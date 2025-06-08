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Ирина Купченко: "Я теперь керчанка" - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250608/irina-kupchenko-ya-teper-kerchanka-1147050128.html
Ирина Купченко: "Я теперь керчанка"
Ирина Купченко: "Я теперь керчанка" - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Ирина Купченко: "Я теперь керчанка"
Древнейший город Росси – Керчь на восемь дней стал столицей античного искусства страны. Именно здесь в начале лета проходит фестиваль "Боспорские агоны"... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T23:34
2025-06-08T23:41
эксклюзивы риа новости крым
ирина купченко
культура
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керчь
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театр
новости крыма
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КЕРЧЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Древнейший город Росси – Керчь на восемь дней стал столицей античного искусства страны. Именно здесь в начале лета проходит фестиваль "Боспорские агоны". Фестиваль, который заряжает и заражает особенной атмосферой. Фестиваль, который необходимо показывать всему мировому сообществу, чтобы понимать – как Россия чтит и уважает те народы, которые когда-либо жили на этой земле. Своим видением перспективы, уникальности и творческой одаренности участников и гостей "агонов" в беседе с РИА Новости Крым поделилась народная артистка РСФСР Ирина Купченко.- Керчь, фестиваль античного искусства – каким настроением вы заряжаетесь на "Боспорских агонах"?- Тут особенная атмосфера. И, как бы ни было сложно сюда приехать, я еду. Во-первых, из-за уважения к людям, которые делают этот фестиваль потому, что это необыкновенные люди, действительно.Я влюбилась во всех, кто здесь работает. Это такие настоящие энтузиасты своего дела. То есть, они с такой любовью, с таким талантом, с таким желанием все это делают. То, что они показывают на сцене – это так познавательно. Это важно и для детей, и для взрослых. Сюда тянет на самом деле, это по-настоящему одухотворяет.- Что, по-вашему, выделяет "Боспорские агоны" среди других подобных площадок?- Художественные ценности. Потому что он разный. Тут и театры, тут и фильмы, тут и какие-то ремесла, выставки. Потом это зрелищно, очень талантливо. Как они собирают артистов из разных театров... Это все действительно на очень высоком художественном уровне представлено.- Какие у фестиваля перспективы, как вы думаете?- Вы знаете, я бы вообще этот фестиваль сделала на федеральном уровне. Сегодня "Боспорские агоны" всему миру демонстрируют, как Россия уважает людей, которые жили до нее на этой земле и живут на этой земле сейчас.Империи все распались, они распадаются у нас на глазах. А Россия существует. Она живет. Потому, что никогда в России не преследовали, не забывали, не заминали, не уничтожали дух народа, который живет на этой земле.Это наша родина, мы ее никому не отдадим. Она наша. Мы уважаем всех, кто когда-либо жил на этой земле и храним память с огромным уважением и любовью. Вот я всему мировому сообществу посоветовала бы приехать и посмотреть, как мы к этому относимся.- Вашу звезду сегодня открыли на "Аллее звезд" в Керчи. Какие чувства вы испытываете по этому поводу?- Я теперь керчанка! Это честь. Но тут дело даже не в звезде. В людях, которые ее дали. Это знак их любви. Вот это для меня самое дорогое. Дороже любых звезд, правда.- Какой бы совет сегодняшним артистам, керчанам, деятелям искусства дал ваш муж, Василий Лановой?- Любить свою Родину, защищать ее, беречь, трудиться. Ведь за нее столько людей отдали жизни. Василий Семенович родился в очень бедной семье. Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы эту страну восхвалять, прославлять.Что посоветовала бы актерам? Дерзайте, играйте, как получится. Пусть зритель оценивает. А вы старайтесь.- Театр Вахтангова недавно вернулся с гастролей по Китаю. Как наши соседи воспринимают русскую классику?- Вы знаете, нам очень многому можно поучиться у китайцев. Они, прежде чем идти в театр, читают произведения. "Война и мир", "Евгений Онегин" – они слушают по-русски, там идет перевод, но они правильно реагируют.Суббота, воскресенье – весь Китай в музеях с детьми. Они на выходных не на пляж идут, не на пикник шашлыки жарить, а в музей с детьми. Нам есть чему поучиться.- Что нужно сегодняшнему зрителю?- Думаю, ему всегда нужно, чтобы было, на что духовно опереться. Чтобы то, что он видит, помогало в жизни, поддержало в трудную минуту, давало надежду.Мне кажется, должен быть позитив. Позитив и смысловой, и художественный, и такое просто настроение. Потому что кому-то нужна комедия, но все равно... все хотели бы света, не тьмы. Вот это да. Но это мои мысли. А так только Богу одному известно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирина купченко, культура, искусство , керчь, крым, боспорские агоны, театр, новости крыма
Ирина Купченко: "Я теперь керчанка"

Актриса Ирина Купченко рассказала про Керчь, "Боспорские агоны" и культуру китайцев

23:34 08.06.2025 (обновлено: 23:41 08.06.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Керчи в рамках открытия "Боспорских агон" открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко
В Керчи в рамках открытия Боспорских агон открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости Крым
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Вадим Рыбалкин, собственный корреспондент РИА Новости Крым в г. Керчь
Вадим Рыбалкин
Собственный корреспондент
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КЕРЧЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Древнейший город Росси – Керчь на восемь дней стал столицей античного искусства страны. Именно здесь в начале лета проходит фестиваль "Боспорские агоны". Фестиваль, который заряжает и заражает особенной атмосферой. Фестиваль, который необходимо показывать всему мировому сообществу, чтобы понимать – как Россия чтит и уважает те народы, которые когда-либо жили на этой земле. Своим видением перспективы, уникальности и творческой одаренности участников и гостей "агонов" в беседе с РИА Новости Крым поделилась народная артистка РСФСР Ирина Купченко.
