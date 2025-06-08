https://crimea.ria.ru/20250608/interpol-ne-ischet-vysokopostavlennykh-ukrainskikh-prestupnikov--bastrykin-1147038528.html

Интерпол не ищет высокопоставленных украинских преступников – Бастрыкин

Интерпол не ищет высокопоставленных украинских преступников – Бастрыкин - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Интерпол не ищет высокопоставленных украинских преступников – Бастрыкин

Интерпол уклоняется от поиска украинских преступников из числа высокопоставленных чиновников, которых Россия объявила в международный розыск за преступления. Об РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T13:41

2025-06-08T13:41

2025-06-08T13:41

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

украина

преступность

интерпол

розыск

новости

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Интерпол уклоняется от поиска украинских преступников из числа высокопоставленных чиновников, которых Россия объявила в международный розыск за преступления. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.При этом Бастрыкин отметил, что "времена меняются" и уйти от ответственности за совершенные преступления у них вряд ли получится.При этом он отметил, что на территории новых регионов России сотни осужденных российскими судами уже находятся в местах лишения свободы либо их дела находятся на рассмотрении судов."Это работу мы активно продолжаем и будем добиваться полного безусловного привлечения всех виновных к уголовной ответственности по внутригосударственному и международному праву", - заключил Бастрыкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – экспертЗапад втягивает Интерпол в политическую игру против России – МИДТри теракта в Курской и Брянской областях организованы Украиной - СК

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), украина, преступность, интерпол, розыск, новости, правосудие