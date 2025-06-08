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Пристройка жилого дома сгорела под Симферополем

Пристройка жилого дома сгорела под Симферополем - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Пристройка жилого дома сгорела под Симферополем

В селе Укромное Симферопольского района Крыма ночью загорелась пристройка к жилому дому. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T12:07

2025-06-08T12:07

2025-06-08T12:07

крым

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В селе Укромное Симферопольского района Крыма ночью загорелась пристройка к жилому дому. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Сообщение о возгорании поступило в 00:03. По предварительной информации, огонь охватил пристройку к жилому дому. Была угроза распространения огня на дом.Для ликвидации пожара выехали сотрудники Главного управления МЧС России по РК и пожарная часть поселка Школьное "Пожарная охрана Республики Крым" в составе 4-х человек.Всего за минувшие сутки в Крыму пять раз горела сухая растительность. По данным спасателей, в селе Янтарное Красногвардейского района пламя с сухостоя перекинулось на две хозяйственные постройки. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 215 квадратных метров. При происшествии никто не пострадал.Ранее сообщалось, что в Феодосии из-за возгорания сухостоя сгорела легковая машина. По данным спасателей, легковой автомобиль был полностью уничтожен огнем. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое объявили в КрымуПод Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов"Горит 21000 "квадратов": на пожаре под Москвой обрушилась кровля склада

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, происшествия, пожар, мчс крыма, новости крыма