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Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье на полуострове сохранится сухая жаркая погода, обусловленная восточной периферией Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T00:01
2025-06-08T00:01
2025-06-08T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая жаркая погода, обусловленная восточной периферией Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +29...+31.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье до +34 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая жаркая погода, обусловленная восточной периферией Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +21, днем +29…+34, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +29...+31.
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