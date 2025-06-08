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Крушение поездов и теракты на аэродромах России – главное за неделю - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Крушение поездов и теракты на аэродромах России – главное за неделю
Крушение поездов и теракты на аэродромах России – главное за неделю - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Крушение поездов и теракты на аэродромах России – главное за неделю
ВСУ атаковали военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Киевский режим устроил теракт на железной дороге в Брянской... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T18:24
2025-06-08T18:24
новости
чп с поездами в брянской и курской областях
переговоры
украина
россия
крым
новости крыма
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Киевский режим устроил теракт на железной дороге в Брянской и Курской областях, погибли и пострадали люди. Спецслужбы Украины попытались ударить по Крымскому мосту. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле. Киев сорвал гуманитарную акцию по передаче тел погибших и обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. В июле в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги. Рекордные магнитные бури зарегистрировали на Земле. В июне крымчан ждут длинные выходные.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на военные аэродромы РоссииКиевским режимом в преддверии второго раунда переговоров в Стамбуле был совершен удар с применением FPV-дронов по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, сообщили в Минобороны РФ. Возгорания были ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины. Некоторые участники терактов задержаны.4 июля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. 5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Ответ России на украинские удары будет таким, как посчитают военные, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.ЧП с поездами в Брянской и Курской областяхВ Выгоничском районе Брянской области в ночь на 1 июня обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли, более 120 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.СК квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях как теракты. Произошедшее в Брянской области президент России Владимир Путин назвал целенаправленным ударом по гражданским.Попытка атаковать Крымский мостУтром 3 июня движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.Попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Службы безопасности Украины о якобы "успешной атаке на Крымский мост".Российско-украинские переговоры в СтамбулеВторой раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - министр обороны страны Рустем Умеров.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет. При этом Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными".3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле. 4 июля Мединский представил доклад по итогам переговоров президенту РФ Владимиру Путину, в котором озвучил сроки начала обмена.По его словам, российская делегация передала украинской переговорной группе меморандум, содержащий условия заключения долгосрочного мира и прекращения огня, а также довела условия, при которых возможна встреча сторон на высшем уровне. Такой встрече должна предшествовать ее содержательная проработка с выходом на результаты. Также, по словам Мединского, украинская сторона передала российской список из 339 якобы похищенных детей, с реальным местом нахождения которых российская сторона будет разбираться.Киев сорвал обмен телами погибших и ранеными и пленнымиРоссия, согласно договоренностям, приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Об этом в субботу сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.Позже в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям. Украина не вышла на контакт, поэтому гуманитарная акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными на данный момент не состоялась.В воскресенье утром представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила тела 1212 украинских солдат в район обмена, кроме того, еще часть погибших солдат привезли репатриационные поезда. Он отметил, что есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Российская сторона ожидает официальное уведомление о том, что состоится акция по возвращению тел.Тарифы на коммунальные услуги в КрымуС 1 июля в Крыму, как и по всей территории России, произойдет очередное плановое повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщили на этой неделе в государственном комитете по ценам и тарифам РК. Фактический рост совокупного платежа по Крыму составит 11,5%. В частности электроснабжение подорожает на на 12,6%, газоснабжение – на 9,2%, тепловая энергия, водоотведение, холодное водоснабжение и обращение с ТКО – на 13%, сниженный газ в баллонах (21 килограмм, без доставки) – на 5,8%.Рекордные магнитные буриМощные магнитные бури с силой вплоть до максимальным уровня G5 обрушились на Землю на этой неделе. Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений составила 66 часов, что стало рекордом с апреля 2017 года. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, это связано с выбросом солнечной массы, который превосходил по скорости и температуре выбросы, ставшие причиной крупнейших за 20 лет магнитных бурь. 5 июня после короткого перерыва геомагнитное возмущение повторилось, но его сила не превысила слабого уровня G1. Длинные праздники в июне6 июня крымчане отправились на длинные выходные, которые продлятся до 9 числа включительно в связи с празднованием региональных религиозных праздников Курбан-байрама и Святой Троицы. Кроме того, длинные выходные ожидают крымчан и всех россиян с 12 по 15 июня в связи с празднованием Дня России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250607/ukraina-dala-povod-razbombit-ikh--tramp-ob-udarakh-kieva-po-rossii-1147012937.html
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новости, чп с поездами в брянской и курской областях, переговоры, украина, россия, крым, новости крыма, атаки всу
Крушение поездов и теракты на аэродромах России – главное за неделю

