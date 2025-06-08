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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Над Крымом сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T07:53
2025-06-08T07:53
2025-06-08T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, противник пытался нанести удары с воздуха в период с 23:00 7 июня и до 7:30 8 июня.Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом и еще семью регионами России уничтожили 61 беспилотник
07:53 08.06.2025 (обновлено: 08:02 08.06.2025)