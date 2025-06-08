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Лодка с пассажирами перевернулась на реке Дон – погиб человек
Лодка с пассажирами перевернулась на реке Дон – погиб человек - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Лодка с пассажирами перевернулась на реке Дон – погиб человек
В Волгоградской области по вине нетрезвого мужчины перевернулась лодка с четырьмя пассажирами. Один человек утонул, сообщают в МЧС России. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T17:54
2025-06-08T17:54
2025-06-08T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Волгоградской области по вине нетрезвого мужчины перевернулась лодка с четырьмя пассажирами. Один человек утонул, сообщают в МЧС России.По данным спасателей, трагедия произошла на реке Дон недалеко от хутора Колпачки.В МЧС отметили, что мужчина управлял судном в состоянии опьянения и не имел удостоверения судоводителя. Более того, мотор плавсредства превышал допустимую мощность, лодка не была поставлена на учет в ГИМС. Возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, общество
Лодка с пассажирами перевернулась на реке Дон – погиб человек
На реке Дон по вине нетрезвого судоводителя перевернулась лодка с четырьмя пассажирами
17:54 08.06.2025 (обновлено: 17:56 08.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Волгоградской области по вине нетрезвого мужчины перевернулась лодка с четырьмя пассажирами. Один человек утонул, сообщают в МЧС России.
По данным спасателей, трагедия произошла на реке Дон недалеко от хутора Колпачки.
"Нетрезвый мужчина сел за штурвал судна. Во время движения лодка перевернулась: в воде оказались он и четыре пассажира, включая ребенка. Один мужчина утонул, остальным удалось доплыть до берега", - сказано в сообщении.
В МЧС отметили, что мужчина управлял судном в состоянии опьянения и не имел удостоверения судоводителя. Более того, мотор плавсредства превышал допустимую мощность, лодка не была поставлена на учет в ГИМС.
Возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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