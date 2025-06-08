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Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спасти
Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спасти - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спасти
В Крыму несколько видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу РФ и республики, нуждаются в более чуткой защите человека. Каким рискам подвергаются пернатые и... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T21:20
2025-06-08T21:20
2025-06-08T21:20
радио "спутник в крыму"
крым
птицы
птицы крыма
природа
мнения
олег светлицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму несколько видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу РФ и республики, нуждаются в более чуткой защите человека. Каким рискам подвергаются пернатые и как сохранить их популяцию, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и руководитель Центра реабилитации хищных птиц "Холзан" Олег Светлицкий.По словам специалиста, в России сегодня встречается четыре вида особо охраняемых хищных птиц. Это беркут, сокол-сапсан, сокол-балобан и кречет. Первые три вида есть в Крыму. И эти, и другие крылатые хищники очень уязвимы и нуждаются в защите человека, отметил он."А мы, с одной стороны, их очень серьезно охраняем – есть реальные уголовные сроки за их добычу. А с другой существуют люди, которые с ними расправляются", – сказал Светлицкий.И речь идет не только о браконьерстве, хотя и эта проблема, к сожалению, есть, заметил он."Люди иногда стреляют в птицу, ставят капканы. Таких все меньше, но они присутствуют. Слава богу, отошла в сторону проблема, когда люди добывали хищных птиц только для того, чтобы сделать чучело, а потом продать его. Сейчас этого практически нет", – заметил Светлицкий.Но гораздо более серьезной проблемой является отсутствие защиты на верхушке электрических столбов, куда любят присаживаться птицы, не только хищные, и даже могут вить там гнезда, сказал он."Если этот столб не оборудован специальной системой защиты, то птица очень часто погибает от удара электрическим током. И это большая проблема", – подчеркнул Светлицкий.Он считает, что должно появиться некое писаное правило, согласно которому при обнаружении птичьих гнезд на объектах энергетики сотрудники учреждений сообщали бы о находке в центр реабилитации, где знают, что в таких случаях делать.Еще одной проблемой для популяции хищных птиц в Крыму, по словам Светлицкого, являются некоторые ядохимикаты, которыми обрабатываются сельскохозяйственные поля для защиты растений от вредителей и болезней."Мы обрабатываем гербицидами поля, чтобы избавиться от вредителей, и ядохимикаты накапливаются в теле тех животных, которые их съедают. А хищная птица съедает тех, кто съел насекомых. Все это в теле птиц накапливается в больших концентрациях, и они перестают размножаться и часто гибнут", – пояснил Светлицкий.Как пример он привел ситуацию, которая сложилась в середине прошлого столетия в США."Она стала очень острой, когда популяция белоголового орлана и сокола-сапсана почти сошла на нет. Стали разбираться с этим вопросом и пришли к тому, что нужно отказаться от использования некоторых ядохимикатов. А сокола-сапсана специально стали разводить в условиях неволи. И все эти меры привели к тому, что сапсан в Северной Америке сегодня – это обычная птица", – прокомментировал Светлицкий.В Центре реабилитации и мониторинга хищных птиц "Холзан Крым", который находится в селе Аромат Бахчисарайского района, уже больше десяти лет выращивают в неволе соколов, отметил он. И хотя выпускать на волю подросших птенцов пока удается не так много – каждый год 25-30 птиц – это хоть как-то помогает спасти пернатое краснокнижное достояние, считает он."Мы использовали лучшие методики из мировой практики, и стали одними из первых в стране по разведению и выпуску соколов в природу", – сказал Светлицкий.Он также подчеркнул, что найденных в дикой природе птенцов хищных птиц трогать не нужно.А вот в городе хищным птицам потребуется ваша помощь, сказал Светлицкий.Так, например, в Симферополе под карнизами зданий и на выступах фасадов часто гнездится сокол-пустельга – маленькая и красивая птичка, которая питается грызунами, лимитируя их численность в полях."И вот здесь этого сокола (птенца) нужно аккуратно подобрать, поскольку родители в условиях городской среды помочь ему ничем не смогут. Можно проконсультироваться с центром и довериться специалистам", – сказал он.По словам Светлицкого, спасти сокола можно попробовать и самостоятельно, но только если для этого есть условия и возможность, потому что содержать хищного птенца следует в сельской местности.В таком случае потребуется ящик, в котором птица сможет жить, отдыхать и питаться, и откуда, когда подрастет и окрепнет, станет вылетать для "прогулки" по окрестностям. Тогда однажды она может улететь насовсем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности Сохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов
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крым, птицы, птицы крыма, природа, мнения, олег светлицкий
Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спасти
В Крыму несколько видов краснокнижных хищных птиц нуждаются в особой защите – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым
. В Крыму несколько видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу РФ и республики, нуждаются в более чуткой защите человека. Каким рискам подвергаются пернатые и как сохранить их популяцию, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал основатель и руководитель Центра реабилитации хищных птиц "Холзан" Олег Светлицкий.
