https://crimea.ria.ru/20250608/irina-kupchenko-ya-teper-kerchanka-1147050128.html
Ирина Купченко: "Я теперь керчанка"
Ирина Купченко: "Я теперь керчанка" - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Ирина Купченко: "Я теперь керчанка"
Древнейший город Росси – Керчь на восемь дней стал столицей античного искусства страны. Именно здесь в начале лета проходит фестиваль "Боспорские агоны"... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T23:34
2025-06-08T23:34
2025-06-08T23:41
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КЕРЧЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Древнейший город Росси – Керчь на восемь дней стал столицей античного искусства страны. Именно здесь в начале лета проходит фестиваль "Боспорские агоны". Фестиваль, который заряжает и заражает особенной атмосферой. Фестиваль, который необходимо показывать всему мировому сообществу, чтобы понимать – как Россия чтит и уважает те народы, которые когда-либо жили на этой земле. Своим видением перспективы, уникальности и творческой одаренности участников и гостей "агонов" в беседе с РИА Новости Крым поделилась народная артистка РСФСР Ирина Купченко.- Керчь, фестиваль античного искусства – каким настроением вы заряжаетесь на "Боспорских агонах"?- Тут особенная атмосфера. И, как бы ни было сложно сюда приехать, я еду. Во-первых, из-за уважения к людям, которые делают этот фестиваль потому, что это необыкновенные люди, действительно.Я влюбилась во всех, кто здесь работает. Это такие настоящие энтузиасты своего дела. То есть, они с такой любовью, с таким талантом, с таким желанием все это делают. То, что они показывают на сцене – это так познавательно. Это важно и для детей, и для взрослых. Сюда тянет на самом деле, это по-настоящему одухотворяет.- Что, по-вашему, выделяет "Боспорские агоны" среди других подобных площадок?- Художественные ценности. Потому что он разный. Тут и театры, тут и фильмы, тут и какие-то ремесла, выставки. Потом это зрелищно, очень талантливо. Как они собирают артистов из разных театров... Это все действительно на очень высоком художественном уровне представлено.- Какие у фестиваля перспективы, как вы думаете?- Вы знаете, я бы вообще этот фестиваль сделала на федеральном уровне. Сегодня "Боспорские агоны" всему миру демонстрируют, как Россия уважает людей, которые жили до нее на этой земле и живут на этой земле сейчас.Империи все распались, они распадаются у нас на глазах. А Россия существует. Она живет. Потому, что никогда в России не преследовали, не забывали, не заминали, не уничтожали дух народа, который живет на этой земле.Это наша родина, мы ее никому не отдадим. Она наша. Мы уважаем всех, кто когда-либо жил на этой земле и храним память с огромным уважением и любовью. Вот я всему мировому сообществу посоветовала бы приехать и посмотреть, как мы к этому относимся.- Вашу звезду сегодня открыли на "Аллее звезд" в Керчи. Какие чувства вы испытываете по этому поводу?- Я теперь керчанка! Это честь. Но тут дело даже не в звезде. В людях, которые ее дали. Это знак их любви. Вот это для меня самое дорогое. Дороже любых звезд, правда.- Какой бы совет сегодняшним артистам, керчанам, деятелям искусства дал ваш муж, Василий Лановой?- Любить свою Родину, защищать ее, беречь, трудиться. Ведь за нее столько людей отдали жизни. Василий Семенович родился в очень бедной семье. Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы эту страну восхвалять, прославлять.Что посоветовала бы актерам? Дерзайте, играйте, как получится. Пусть зритель оценивает. А вы старайтесь.- Театр Вахтангова недавно вернулся с гастролей по Китаю. Как наши соседи воспринимают русскую классику?- Вы знаете, нам очень многому можно поучиться у китайцев. Они, прежде чем идти в театр, читают произведения. "Война и мир", "Евгений Онегин" – они слушают по-русски, там идет перевод, но они правильно реагируют.Суббота, воскресенье – весь Китай в музеях с детьми. Они на выходных не на пляж идут, не на пикник шашлыки жарить, а в музей с детьми. Нам есть чему поучиться.- Что нужно сегодняшнему зрителю?- Думаю, ему всегда нужно, чтобы было, на что духовно опереться. Чтобы то, что он видит, помогало в жизни, поддержало в трудную минуту, давало надежду.Мне кажется, должен быть позитив. Позитив и смысловой, и художественный, и такое просто настроение. Потому что кому-то нужна комедия, но все равно... все хотели бы света, не тьмы. Вот это да. Но это мои мысли. А так только Богу одному известно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Вадим Рыбалкин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вадим Рыбалкин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg
ирина купченко, культура, искусство , керчь, крым, боспорские агоны, театр, новости крыма
Ирина Купченко: "Я теперь керчанка"
Актриса Ирина Купченко рассказала про Керчь, "Боспорские агоны" и культуру китайцев
23:34 08.06.2025 (обновлено: 23:41 08.06.2025)
Собственный корреспондент
КЕРЧЬ, 8 июн – РИА Новости Крым.
