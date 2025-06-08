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Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника
Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника
Троица считается Днем рождения Церкви, и в этом году праздник выпадает на 8 июня. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T08:22
2025-06-08T08:22
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троица
праздники и памятные даты
религия
христианство
православие
рпц (русская православная церковь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Троица считается Днем рождения Церкви, и в этом году праздник выпадает на 8 июня.В этот день Церковь вспоминает, как Святой Дух сошел на апостолов, а поскольку это произошло в Иерусалиме на пятидесятый день после Пасхи, то изначально праздник назывался Пятидесятницей.Вот как это событие описано в книге Деяний святых апостолов: "...были единодушно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках".Тогда апостол Петр стал читать проповедь, да так проникновенно, что около трех тысяч человек уверовали во Христа и крестились.Днем Святой Троицы дату нарекли только примерно с 14 века: к воспоминанию о сошествии Святого Духа в богослужебные тексты добавилось прославление Триединого Бога. Один из важнейших и таинственных догматов христианской веры гласит, что Бог един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух.Богослужения на Троицу очень красивые: храмы украшают цветами, травами, ветками деревьев. Облачение священников в это день зеленое.О традициях и символах праздника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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троица, инфографика, праздники и памятные даты, религия, христианство, православие, рпц (русская православная церковь), общество
Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника

В Троицу православная Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов

08:22 08.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Троица считается Днем рождения Церкви, и в этом году праздник выпадает на 8 июня.
В этот день Церковь вспоминает, как Святой Дух сошел на апостолов, а поскольку это произошло в Иерусалиме на пятидесятый день после Пасхи, то изначально праздник назывался Пятидесятницей.
Вот как это событие описано в книге Деяний святых апостолов: "...были единодушно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках".
Тогда апостол Петр стал читать проповедь, да так проникновенно, что около трех тысяч человек уверовали во Христа и крестились.
Днем Святой Троицы дату нарекли только примерно с 14 века: к воспоминанию о сошествии Святого Духа в богослужебные тексты добавилось прославление Триединого Бога. Один из важнейших и таинственных догматов христианской веры гласит, что Бог един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух.
Богослужения на Троицу очень красивые: храмы украшают цветами, травами, ветками деревьев. Облачение священников в это день зеленое.
О традициях и символах праздника – в инфографике РИА Новости Крым.
Праздник Святой ТроицыПраздник Святой Троицы
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