Об этом заявили в Роспотребнадзоре после... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T21:36
2025-06-08T21:36
роспотребнадзор
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здоровье
в мире
общество
новости
пандемия
вирусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В мире не выявлены новые штаммы коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в России стабильная и контролируемая. Об этом заявили в Роспотребнадзоре после публикаций в СМИ об обнаружении нового коронавируса, который может вызвать пандемию. Как отметили в ведомстве, в научном журнале Nature Communications говорится о результатах исследования группы ученых по вирусам из подрода Merbecovirus, линии 1 HKU5.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эти исследования подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов."Вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, хотя на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным. На текущий момент единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается MERS-CoV, возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома, впервые выявленный в 2012 году", - добавили в Роспотребнадзоре.Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, заверили в ведомстве.В мае руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены четыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса. По ее словам, впервые об этой разновидности стало известно в январе 2025 года в Китае.В середине мая сообщалось о всплеске заболеваемости COVID-19 – число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Если в начале апреля положительные тесты на коронавирус выявляли у 7,5% пациентов симптомами ОРВИ, то к концу месяца эта цифра выросла до 16,2%. Тем не менее специалисты подчеркивают: ситуация остается под контролем. В некоторых регионах, где прежде наблюдался рост, темпы заражений уже начали снижаться. Новых опасных штаммов или неизвестных возбудителей в стране не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роспотребнадзор, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здоровье, в мире, общество, новости, пандемия, вирусы
Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID

В Роспотребнадзоре оценили сообщения об обнаружении нового штамма коронавируса

21:36 08.06.2025
 
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В мире не выявлены новые штаммы коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в России стабильная и контролируемая. Об этом заявили в Роспотребнадзоре после публикаций в СМИ об обнаружении нового коронавируса, который может вызвать пандемию.
Как отметили в ведомстве, в научном журнале Nature Communications говорится о результатах исследования группы ученых по вирусам из подрода Merbecovirus, линии 1 HKU5.

"В данной статье не идет речь о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов. Результаты исследований не предвещают возникновения немедленной угрозы для человечества", - пояснили специалисты.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эти исследования подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов.
"Вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, хотя на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным. На текущий момент единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается MERS-CoV, возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома, впервые выявленный в 2012 году", - добавили в Роспотребнадзоре.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, заверили в ведомстве.
В мае руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены четыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса. По ее словам, впервые об этой разновидности стало известно в январе 2025 года в Китае.
В середине мая сообщалось о всплеске заболеваемости COVID-19 – число положительных тестов увеличилось более чем в два раза. Если в начале апреля положительные тесты на коронавирус выявляли у 7,5% пациентов симптомами ОРВИ, то к концу месяца эта цифра выросла до 16,2%. Тем не менее специалисты подчеркивают: ситуация остается под контролем. В некоторых регионах, где прежде наблюдался рост, темпы заражений уже начали снижаться. Новых опасных штаммов или неизвестных возбудителей в стране не обнаружено.
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