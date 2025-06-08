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Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Над Крымом сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T07:53
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крым
пво
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, противник пытался нанести удары с воздуха в период с 23:00 7 июня и до 7:30 8 июня.Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, новости, новости крыма, брянская область, белгородская область, калужская область, тульская область, орловская область, курская область, московская область
Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом и еще семью регионами России уничтожили 61 беспилотник

07:53 08.06.2025 (обновлено: 08:02 08.06.2025)
 
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь-1С - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, противник пытался нанести удары с воздуха в период с 23:00 7 июня и до 7:30 8 июня.
"Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.
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