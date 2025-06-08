https://crimea.ria.ru/20250608/gradus-na-povyshenie-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1147026161.html

Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье на полуострове сохранится сухая жаркая погода, обусловленная восточной периферией Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T00:01

2025-06-08T00:01

2025-06-08T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая жаркая погода, обусловленная восточной периферией Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +29...+31.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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