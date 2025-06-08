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Магнитная буря: когда ждать новый удар - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Магнитная буря: когда ждать новый удар
Магнитная буря: когда ждать новый удар - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Магнитная буря: когда ждать новый удар
В понедельник на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T20:29
2025-06-08T20:29
магнитные бури
космос
вспышки на солнце
солнце
земля
метеозависимость
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В понедельник на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Затем магнитосферная обстановка успокоится до 14 июня, когда, по прогнозу Лаборатории, на Землю снова обрушатся геомагнитные возмущения уровня G1.В следующий раз магнитные бури могут накрыть Землю 24 и 25 июня. Затем в течение трех дней геомагнитная обстановка будет оставаться возбужденной, добавили ученые.4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, земля, метеозависимость, новости
Магнитная буря: когда ждать новый удар

Магнитная буря обрушится на Землю 9 июня

20:29 08.06.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Охлаждение плазмы в магнитных петлях на фазе спада солнечной вспышки
Охлаждение плазмы в магнитных петлях на фазе спада солнечной вспышки
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В понедельник на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По прогнозам ученых, геомагнитный фон в преддверии бури начнет изменяться с 6 утра. Очередной космический удар ожидается около полудня. Магнитная буря не превысит слабого значения G1.
Затем магнитосферная обстановка успокоится до 14 июня, когда, по прогнозу Лаборатории, на Землю снова обрушатся геомагнитные возмущения уровня G1.
В следующий раз магнитные бури могут накрыть Землю 24 и 25 июня. Затем в течение трех дней геомагнитная обстановка будет оставаться возбужденной, добавили ученые.
4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.
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Магнитные бурикосмосВспышки на СолнцеСолнцеЗемляМетеозависимостьНовости
 
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