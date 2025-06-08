Рейтинг@Mail.ru
Илья Резник назвал Крым самым благословенным местом в мире - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250608/ilya-reznik-nazval-krym-samym-blagoslovennym-mestom-v-mire-1147038856.html
Илья Резник назвал Крым самым благословенным местом в мире
Илья Резник назвал Крым самым благословенным местом в мире - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Илья Резник назвал Крым самым благословенным местом в мире
Заканчивается первая жаркая летняя неделя. Россияне едут в Крым за отдыхом и уникальной природой. И это, как говорится, по адресу. В этом году на полуострове... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T14:01
2025-06-08T13:49
эксклюзивы риа новости крым
видео
крым
илья резник
туризм в крыму
туризм
отдых в крыму
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147038730_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_1efdb696036b10881312201be94531a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Заканчивается первая жаркая летняя неделя. Россияне едут в Крым за отдыхом и уникальной природой. И это, как говорится, по адресу. В этом году на полуострове будет работать более 300 пляжей, для гостей доступны сотни объектов показа и тысячи экскурсий. Крым уже встречает туристов целебным воздухом, неповторимой черноморской кухней и новыми точками притяжения.Под сводами гор, в степных районах Киммерии, на скалистых берегах и в тени кипарисовых аллей наслаждаются жизнью, отдыхают и гуляют тысячи туристов. За крымским солнцем и вдохновением на полуостров едут и заслуженные артисты страны.К примеру, знаменитый на весь мир дрессировщик Эдгард Запашный призывает не терять времени и срочно ехать на полуостров. Заслуженная артистка России, певица Алена Свиридова тоже очень любит отдыхать в здесь - особенно по душе ей местные овощи, фрукты и морепродукты. А заслуженный мастер спорта РФ, фигурист Илья Авербух уверен, что в Крыму можно зарядиться энергией, потому что крымская земля - фантастическая. И в этом его мнение в чем-то схоже с мнением артиста и музыканта из Словении Саши Гачника.Мы продолжаем интересоваться мнением звезд о том, зачем ехать в Крым? Сегодня на этот вопрос РИА Новости Крым отвечает народный артист России Илья Резник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеКрым очаровал музыканта из Словении Сашу Гачника Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147038730_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_4c221d09a0e43bd828b056e99dd00a4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, крым, илья резник, туризм в крыму, туризм, отдых в крыму, культура, видео
Илья Резник назвал Крым самым благословенным местом в мире

В Крым надо ехать за вдохновением и радостью – народный артист России Илья Резник

14:01 08.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Заканчивается первая жаркая летняя неделя. Россияне едут в Крым за отдыхом и уникальной природой. И это, как говорится, по адресу. В этом году на полуострове будет работать более 300 пляжей, для гостей доступны сотни объектов показа и тысячи экскурсий. Крым уже встречает туристов целебным воздухом, неповторимой черноморской кухней и новыми точками притяжения.
Под сводами гор, в степных районах Киммерии, на скалистых берегах и в тени кипарисовых аллей наслаждаются жизнью, отдыхают и гуляют тысячи туристов. За крымским солнцем и вдохновением на полуостров едут и заслуженные артисты страны.
К примеру, знаменитый на весь мир дрессировщик Эдгард Запашный призывает не терять времени и срочно ехать на полуостров. Заслуженная артистка России, певица Алена Свиридова тоже очень любит отдыхать в здесь - особенно по душе ей местные овощи, фрукты и морепродукты. А заслуженный мастер спорта РФ, фигурист Илья Авербух уверен, что в Крыму можно зарядиться энергией, потому что крымская земля - фантастическая. И в этом его мнение в чем-то схоже с мнением артиста и музыканта из Словении Саши Гачника.
Мы продолжаем интересоваться мнением звезд о том, зачем ехать в Крым? Сегодня на этот вопрос РИА Новости Крым отвечает народный артист России Илья Резник.

"В Крым нужно ехать за радостью. Это самое благословенное место в мире. Здесь климат, солонце и дух какой-то, я бы сказал – свободы, творчества. Я написал здесь четырехтомник духовной поэзии с благословения нашего патриарха. За четыре года. Если бы это был не Крым, я бы не написал", – поделился своим мнением с РИА Новости Крым Илья Резник.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуострове
Крым очаровал музыканта из Словении Сашу Гачника
Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВидеоКрымИлья РезникТуризм в КрымуТуризмОтдых в КрымуКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:36На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
15:26Женщина ранена в результате атаки беспилотников по Московской области
15:17Угрозу ракетной опасности в Новороссийске отменили
15:03Украинская управляемая ракета "Нептун" сбита над Черным морем
14:59Поселок Орджоникидзе в Крыму остался без газа
14:49ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятеро
14:40В Севастополе открыли рейд
14:28Стаффордширский терьер разорвал собаку и напал на хозяйку в Краснодаре
14:01Илья Резник назвал Крым самым благословенным местом в мире
13:41Интерпол не ищет высокопоставленных украинских преступников – Бастрыкин
13:37В Севастополе повторно закрыли рейд
13:22Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик
12:49Ракетная опасность объявлена в Новороссийске
12:36В Минобороны озвучили реальные суточные потери ВСУ на фронте
12:18Промышленное предприятие горит в Мелитополе
12:10В Севастополе возобновили движение морского транспорта
12:07Пристройка жилого дома сгорела под Симферополем
11:43В Севастополе закрыли рейд
11:40Армия России вышла на западную границу ДНР
11:37Заря перешла под контроль России
Лента новостейМолния