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Канада передаст Киеву новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов

Канада передаст Киеву новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Канада передаст Киеву новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов

Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов США. Об этом сообщили в минобороны страны со ссылкой на министра национальной обороны... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T17:37

2025-06-08T17:37

2025-06-08T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов США. Об этом сообщили в минобороны страны со ссылкой на министра национальной обороны Дэвида Дж. МакГинти, который принял участие в 28-м заседании Контактной группы по обороне Украины и заседании министров обороны стан НАТО. В частности, 30 млн канадских долларов (21,9 млн долларов США) будут направлены на поставку бронемашин Coyote и Biso, а также на новое оборудование и боеприпасы. Еще 5 млн канадских долларов (3,6 млн долларов США) - на комплекты радиоэлектронной борьбы от канадской оборонной промышленности.МакГинти также рассказал о "продвинутой подготовке" украинских пилотов, которая проходит в Канаде. "Во время встречи министров обороны НАТО Канада подтвердила неизменную поддержку Украины, поскольку ее граждане борются за свою свободу, и мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с союзниками для укрепления нашей коллективной безопасности", - приводятся слова министра.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США отказались подписать заявление G7 с осуждением удара по СумамВывих памяти: в МИД оценили визит посла Канады к монументу Родина-матьБритания планирует разместить миротворцев на Украине - СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, украина, поставки западного оружия украине, в мире, новости