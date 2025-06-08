Илья Резник назвал Крым самым благословенным местом в мире
В Крым надо ехать за вдохновением и радостью – народный артист России Илья Резник
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Заканчивается первая жаркая летняя неделя. Россияне едут в Крым за отдыхом и уникальной природой. И это, как говорится, по адресу. В этом году на полуострове будет работать более 300 пляжей, для гостей доступны сотни объектов показа и тысячи экскурсий. Крым уже встречает туристов целебным воздухом, неповторимой черноморской кухней и новыми точками притяжения.
Под сводами гор, в степных районах Киммерии, на скалистых берегах и в тени кипарисовых аллей наслаждаются жизнью, отдыхают и гуляют тысячи туристов. За крымским солнцем и вдохновением на полуостров едут и заслуженные артисты страны.
К примеру, знаменитый на весь мир дрессировщик Эдгард Запашный призывает не терять времени и срочно ехать на полуостров. Заслуженная артистка России, певица Алена Свиридова тоже очень любит отдыхать в здесь - особенно по душе ей местные овощи, фрукты и морепродукты. А заслуженный мастер спорта РФ, фигурист Илья Авербух уверен, что в Крыму можно зарядиться энергией, потому что крымская земля - фантастическая. И в этом его мнение в чем-то схоже с мнением артиста и музыканта из Словении Саши Гачника.
Мы продолжаем интересоваться мнением звезд о том, зачем ехать в Крым? Сегодня на этот вопрос РИА Новости Крым отвечает народный артист России Илья Резник.
"В Крым нужно ехать за радостью. Это самое благословенное место в мире. Здесь климат, солонце и дух какой-то, я бы сказал – свободы, творчества. Я написал здесь четырехтомник духовной поэзии с благословения нашего патриарха. За четыре года. Если бы это был не Крым, я бы не написал", – поделился своим мнением с РИА Новости Крым Илья Резник.
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