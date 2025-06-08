https://crimea.ria.ru/20250608/podrostok-rasstrelyal-kandidata-v-prezidenty-kolumbii-1147032934.html

Подросток расстрелял кандидата в президенты Колумбии

Подросток расстрелял кандидата в президенты Колумбии - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Подросток расстрелял кандидата в президенты Колумбии

В Колумбии сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай подвергся нападению во время свого предвыборного выступления – в него несколько раз... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T09:09

2025-06-08T09:09

2025-06-08T09:09

колумбия

в мире

покушение

стрельба

происшествия

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147032821_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_2fa6049fbf43e0e23aa1f6bf579766a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Колумбии сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай подвергся нападению во время свого предвыборного выступления – в него несколько раз выстрелили 15-летний подросток, пишут местные СМИ.Инцидент произошел во время выступления политика в Боготе. На Урибе Турбая напали со спины. По данным местных СМИ, сенатор ранен в голову или шею, его состояние критическое.Стрелявшего задержали, заявил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан. По данным газеты El Tiempo, нападавшим оказался 15-летний подросток. Он подошел к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину около шести раз. Власти выясняют, были ли причастны к нападению другие лица.Кроме того, при нападении пострадали еще два человека, сообщили местные газеты со ссылкой на главу полиции генерала Карлоса Фернандо Триану.Глава полиции подтвердил, что пострадал и сам нападавший - у него ранение ноги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

колумбия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колумбия, в мире, покушение, стрельба, происшествия, новости, политика