Древнейший город Росси – Керчь на восемь дней стал столицей античного искусства страны. Именно здесь в начале лета проходит фестиваль "Боспорские агоны"
. Фестиваль, который заряжает и заражает особенной атмосферой. Фестиваль, который необходимо показывать всему мировому сообществу, чтобы понимать – как Россия чтит и уважает те народы, которые когда-либо жили на этой земле. Своим видением перспективы, уникальности и творческой одаренности участников и гостей "агонов" в беседе с РИА Новости Крым
поделилась народная артистка РСФСР Ирина Купченко.
- Керчь, фестиваль античного искусства – каким настроением вы заряжаетесь на "Боспорских агонах"?
- Тут особенная атмосфера. И, как бы ни было сложно сюда приехать, я еду. Во-первых, из-за уважения к людям, которые делают этот фестиваль потому, что это необыкновенные люди, действительно.
Я влюбилась во всех, кто здесь работает. Это такие настоящие энтузиасты своего дела. То есть, они с такой любовью, с таким талантом, с таким желанием все это делают. То, что они показывают на сцене – это так познавательно. Это важно и для детей, и для взрослых. Сюда тянет на самом деле, это по-настоящему одухотворяет.
- Что, по-вашему, выделяет "Боспорские агоны" среди других подобных площадок?
- Художественные ценности. Потому что он разный
. Тут и театры, тут и фильмы, тут и какие-то ремесла, выставки. Потом это зрелищно, очень талантливо. Как они собирают артистов из разных театров... Это все действительно на очень высоком художественном уровне представлено.
- Какие у фестиваля перспективы, как вы думаете?
- Вы знаете, я бы вообще этот фестиваль сделала на федеральном уровне. Сегодня "Боспорские агоны" всему миру демонстрируют, как Россия уважает людей, которые жили до нее на этой земле и живут на этой земле сейчас.
Империи все распались, они распадаются у нас на глазах. А Россия существует. Она живет. Потому, что никогда в России не преследовали, не забывали, не заминали, не уничтожали дух народа, который живет на этой земле.
Это наша родина, мы ее никому не отдадим. Она наша. Мы уважаем всех, кто когда-либо жил на этой земле и храним память с огромным уважением и любовью. Вот я всему мировому сообществу посоветовала бы приехать и посмотреть, как мы к этому относимся.
- Вашу звезду сегодня открыли на "Аллее звезд" в Керчи. Какие чувства вы испытываете по этому поводу?
- Я теперь керчанка! Это честь. Но тут дело даже не в звезде. В людях, которые ее дали. Это знак их любви. Вот это для меня самое дорогое. Дороже любых звезд, правда.
- Какой бы совет сегодняшним артистам, керчанам, деятелям искусства дал ваш муж, Василий Лановой?
- Любить свою Родину, защищать ее, беречь, трудиться. Ведь за нее столько людей отдали жизни. Василий Семенович родился в очень бедной семье. Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы эту страну восхвалять, прославлять.
Что посоветовала бы актерам? Дерзайте, играйте, как получится. Пусть зритель оценивает. А вы старайтесь.
- Театр Вахтангова недавно вернулся с гастролей по Китаю. Как наши соседи воспринимают русскую классику?
- Вы знаете, нам очень многому можно поучиться у китайцев. Они, прежде чем идти в театр, читают произведения. "Война и мир", "Евгений Онегин" – они слушают по-русски, там идет перевод, но они правильно реагируют.
Суббота, воскресенье – весь Китай в музеях с детьми. Они на выходных не на пляж идут, не на пикник шашлыки жарить, а в музей с детьми. Нам есть чему поучиться.
- Что нужно сегодняшнему зрителю?
- Думаю, ему всегда нужно, чтобы было, на что духовно опереться. Чтобы то, что он видит, помогало в жизни, поддержало в трудную минуту, давало надежду.
Мне кажется, должен быть позитив. Позитив и смысловой, и художественный, и такое просто настроение. Потому что кому-то нужна комедия, но все равно... все хотели бы света, не тьмы. Вот это да. Но это мои мысли. А так только Богу одному известно.
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