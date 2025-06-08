https://crimea.ria.ru/20250608/lodka-s-lyudmi-perevernulas-na-reke-don--pogib-chelovek-1147043968.html

Лодка с пассажирами перевернулась на реке Дон – погиб человек

Лодка с пассажирами перевернулась на реке Дон – погиб человек - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Лодка с пассажирами перевернулась на реке Дон – погиб человек

В Волгоградской области по вине нетрезвого мужчины перевернулась лодка с четырьмя пассажирами. Один человек утонул, сообщают в МЧС России. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T17:54

2025-06-08T17:54

2025-06-08T17:56

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Волгоградской области по вине нетрезвого мужчины перевернулась лодка с четырьмя пассажирами. Один человек утонул, сообщают в МЧС России.По данным спасателей, трагедия произошла на реке Дон недалеко от хутора Колпачки.В МЧС отметили, что мужчина управлял судном в состоянии опьянения и не имел удостоверения судоводителя. Более того, мотор плавсредства превышал допустимую мощность, лодка не была поставлена на учет в ГИМС. Возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, общество