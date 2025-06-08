Рейтинг@Mail.ru
Ракеты над Черным морем и наступление в Днепропетровской области: главное - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250608/rakety-nad-chernym-morem-i-nastuplenie-v-dnepropetrovskoy-oblasti-glavnoe-1147049309.html
Ракеты над Черным морем и наступление в Днепропетровской области: главное
Ракеты над Черным морем и наступление в Днепропетровской области: главное - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Ракеты над Черным морем и наступление в Днепропетровской области: главное
Новая атака ВСУ на Крым и другие регионы России. Российская сторона доставила тела погибших украинских солдат в район обмена. Под Феодосией поврежден подземный... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T21:59
2025-06-08T21:59
новости
главное за день
происшествия
украина
колумбия
в мире
сша
протесты
нелегальные мигранты
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146373064_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_5542f734d3dc1b4e2b0481cb43e39ee1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Новая атака ВСУ на Крым и другие регионы России. Российская сторона доставила тела погибших украинских солдат в район обмена. Под Феодосией поврежден подземный газопровод. Бойцы России вышли на западную границу ДНР и развивают наступление на территории Днепропетровской области. В Колумбии подросток несколько раз выстрелил в кандидата в президенты страны Мигеля Урибе Турбая. В США вспыхнули протесты нелегальных мигрантов.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУ Украинские боевики предприняли серию попыток комбинированных атака на регионы России. Над Черным морем днем была перехвачена украинская управляемая ракета "Нептун-МД" и над Крымом сбит вражеский БПЛА.Под ударом оказался и Московский регион. По данным губернатора области Андрея Воробьева, один из БПЛА упал на территории СНТ, ранена женщина. В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о возгорании в результате падения БПЛА на заводе "Азот". По его данным, пострадали два человека.Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал, что при ударе ВСУ незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода.Россия доставила тела солдат ВСУ в район обменаРоссийская сторона повторно доставила погибших украинских солдат в район обмена и ждет подтверждения от Украины, что передача тел состоится. По данным представителя российской переговорной группы генерала-лейтенанта Александра Зорина, российская сторона в точном соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле в ходе российско-украинских переговоров 2 июня, и в соответствии также с графиком, согласованным с украинской стороной, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих. Это первая партия - 1212 тел, многие из которых опознаны.По его словам, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Под Феодосией поврежден газопроводВ воскресенье больше тысячи жителей поселка городского типа Орджоникидзе под Феодосией до понедельника остались без газа. Ремонт поврежденного участка запланирован на утро 9 июня. По данным прокуратуры Крыма, предварительно газоснабжение ограничено в результате повреждения при проведении буровых работ. Идет проверка.Наступление ВС РФ в Днепропетровской областиВооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении.Покушение на кандидата в президенты КолумбииВ Колумбии сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай во время своего предвыборного выступления подвергся нападению. По данным местных СМИ, в него несколько раз выстрелили 15-летний подросток. Кроме того, при нападении пострадали еще два человека, сообщили местные газеты со ссылкой на главу полиции генерала Карлоса Фернандо Триану.Протесты нелегальны мигрантов в СШАВ Лос-Анджелесе начались стычки с нелегальными мигрантами во время протестов. На фоне протестов власти планируют ввести силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек, заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Томас Хоман. Также на фоне протестов в штате Калифорния министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250608/vsu-dvazhdy-udarili-po-parkovke-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-pyatero-1147039678.html
https://crimea.ria.ru/20250608/na-ukraine-vozmuscheny-otkazom-zelenskogo-zabirat-tela-pogibshikh-soldat-vsu-1147039044.html
https://crimea.ria.ru/20250608/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-gorel-les-1147049064.html
https://crimea.ria.ru/20250608/interpol-ne-ischet-vysokopostavlennykh-ukrainskikh-prestupnikov--bastrykin-1147038528.html
https://crimea.ria.ru/20250608/v-aeroportu-vnukovo-potop-iz-za-moschnogo-livnya-s-gradom-1147046065.html
украина
колумбия
сша
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146373064_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_790d23daff6c8b883d5a99ffcaa2d1d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, главное за день, происшествия, украина, колумбия, в мире, сша, протесты, нелегальные мигранты, атаки всу, россия, крым
Ракеты над Черным морем и наступление в Днепропетровской области: главное

Ракеты над Черным морем и наступление армии РФ в Днепропетровской области: главное за день

21:59 08.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Новая атака ВСУ на Крым и другие регионы России. Российская сторона доставила тела погибших украинских солдат в район обмена. Под Феодосией поврежден подземный газопровод. Бойцы России вышли на западную границу ДНР и развивают наступление на территории Днепропетровской области. В Колумбии подросток несколько раз выстрелил в кандидата в президенты страны Мигеля Урибе Турбая. В США вспыхнули протесты нелегальных мигрантов.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.

