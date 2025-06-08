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Пристройка жилого дома сгорела под Симферополем
Пристройка жилого дома сгорела под Симферополем - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Пристройка жилого дома сгорела под Симферополем
В селе Укромное Симферопольского района Крыма ночью загорелась пристройка к жилому дому. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T12:07
2025-06-08T12:07
2025-06-08T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В селе Укромное Симферопольского района Крыма ночью загорелась пристройка к жилому дому. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Сообщение о возгорании поступило в 00:03. По предварительной информации, огонь охватил пристройку к жилому дому. Была угроза распространения огня на дом.Для ликвидации пожара выехали сотрудники Главного управления МЧС России по РК и пожарная часть поселка Школьное "Пожарная охрана Республики Крым" в составе 4-х человек.Всего за минувшие сутки в Крыму пять раз горела сухая растительность. По данным спасателей, в селе Янтарное Красногвардейского района пламя с сухостоя перекинулось на две хозяйственные постройки. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 215 квадратных метров. При происшествии никто не пострадал.Ранее сообщалось, что в Феодосии из-за возгорания сухостоя сгорела легковая машина. По данным спасателей, легковой автомобиль был полностью уничтожен огнем. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое объявили в КрымуПод Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов"Горит 21000 "квадратов": на пожаре под Москвой обрушилась кровля склада
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крым, симферопольский район, происшествия, пожар, мчс крыма, новости крыма
Пристройка жилого дома сгорела под Симферополем
В Симферопольском районе Крыма сгорела пристройка к дому
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В селе Укромное Симферопольского района Крыма ночью загорелась пристройка к жилому дому. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 00:03. По предварительной информации, огонь охватил пристройку к жилому дому. Была угроза распространения огня на дом.
Для ликвидации пожара выехали сотрудники Главного управления МЧС России по РК и пожарная часть поселка Школьное "Пожарная охрана Республики Крым" в составе 4-х человек.
"Пламя было оперативно ликвидировано на площади 40 квадратных метров. Дальнейшего перехода огня не допущено. Пострадавших нет, причину установят эксперты", - сказано в сообщении.
Всего за минувшие сутки в Крыму пять раз горела сухая растительность. По данным спасателей, в селе Янтарное Красногвардейского района пламя с сухостоя перекинулось на две хозяйственные постройки. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 215 квадратных метров. При происшествии никто не пострадал.
Ранее сообщалось,
что в Феодосии из-за возгорания сухостоя сгорела легковая машина. По данным спасателей, легковой автомобиль был полностью уничтожен огнем. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
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