Крушение поездов и теракты Киева на аэродромах России – главные новости недели

18:24 08.06.2025
 
© РИА НовостиОбрушение моста в Брянской области
Обрушение моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Киевский режим устроил теракт на железной дороге в Брянской и Курской областях, погибли и пострадали люди. Спецслужбы Украины попытались ударить по Крымскому мосту. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле. Киев сорвал гуманитарную акцию по передаче тел погибших и обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. В июле в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги. Рекордные магнитные бури зарегистрировали на Земле. В июне крымчан ждут длинные выходные.
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на военные аэродромы России

Киевским режимом в преддверии второго раунда переговоров в Стамбуле был совершен удар с применением FPV-дронов по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, сообщили в Минобороны РФ. Возгорания были ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины. Некоторые участники терактов задержаны.
4 июля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. 5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Ответ России на украинские удары будет таким, как посчитают военные, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

ЧП с поездами в Брянской и Курской областях

В Выгоничском районе Брянской области в ночь на 1 июня обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли, более 120 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной обрушения стал подрыв.
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
СК квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях как теракты. Произошедшее в Брянской области президент России Владимир Путин назвал целенаправленным ударом по гражданским.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Вчера, 07:16
"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России

Попытка атаковать Крымский мост

Утром 3 июня движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.
Попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Службы безопасности Украины о якобы "успешной атаке на Крымский мост".

Российско-украинские переговоры в Стамбуле

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - министр обороны страны Рустем Умеров.
По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет. При этом Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными".
3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле. 4 июля Мединский представил доклад по итогам переговоров президенту РФ Владимиру Путину, в котором озвучил сроки начала обмена.
По его словам, российская делегация передала украинской переговорной группе меморандум, содержащий условия заключения долгосрочного мира и прекращения огня, а также довела условия, при которых возможна встреча сторон на высшем уровне. Такой встрече должна предшествовать ее содержательная проработка с выходом на результаты. Также, по словам Мединского, украинская сторона передала российской список из 339 якобы похищенных детей, с реальным местом нахождения которых российская сторона будет разбираться.
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
5 июня, 19:06Радио "Спутник в Крыму"
Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон

Киев сорвал обмен телами погибших и ранеными и пленными

Россия, согласно договоренностям, приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Об этом в субботу сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.
Позже в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям. Украина не вышла на контакт, поэтому гуманитарная акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными на данный момент не состоялась.
В воскресенье утром представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила тела 1212 украинских солдат в район обмена, кроме того, еще часть погибших солдат привезли репатриационные поезда. Он отметил, что есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Российская сторона ожидает официальное уведомление о том, что состоится акция по возвращению тел.

Тарифы на коммунальные услуги в Крыму

С 1 июля в Крыму, как и по всей территории России, произойдет очередное плановое повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщили на этой неделе в государственном комитете по ценам и тарифам РК. Фактический рост совокупного платежа по Крыму составит 11,5%. В частности электроснабжение подорожает на на 12,6%, газоснабжение – на 9,2%, тепловая энергия, водоотведение, холодное водоснабжение и обращение с ТКО – на 13%, сниженный газ в баллонах (21 килограмм, без доставки) – на 5,8%.

Рекордные магнитные бури

Мощные магнитные бури с силой вплоть до максимальным уровня G5 обрушились на Землю на этой неделе. Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений составила 66 часов, что стало рекордом с апреля 2017 года. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, это связано с выбросом солнечной массы, который превосходил по скорости и температуре выбросы, ставшие причиной крупнейших за 20 лет магнитных бурь. 5 июня после короткого перерыва геомагнитное возмущение повторилось, но его сила не превысила слабого уровня G1.
Дома на фоне заката солнца - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Вчера, 10:51
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину

Длинные праздники в июне

6 июня крымчане отправились на длинные выходные, которые продлятся до 9 числа включительно в связи с празднованием региональных религиозных праздников Курбан-байрама и Святой Троицы. Кроме того, длинные выходные ожидают крымчан и всех россиян с 12 по 15 июня в связи с празднованием Дня России.
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Заголовок открываемого материала
18:24Крушение поездов и теракты на аэродромах России – главное за неделю
18:05Повреждение газопровода в Феодосии - прокуратура начала проверку
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