https://crimea.ria.ru/20250608/irina-kupchenko-ya-teper-kerchanka-1147050128.html

Ирина Купченко: "Я теперь керчанка"

Ирина Купченко: "Я теперь керчанка" - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Ирина Купченко: "Я теперь керчанка"

Древнейший город Росси – Керчь на восемь дней стал столицей античного искусства страны. Именно здесь в начале лета проходит фестиваль "Боспорские агоны"... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T23:34

2025-06-08T23:34

2025-06-08T23:41

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КЕРЧЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Древнейший город Росси – Керчь на восемь дней стал столицей античного искусства страны. Именно здесь в начале лета проходит фестиваль "Боспорские агоны". Фестиваль, который заряжает и заражает особенной атмосферой. Фестиваль, который необходимо показывать всему мировому сообществу, чтобы понимать – как Россия чтит и уважает те народы, которые когда-либо жили на этой земле. Своим видением перспективы, уникальности и творческой одаренности участников и гостей "агонов" в беседе с РИА Новости Крым поделилась народная артистка РСФСР Ирина Купченко.- Керчь, фестиваль античного искусства – каким настроением вы заряжаетесь на "Боспорских агонах"?- Тут особенная атмосфера. И, как бы ни было сложно сюда приехать, я еду. Во-первых, из-за уважения к людям, которые делают этот фестиваль потому, что это необыкновенные люди, действительно.Я влюбилась во всех, кто здесь работает. Это такие настоящие энтузиасты своего дела. То есть, они с такой любовью, с таким талантом, с таким желанием все это делают. То, что они показывают на сцене – это так познавательно. Это важно и для детей, и для взрослых. Сюда тянет на самом деле, это по-настоящему одухотворяет.- Что, по-вашему, выделяет "Боспорские агоны" среди других подобных площадок?- Художественные ценности. Потому что он разный. Тут и театры, тут и фильмы, тут и какие-то ремесла, выставки. Потом это зрелищно, очень талантливо. Как они собирают артистов из разных театров... Это все действительно на очень высоком художественном уровне представлено.- Какие у фестиваля перспективы, как вы думаете?- Вы знаете, я бы вообще этот фестиваль сделала на федеральном уровне. Сегодня "Боспорские агоны" всему миру демонстрируют, как Россия уважает людей, которые жили до нее на этой земле и живут на этой земле сейчас.Империи все распались, они распадаются у нас на глазах. А Россия существует. Она живет. Потому, что никогда в России не преследовали, не забывали, не заминали, не уничтожали дух народа, который живет на этой земле.Это наша родина, мы ее никому не отдадим. Она наша. Мы уважаем всех, кто когда-либо жил на этой земле и храним память с огромным уважением и любовью. Вот я всему мировому сообществу посоветовала бы приехать и посмотреть, как мы к этому относимся.- Вашу звезду сегодня открыли на "Аллее звезд" в Керчи. Какие чувства вы испытываете по этому поводу?- Я теперь керчанка! Это честь. Но тут дело даже не в звезде. В людях, которые ее дали. Это знак их любви. Вот это для меня самое дорогое. Дороже любых звезд, правда.- Какой бы совет сегодняшним артистам, керчанам, деятелям искусства дал ваш муж, Василий Лановой?- Любить свою Родину, защищать ее, беречь, трудиться. Ведь за нее столько людей отдали жизни. Василий Семенович родился в очень бедной семье. Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы эту страну восхвалять, прославлять.Что посоветовала бы актерам? Дерзайте, играйте, как получится. Пусть зритель оценивает. А вы старайтесь.- Театр Вахтангова недавно вернулся с гастролей по Китаю. Как наши соседи воспринимают русскую классику?- Вы знаете, нам очень многому можно поучиться у китайцев. Они, прежде чем идти в театр, читают произведения. "Война и мир", "Евгений Онегин" – они слушают по-русски, там идет перевод, но они правильно реагируют.Суббота, воскресенье – весь Китай в музеях с детьми. Они на выходных не на пляж идут, не на пикник шашлыки жарить, а в музей с детьми. Нам есть чему поучиться.- Что нужно сегодняшнему зрителю?- Думаю, ему всегда нужно, чтобы было, на что духовно опереться. Чтобы то, что он видит, помогало в жизни, поддержало в трудную минуту, давало надежду.Мне кажется, должен быть позитив. Позитив и смысловой, и художественный, и такое просто настроение. Потому что кому-то нужна комедия, но все равно... все хотели бы света, не тьмы. Вот это да. Но это мои мысли. А так только Богу одному известно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

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