Удары ВСУ

Украинские боевики предприняли серию попыток комбинированных атака на регионы России. Над Черным морем днем была перехвачена украинская управляемая ракета "Нептун-МД" и над Крымом сбит вражеский БПЛА.
Под ударом оказался и Московский регион. По данным губернатора области Андрея Воробьева, один из БПЛА упал на территории СНТ, ранена женщина. В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о возгорании в результате падения БПЛА на заводе "Азот". По его данным, пострадали два человека.
Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал, что при ударе ВСУ незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода.
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
14:49
ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятеро

Россия доставила тела солдат ВСУ в район обмена

Российская сторона повторно доставила погибших украинских солдат в район обмена и ждет подтверждения от Украины, что передача тел состоится. По данным представителя российской переговорной группы генерала-лейтенанта Александра Зорина, российская сторона в точном соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле в ходе российско-украинских переговоров 2 июня, и в соответствии также с графиком, согласованным с украинской стороной, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих. Это первая партия - 1212 тел, многие из которых опознаны.
По его словам, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
15:36
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ

Под Феодосией поврежден газопровод

В воскресенье больше тысячи жителей поселка городского типа Орджоникидзе под Феодосией до понедельника остались без газа. Ремонт поврежденного участка запланирован на утро 9 июня.
По данным прокуратуры Крыма, предварительно газоснабжение ограничено в результате повреждения при проведении буровых работ. Идет проверка.
Лесной пожар в районе горы Бурун-Кая в Крыму
20:13
В Бахчисарайском районе Крыма горел лес

Наступление ВС РФ в Днепропетровской области

Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
13:41
Интерпол не ищет высокопоставленных украинских преступников – Бастрыкин

Покушение на кандидата в президенты Колумбии

В Колумбии сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай во время своего предвыборного выступления подвергся нападению. По данным местных СМИ, в него несколько раз выстрелили 15-летний подросток. Кроме того, при нападении пострадали еще два человека, сообщили местные газеты со ссылкой на главу полиции генерала Карлоса Фернандо Триану.

Протесты нелегальны мигрантов в США

В Лос-Анджелесе начались стычки с нелегальными мигрантами во время протестов. На фоне протестов власти планируют ввести силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек, заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Томас Хоман. Также на фоне протестов в штате Калифорния министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.
Потоп в аэропорту Внуково
18:47
В аэропорту Внуково потоп из-за мощного ливня с градом
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиГлавное за деньПроисшествияУкраинаКолумбияВ миреСШАПротестыНелегальные мигрантыАтаки ВСУРоссияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35В Севастополе всю ночь будут стрелять
22:10В Курской области восстановили электроснабжение
21:59Ракеты над Черным морем и наступление в Днепропетровской области: главное
21:36Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID
21:20Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спасти
20:57Что туристы ждут от отдыха в Крыму
20:29Магнитная буря: когда ждать новый удар
20:13В Бахчисарайском районе Крыма горел лес
19:58В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
19:34Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе
19:17Выход за температурные рамки: какой будет погода в Крыму на неделе
18:47В аэропорту Внуково потоп из-за мощного ливня с градом
18:24Крушение поездов и теракты на аэродромах России – главное за неделю
18:05Повреждение газопровода в Феодосии - прокуратура начала проверку
17:54Лодка с пассажирами перевернулась на реке Дон – погиб человек
17:37Канада передаст Киеву новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов
17:19Трехлетнему ребенку в Севастополе зажало ногу крышкой люка
17:06Пожар на промышленном предприятии в Мелитополе потушили
16:49Женщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизации
16:20Три района Курской области обесточены после обстрела ВСУ
Лента новостейМолния