По словам специалиста, в России сегодня встречается четыре вида особо охраняемых хищных птиц. Это беркут, сокол-сапсан, сокол-балобан и кречет. Первые три вида есть в Крыму. И эти, и другие крылатые хищники очень уязвимы и нуждаются в защите человека, отметил он.
"А мы, с одной стороны, их очень серьезно охраняем – есть реальные уголовные сроки за их добычу. А с другой существуют люди, которые с ними расправляются", – сказал Светлицкий.
И речь идет не только о браконьерстве, хотя и эта проблема, к сожалению, есть, заметил он.
"Люди иногда стреляют в птицу, ставят капканы. Таких все меньше, но они присутствуют. Слава богу, отошла в сторону проблема, когда люди добывали хищных птиц только для того, чтобы сделать чучело, а потом продать его. Сейчас этого практически нет", – заметил Светлицкий.
Но гораздо более серьезной проблемой является отсутствие защиты на верхушке электрических столбов, куда любят присаживаться птицы, не только хищные, и даже могут вить там гнезда, сказал он.
"Если этот столб не оборудован специальной системой защиты, то птица очень часто погибает от удара электрическим током. И это большая проблема", – подчеркнул Светлицкий.
"А недавно был случай – гнездо под столбом нашел человек. Он аккуратно его снял, и в этом гнезде было пять яиц хищных птиц, а какая-то птица летала рядом. Мы с человеком этим разобрались удаленно, по телефону, он неравнодушно отнесся, и из этих яиц вылупились птенцы. Сегодня они у нас в центре растут, и скоро мы их выпустим на волю", – рассказал специалист.
Он считает, что должно появиться некое писаное правило, согласно которому при обнаружении птичьих гнезд на объектах энергетики сотрудники учреждений сообщали бы о находке в центр реабилитации, где знают, что в таких случаях делать.
Еще одной проблемой для популяции хищных птиц в Крыму, по словам Светлицкого, являются некоторые ядохимикаты, которыми обрабатываются сельскохозяйственные поля для защиты растений от вредителей и болезней.
"Мы обрабатываем гербицидами поля, чтобы избавиться от вредителей, и ядохимикаты накапливаются в теле тех животных, которые их съедают. А хищная птица съедает тех, кто съел насекомых. Все это в теле птиц накапливается в больших концентрациях, и они перестают размножаться и часто гибнут", – пояснил Светлицкий.
Как пример он привел ситуацию, которая сложилась в середине прошлого столетия в США.
"Она стала очень острой, когда популяция белоголового орлана и сокола-сапсана почти сошла на нет. Стали разбираться с этим вопросом и пришли к тому, что нужно отказаться от использования некоторых ядохимикатов. А сокола-сапсана специально стали разводить в условиях неволи. И все эти меры привели к тому, что сапсан в Северной Америке сегодня – это обычная птица", – прокомментировал Светлицкий.
В Центре реабилитации и мониторинга хищных птиц "Холзан Крым", который находится в селе Аромат Бахчисарайского района, уже больше десяти лет выращивают в неволе соколов, отметил он. И хотя выпускать на волю подросших птенцов пока удается не так много – каждый год 25-30 птиц – это хоть как-то помогает спасти пернатое краснокнижное достояние, считает он.
"Мы использовали лучшие методики из мировой практики, и стали одними из первых в стране по разведению и выпуску соколов в природу", – сказал Светлицкий.
Он также подчеркнул, что найденных в дикой природе птенцов хищных птиц трогать не нужно.
"Если вы нашли в поле, в лесу, в горах маленького птенца, то знайте, что он не оставлен родителями без присмотра. Да, он слетел вниз, но они этот процесс, который длится до осени, контролируют. Когда он оканчивает "11 классов", то начинает все делать сам", – пояснил он.
А вот в городе хищным птицам потребуется ваша помощь, сказал Светлицкий.
Так, например, в Симферополе под карнизами зданий и на выступах фасадов часто гнездится сокол-пустельга – маленькая и красивая птичка, которая питается грызунами, лимитируя их численность в полях.
"И вот здесь этого сокола (птенца) нужно аккуратно подобрать, поскольку родители в условиях городской среды помочь ему ничем не смогут. Можно проконсультироваться с центром и довериться специалистам", – сказал он.
По словам Светлицкого, спасти сокола можно попробовать и самостоятельно, но только если для этого есть условия и возможность, потому что содержать хищного птенца следует в сельской местности.
В таком случае потребуется ящик, в котором птица сможет жить, отдыхать и питаться, и откуда, когда подрастет и окрепнет, станет вылетать для "прогулки" по окрестностям. Тогда однажды она может улететь насовсем.
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