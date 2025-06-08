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Илья Резник назвал Крым самым благословенным местом в мире

Илья Резник назвал Крым самым благословенным местом в мире - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Илья Резник назвал Крым самым благословенным местом в мире

Заканчивается первая жаркая летняя неделя. Россияне едут в Крым за отдыхом и уникальной природой. И это, как говорится, по адресу. В этом году на полуострове... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T14:01

2025-06-08T14:01

2025-06-08T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Заканчивается первая жаркая летняя неделя. Россияне едут в Крым за отдыхом и уникальной природой. И это, как говорится, по адресу. В этом году на полуострове будет работать более 300 пляжей, для гостей доступны сотни объектов показа и тысячи экскурсий. Крым уже встречает туристов целебным воздухом, неповторимой черноморской кухней и новыми точками притяжения.Под сводами гор, в степных районах Киммерии, на скалистых берегах и в тени кипарисовых аллей наслаждаются жизнью, отдыхают и гуляют тысячи туристов. За крымским солнцем и вдохновением на полуостров едут и заслуженные артисты страны.К примеру, знаменитый на весь мир дрессировщик Эдгард Запашный призывает не терять времени и срочно ехать на полуостров. Заслуженная артистка России, певица Алена Свиридова тоже очень любит отдыхать в здесь - особенно по душе ей местные овощи, фрукты и морепродукты. А заслуженный мастер спорта РФ, фигурист Илья Авербух уверен, что в Крыму можно зарядиться энергией, потому что крымская земля - фантастическая. И в этом его мнение в чем-то схоже с мнением артиста и музыканта из Словении Саши Гачника.Мы продолжаем интересоваться мнением звезд о том, зачем ехать в Крым? Сегодня на этот вопрос РИА Новости Крым отвечает народный артист России Илья Резник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеКрым очаровал музыканта из Словении Сашу Гачника Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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