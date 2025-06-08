https://crimea.ria.ru/20250608/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-utru-voskresenya-1147033888.html

Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья

Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья

Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T10:07

2025-06-08T10:07

2025-06-08T10:07

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив оставался свободным в течение всей ночи и утра 8 июня.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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