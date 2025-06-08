https://crimea.ria.ru/20250608/rakety-nad-chernym-morem-i-nastuplenie-v-dnepropetrovskoy-oblasti-glavnoe-1147049309.html

Ракеты над Черным морем и наступление в Днепропетровской области: главное

Ракеты над Черным морем и наступление в Днепропетровской области: главное - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Ракеты над Черным морем и наступление в Днепропетровской области: главное

Новая атака ВСУ на Крым и другие регионы России. Российская сторона доставила тела погибших украинских солдат в район обмена. Под Феодосией поврежден подземный... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T21:59

2025-06-08T21:59

2025-06-08T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Новая атака ВСУ на Крым и другие регионы России. Российская сторона доставила тела погибших украинских солдат в район обмена. Под Феодосией поврежден подземный газопровод. Бойцы России вышли на западную границу ДНР и развивают наступление на территории Днепропетровской области. В Колумбии подросток несколько раз выстрелил в кандидата в президенты страны Мигеля Урибе Турбая. В США вспыхнули протесты нелегальных мигрантов.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУ Украинские боевики предприняли серию попыток комбинированных атака на регионы России. Над Черным морем днем была перехвачена украинская управляемая ракета "Нептун-МД" и над Крымом сбит вражеский БПЛА.Под ударом оказался и Московский регион. По данным губернатора области Андрея Воробьева, один из БПЛА упал на территории СНТ, ранена женщина. В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о возгорании в результате падения БПЛА на заводе "Азот". По его данным, пострадали два человека.Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал, что при ударе ВСУ незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода.Россия доставила тела солдат ВСУ в район обменаРоссийская сторона повторно доставила погибших украинских солдат в район обмена и ждет подтверждения от Украины, что передача тел состоится. По данным представителя российской переговорной группы генерала-лейтенанта Александра Зорина, российская сторона в точном соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле в ходе российско-украинских переговоров 2 июня, и в соответствии также с графиком, согласованным с украинской стороной, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих. Это первая партия - 1212 тел, многие из которых опознаны.По его словам, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Под Феодосией поврежден газопроводВ воскресенье больше тысячи жителей поселка городского типа Орджоникидзе под Феодосией до понедельника остались без газа. Ремонт поврежденного участка запланирован на утро 9 июня. По данным прокуратуры Крыма, предварительно газоснабжение ограничено в результате повреждения при проведении буровых работ. Идет проверка.Наступление ВС РФ в Днепропетровской областиВооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении.Покушение на кандидата в президенты КолумбииВ Колумбии сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай во время своего предвыборного выступления подвергся нападению. По данным местных СМИ, в него несколько раз выстрелили 15-летний подросток. Кроме того, при нападении пострадали еще два человека, сообщили местные газеты со ссылкой на главу полиции генерала Карлоса Фернандо Триану.Протесты нелегальны мигрантов в СШАВ Лос-Анджелесе начались стычки с нелегальными мигрантами во время протестов. На фоне протестов власти планируют ввести силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек, заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Томас Хоман. Также на фоне протестов в штате Калифорния министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250608/vsu-dvazhdy-udarili-po-parkovke-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-pyatero-1147039678.html

https://crimea.ria.ru/20250608/na-ukraine-vozmuscheny-otkazom-zelenskogo-zabirat-tela-pogibshikh-soldat-vsu-1147039044.html

https://crimea.ria.ru/20250608/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-gorel-les-1147049064.html

https://crimea.ria.ru/20250608/interpol-ne-ischet-vysokopostavlennykh-ukrainskikh-prestupnikov--bastrykin-1147038528.html

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