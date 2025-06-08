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Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Над Крымом сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T07:53

2025-06-08T07:53

2025-06-08T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, противник пытался нанести удары с воздуха в период с 23:00 7 июня и до 7:30 8 июня.Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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