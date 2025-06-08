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Интерпол не ищет высокопоставленных украинских преступников – Бастрыкин - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Интерпол не ищет высокопоставленных украинских преступников – Бастрыкин
Интерпол не ищет высокопоставленных украинских преступников – Бастрыкин - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Интерпол не ищет высокопоставленных украинских преступников – Бастрыкин
Интерпол уклоняется от поиска украинских преступников из числа высокопоставленных чиновников, которых Россия объявила в международный розыск за преступления. Об РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T13:41
2025-06-08T13:41
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
украина
преступность
интерпол
розыск
новости
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Интерпол уклоняется от поиска украинских преступников из числа высокопоставленных чиновников, которых Россия объявила в международный розыск за преступления. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.При этом Бастрыкин отметил, что "времена меняются" и уйти от ответственности за совершенные преступления у них вряд ли получится.При этом он отметил, что на территории новых регионов России сотни осужденных российскими судами уже находятся в местах лишения свободы либо их дела находятся на рассмотрении судов."Это работу мы активно продолжаем и будем добиваться полного безусловного привлечения всех виновных к уголовной ответственности по внутригосударственному и международному праву", - заключил Бастрыкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия должна добиться нового Нюрнберга над боевиками ВСУ – экспертЗапад втягивает Интерпол в политическую игру против России – МИДТри теракта в Курской и Брянской областях организованы Украиной - СК
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), украина, преступность, интерпол, розыск, новости, правосудие
Интерпол не ищет высокопоставленных украинских преступников – Бастрыкин

Бастрыкин: Интерпол уклоняется от поиска высокопоставленных военных преступников Киева

13:41 08.06.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Интерпол уклоняется от поиска украинских преступников из числа высокопоставленных чиновников, которых Россия объявила в международный розыск за преступления. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Они объявлены в международный розыск, правда, Интерпол уклоняется от сотрудничества в этом вопросе, говорят, что они далеки от политики, поэтому розыск вести не будут", - сказал он интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
При этом Бастрыкин отметил, что "времена меняются" и уйти от ответственности за совершенные преступления у них вряд ли получится.
"Ситуация изменчива, в любом случае они объявлены в розыск и при задержании мы можем их интернировать к себе и судить либо внутренними судами, как мы сейчас это делаем, либо международным трибуналом, который, наверное, все-таки будет создан", - подчеркнул глава СК.
При этом он отметил, что на территории новых регионов России сотни осужденных российскими судами уже находятся в местах лишения свободы либо их дела находятся на рассмотрении судов.
"Это работу мы активно продолжаем и будем добиваться полного безусловного привлечения всех виновных к уголовной ответственности по внутригосударственному и международному праву", - заключил Бастрыкин.
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Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)УкраинаПреступностьИнтерполРозыскНовостиПравосудие
 
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