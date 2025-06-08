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Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спасти

Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спасти - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спасти

В Крыму несколько видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу РФ и республики, нуждаются в более чуткой защите человека. Каким рискам подвергаются пернатые и... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T21:20

2025-06-08T21:20

2025-06-08T21:20

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олег светлицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму несколько видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу РФ и республики, нуждаются в более чуткой защите человека. Каким рискам подвергаются пернатые и как сохранить их популяцию, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и руководитель Центра реабилитации хищных птиц "Холзан" Олег Светлицкий.По словам специалиста, в России сегодня встречается четыре вида особо охраняемых хищных птиц. Это беркут, сокол-сапсан, сокол-балобан и кречет. Первые три вида есть в Крыму. И эти, и другие крылатые хищники очень уязвимы и нуждаются в защите человека, отметил он."А мы, с одной стороны, их очень серьезно охраняем – есть реальные уголовные сроки за их добычу. А с другой существуют люди, которые с ними расправляются", – сказал Светлицкий.И речь идет не только о браконьерстве, хотя и эта проблема, к сожалению, есть, заметил он."Люди иногда стреляют в птицу, ставят капканы. Таких все меньше, но они присутствуют. Слава богу, отошла в сторону проблема, когда люди добывали хищных птиц только для того, чтобы сделать чучело, а потом продать его. Сейчас этого практически нет", – заметил Светлицкий.Но гораздо более серьезной проблемой является отсутствие защиты на верхушке электрических столбов, куда любят присаживаться птицы, не только хищные, и даже могут вить там гнезда, сказал он."Если этот столб не оборудован специальной системой защиты, то птица очень часто погибает от удара электрическим током. И это большая проблема", – подчеркнул Светлицкий.Он считает, что должно появиться некое писаное правило, согласно которому при обнаружении птичьих гнезд на объектах энергетики сотрудники учреждений сообщали бы о находке в центр реабилитации, где знают, что в таких случаях делать.Еще одной проблемой для популяции хищных птиц в Крыму, по словам Светлицкого, являются некоторые ядохимикаты, которыми обрабатываются сельскохозяйственные поля для защиты растений от вредителей и болезней."Мы обрабатываем гербицидами поля, чтобы избавиться от вредителей, и ядохимикаты накапливаются в теле тех животных, которые их съедают. А хищная птица съедает тех, кто съел насекомых. Все это в теле птиц накапливается в больших концентрациях, и они перестают размножаться и часто гибнут", – пояснил Светлицкий.Как пример он привел ситуацию, которая сложилась в середине прошлого столетия в США."Она стала очень острой, когда популяция белоголового орлана и сокола-сапсана почти сошла на нет. Стали разбираться с этим вопросом и пришли к тому, что нужно отказаться от использования некоторых ядохимикатов. А сокола-сапсана специально стали разводить в условиях неволи. И все эти меры привели к тому, что сапсан в Северной Америке сегодня – это обычная птица", – прокомментировал Светлицкий.В Центре реабилитации и мониторинга хищных птиц "Холзан Крым", который находится в селе Аромат Бахчисарайского района, уже больше десяти лет выращивают в неволе соколов, отметил он. И хотя выпускать на волю подросших птенцов пока удается не так много – каждый год 25-30 птиц – это хоть как-то помогает спасти пернатое краснокнижное достояние, считает он."Мы использовали лучшие методики из мировой практики, и стали одними из первых в стране по разведению и выпуску соколов в природу", – сказал Светлицкий.Он также подчеркнул, что найденных в дикой природе птенцов хищных птиц трогать не нужно.А вот в городе хищным птицам потребуется ваша помощь, сказал Светлицкий.Так, например, в Симферополе под карнизами зданий и на выступах фасадов часто гнездится сокол-пустельга – маленькая и красивая птичка, которая питается грызунами, лимитируя их численность в полях."И вот здесь этого сокола (птенца) нужно аккуратно подобрать, поскольку родители в условиях городской среды помочь ему ничем не смогут. Можно проконсультироваться с центром и довериться специалистам", – сказал он.По словам Светлицкого, спасти сокола можно попробовать и самостоятельно, но только если для этого есть условия и возможность, потому что содержать хищного птенца следует в сельской местности.В таком случае потребуется ящик, в котором птица сможет жить, отдыхать и питаться, и откуда, когда подрастет и окрепнет, станет вылетать для "прогулки" по окрестностям. Тогда однажды она может улететь насовсем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности Сохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов

https://crimea.ria.ru/20250530/vesna-malyshey-v-krymskom-zooparke-nastoyaschiy-bebi-bum-1146835052.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, птицы, птицы крыма, природа, мнения, олег светлицкий