https://crimea.ria.ru/20250608/magnitnaya-burya-kogda-zhdat-novyy-udar-1147035459.html

Магнитная буря: когда ждать новый удар

Магнитная буря: когда ждать новый удар - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Магнитная буря: когда ждать новый удар

В понедельник на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T20:29

2025-06-08T20:29

2025-06-08T20:29

магнитные бури

космос

вспышки на солнце

солнце

земля

метеозависимость

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В понедельник на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Затем магнитосферная обстановка успокоится до 14 июня, когда, по прогнозу Лаборатории, на Землю снова обрушатся геомагнитные возмущения уровня G1.В следующий раз магнитные бури могут накрыть Землю 24 и 25 июня. Затем в течение трех дней геомагнитная обстановка будет оставаться возбужденной, добавили ученые.4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, земля, метеозависимость, новости