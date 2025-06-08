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Подросток расстрелял кандидата в президенты Колумбии
Подросток расстрелял кандидата в президенты Колумбии - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Подросток расстрелял кандидата в президенты Колумбии
В Колумбии сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай подвергся нападению во время свого предвыборного выступления – в него несколько раз... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T09:09
2025-06-08T09:09
2025-06-08T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Колумбии сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай подвергся нападению во время свого предвыборного выступления – в него несколько раз выстрелили 15-летний подросток, пишут местные СМИ.Инцидент произошел во время выступления политика в Боготе. На Урибе Турбая напали со спины. По данным местных СМИ, сенатор ранен в голову или шею, его состояние критическое.Стрелявшего задержали, заявил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан. По данным газеты El Tiempo, нападавшим оказался 15-летний подросток. Он подошел к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину около шести раз. Власти выясняют, были ли причастны к нападению другие лица.Кроме того, при нападении пострадали еще два человека, сообщили местные газеты со ссылкой на главу полиции генерала Карлоса Фернандо Триану.Глава полиции подтвердил, что пострадал и сам нападавший - у него ранение ноги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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колумбия, в мире, покушение, стрельба, происшествия, новости, политика
Подросток расстрелял кандидата в президенты Колумбии
В Колумбии 15-летний подросток расстрелял кандидата в президенты страны - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Колумбии сенатор, кандидат в президенты страны Мигель Урибе Турбай подвергся нападению во время свого предвыборного выступления – в него несколько раз выстрелили 15-летний подросток, пишут местные СМИ.
"Вечером в субботу было совершено нападение на Мигеля Урибе Турбая, который хочет баллотироваться на выборах президента (в 2026 году — ред.)", — цитирует РИА Новости сообщения изданий.
Инцидент произошел во время выступления политика в Боготе. На Урибе Турбая напали со спины. По данным местных СМИ, сенатор ранен в голову или шею, его состояние критическое.
Стрелявшего задержали, заявил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан. По данным газеты El Tiempo, нападавшим оказался 15-летний подросток. Он подошел к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину около шести раз. Власти выясняют, были ли причастны к нападению другие лица.
Кроме того, при нападении пострадали еще два человека, сообщили местные газеты со ссылкой на главу полиции генерала Карлоса Фернандо Триану.
"Еще два человека были ранены, это мужчина и женщина", - приводит издание его слова.
Глава полиции подтвердил, что пострадал и сам нападавший - у него ранение ноги.
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