- Керчь, фестиваль античного искусства – каким настроением вы заряжаетесь на "Боспорских агонах"?
- Тут особенная атмосфера. И, как бы ни было сложно сюда приехать, я еду. Во-первых, из-за уважения к людям, которые делают этот фестиваль потому, что это необыкновенные люди, действительно.
Я влюбилась во всех, кто здесь работает. Это такие настоящие энтузиасты своего дела. То есть, они с такой любовью, с таким талантом, с таким желанием все это делают. То, что они показывают на сцене – это так познавательно. Это важно и для детей, и для взрослых. Сюда тянет на самом деле, это по-настоящему одухотворяет.
- Что, по-вашему, выделяет "Боспорские агоны" среди других подобных площадок?
- Художественные ценности. Потому что он разный. Тут и театры, тут и фильмы, тут и какие-то ремесла, выставки. Потом это зрелищно, очень талантливо. Как они собирают артистов из разных театров... Это все действительно на очень высоком художественном уровне представлено.
- Какие у фестиваля перспективы, как вы думаете?
- Вы знаете, я бы вообще этот фестиваль сделала на федеральном уровне. Сегодня "Боспорские агоны" всему миру демонстрируют, как Россия уважает людей, которые жили до нее на этой земле и живут на этой земле сейчас.
Империи все распались, они распадаются у нас на глазах. А Россия существует. Она живет. Потому, что никогда в России не преследовали, не забывали, не заминали, не уничтожали дух народа, который живет на этой земле.
Это наша родина, мы ее никому не отдадим. Она наша. Мы уважаем всех, кто когда-либо жил на этой земле и храним память с огромным уважением и любовью. Вот я всему мировому сообществу посоветовала бы приехать и посмотреть, как мы к этому относимся.
© РИА Новости Крым Народная артистка РСФСР Ирина Купченко
 Народная артистка РСФСР Ирина Купченко - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости Крым
Народная артистка РСФСР Ирина Купченко
- Вашу звезду сегодня открыли на "Аллее звезд" в Керчи. Какие чувства вы испытываете по этому поводу?
- Я теперь керчанка! Это честь. Но тут дело даже не в звезде. В людях, которые ее дали. Это знак их любви. Вот это для меня самое дорогое. Дороже любых звезд, правда.
- Какой бы совет сегодняшним артистам, керчанам, деятелям искусства дал ваш муж, Василий Лановой?
- Любить свою Родину, защищать ее, беречь, трудиться. Ведь за нее столько людей отдали жизни. Василий Семенович родился в очень бедной семье. Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы эту страну восхвалять, прославлять.
Что посоветовала бы актерам? Дерзайте, играйте, как получится. Пусть зритель оценивает. А вы старайтесь.
Народный артист СССР Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
16 января, 06:53
"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
- Театр Вахтангова недавно вернулся с гастролей по Китаю. Как наши соседи воспринимают русскую классику?
- Вы знаете, нам очень многому можно поучиться у китайцев. Они, прежде чем идти в театр, читают произведения. "Война и мир", "Евгений Онегин" – они слушают по-русски, там идет перевод, но они правильно реагируют.
Суббота, воскресенье – весь Китай в музеях с детьми. Они на выходных не на пляж идут, не на пикник шашлыки жарить, а в музей с детьми. Нам есть чему поучиться.
- Что нужно сегодняшнему зрителю?
- Думаю, ему всегда нужно, чтобы было, на что духовно опереться. Чтобы то, что он видит, помогало в жизни, поддержало в трудную минуту, давало надежду.
Мне кажется, должен быть позитив. Позитив и смысловой, и художественный, и такое просто настроение. Потому что кому-то нужна комедия, но все равно... все хотели бы света, не тьмы. Вот это да. Но это мои мысли. А так только Богу одному известно.
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Вчера, 14:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Эксклюзивы РИА Новости КрымИрина КупченкоКультураИскусствоКерчьКрымБоспорские агоныТеатрНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 июня
23:34Ирина Купченко: "Я теперь керчанка"
22:35В Севастополе всю ночь будут стрелять
22:10В Курской области восстановили электроснабжение
21:59Ракеты над Черным морем и наступление в Днепропетровской области: главное
21:36Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID
21:20Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спасти
20:57Что туристы ждут от отдыха в Крыму
20:29Магнитная буря: когда ждать новый удар
20:13В Бахчисарайском районе Крыма горел лес
19:58В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
19:34Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе
19:17Выход за температурные рамки: какой будет погода в Крыму на неделе
18:47В аэропорту Внуково потоп из-за мощного ливня с градом
18:24Крушение поездов и теракты на аэродромах России – главное за неделю
18:05Повреждение газопровода в Феодосии - прокуратура начала проверку
17:54Лодка с пассажирами перевернулась на реке Дон – погиб человек
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17:19Трехлетнему ребенку в Севастополе зажало ногу крышкой люка
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