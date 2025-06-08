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Пожар на промышленном предприятии в Мелитополе потушили - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Пожар на промышленном предприятии в Мелитополе потушили
Пожар на промышленном предприятии в Мелитополе потушили - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Пожар на промышленном предприятии в Мелитополе потушили
Пожар на одном из промышленных предприятий в Мелитополе ликвидирован. Об этом со ссылкой на МЧС России пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T17:06
2025-06-08T17:06
мелитополь
пожар
запорожская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пожар на одном из промышленных предприятий в Мелитополе ликвидирован. Об этом со ссылкой на МЧС России пишет РИА Новости.Днем в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий. По его словам, огонь вспыхнул по бытовым причинам, диверсий в отношении предприятия зафиксировано не было.В ликвидации возгорания были задействованы 41 сотрудник пожарной службы и 13 единиц техники, добавили в МЧС. Причины происшествия устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мелитополь, пожар, запорожская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, новые регионы россии, происшествия
Пожар на промышленном предприятии в Мелитополе потушили

В Мелитополе потушили крупный пожар на промышленном предприятии

17:06 08.06.2025
 
© МЧС РоссииТушение пожара
Тушение пожара
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пожар на одном из промышленных предприятий в Мелитополе ликвидирован. Об этом со ссылкой на МЧС России пишет РИА Новости.
Днем в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий. По его словам, огонь вспыхнул по бытовым причинам, диверсий в отношении предприятия зафиксировано не было.
"Горела кровля площадью 1000 "квадратов". Пожарные расчеты работали по повышенному рангу. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на жилые дома", - говорится в сообщении ведомства.
В ликвидации возгорания были задействованы 41 сотрудник пожарной службы и 13 единиц техники, добавили в МЧС.
Причины происшествия устанавливаются.
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МелитопольПожарЗапорожская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиНовые регионы РоссииПроисшествия
 
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