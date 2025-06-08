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Канада передаст Киеву новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов
Канада передаст Киеву новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Канада передаст Киеву новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов США. Об этом сообщили в минобороны страны со ссылкой на министра национальной обороны... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T17:37
2025-06-08T17:37
2025-06-08T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов США. Об этом сообщили в минобороны страны со ссылкой на министра национальной обороны Дэвида Дж. МакГинти, который принял участие в 28-м заседании Контактной группы по обороне Украины и заседании министров обороны стан НАТО. В частности, 30 млн канадских долларов (21,9 млн долларов США) будут направлены на поставку бронемашин Coyote и Biso, а также на новое оборудование и боеприпасы. Еще 5 млн канадских долларов (3,6 млн долларов США) - на комплекты радиоэлектронной борьбы от канадской оборонной промышленности.МакГинти также рассказал о "продвинутой подготовке" украинских пилотов, которая проходит в Канаде. "Во время встречи министров обороны НАТО Канада подтвердила неизменную поддержку Украины, поскольку ее граждане борются за свою свободу, и мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с союзниками для укрепления нашей коллективной безопасности", - приводятся слова министра.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США отказались подписать заявление G7 с осуждением удара по СумамВывих памяти: в МИД оценили визит посла Канады к монументу Родина-матьБритания планирует разместить миротворцев на Украине - СМИ
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канада, украина, поставки западного оружия украине, в мире, новости
Канада передаст Киеву новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов
Канада передаст Киеву бронемашины и РЭБ на 25,5 млн долларов США
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на 25,5 млн долларов США. Об этом сообщили в минобороны страны со ссылкой на министра национальной обороны Дэвида Дж. МакГинти, который принял участие в 28-м заседании Контактной группы по обороне Украины и заседании министров обороны стан НАТО.
В частности, 30 млн канадских долларов (21,9 млн долларов США) будут направлены на поставку бронемашин Coyote и Biso, а также на новое оборудование и боеприпасы. Еще 5 млн канадских долларов (3,6 млн долларов США) - на комплекты радиоэлектронной борьбы от канадской оборонной промышленности.
"Эта военная помощь предоставляется из существующих фондов, выделенных в бюджете на 2024 год в поддержку стратегического партнерства Канады и Украины в области безопасности", - говорится в сообщении.
МакГинти также рассказал о "продвинутой подготовке" украинских пилотов, которая проходит в Канаде.
"Во время встречи министров обороны НАТО Канада подтвердила неизменную поддержку Украины, поскольку ее граждане борются за свою свободу, и мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с союзниками для укрепления нашей коллективной безопасности", - приводятся слова министра.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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