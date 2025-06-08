https://crimea.ria.ru/20250608/pozhar-na-promyshlennom-predpriyatii-v-melitopole-potushili-1147042619.html

Пожар на промышленном предприятии в Мелитополе потушили

Пожар на промышленном предприятии в Мелитополе потушили - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Пожар на промышленном предприятии в Мелитополе потушили

Пожар на одном из промышленных предприятий в Мелитополе ликвидирован. Об этом со ссылкой на МЧС России пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T17:06

2025-06-08T17:06

2025-06-08T17:06

мелитополь

пожар

запорожская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

новые регионы россии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пожар на одном из промышленных предприятий в Мелитополе ликвидирован. Об этом со ссылкой на МЧС России пишет РИА Новости.Днем в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий. По его словам, огонь вспыхнул по бытовым причинам, диверсий в отношении предприятия зафиксировано не было.В ликвидации возгорания были задействованы 41 сотрудник пожарной службы и 13 единиц техники, добавили в МЧС. Причины происшествия устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, пожар, запорожская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, новые регионы россии, происшествия