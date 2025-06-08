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Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье на полуострове сохранится сухая жаркая погода, обусловленная восточной периферией Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая жаркая погода, обусловленная восточной периферией Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +29...+31.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250607/pochemu-rastet-temperatura-na-zemle--gidromettsentr-nazval-glavnuyu-prichinu-1147015446.html
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евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье до +34 градусов и без осадков

00:01 08.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая жаркая погода, обусловленная восточной периферией Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +21, днем +29…+34, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем +29...+31.
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Дома на фоне заката солнца - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Вчера, 10:51
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Градус на повышение: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 8 июня
22:03Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы
21:31Отказ Киева забирать тела павших и новые законы в России: главное за день
21:08Горит 21000 "квадратов": на пожаре под Москвой обрушилась кровля склада
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