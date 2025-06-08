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Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья
Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T10:07
2025-06-08T10:07
2025-06-08T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив оставался свободным в течение всей ночи и утра 8 июня.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь
Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья
Крымский мост сейчас свободен для проезда транспорта с обеих сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 10:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - отмечается в сообщении.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив оставался свободным в течение всей ночи и утра 8 июня.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.