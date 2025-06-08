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Что туристы ждут от отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Что туристы ждут от отдыха в Крыму
Что туристы ждут от отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Что туристы ждут от отдыха в Крыму
Отправляясь на отдых и оздоровление в Крым, туристы не готовы отказаться от привычного образа жизни. Потребительский спрос направлен в сторону высокого сервиса, РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T20:57
2025-06-08T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Отправляясь на отдых и оздоровление в Крым, туристы не готовы отказаться от привычного образа жизни. Потребительский спрос направлен в сторону высокого сервиса, комфорта и индивидуального подхода. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала эксперт в области SPA и Wellness индустрии, председатель Крымского регионального отделения "Азовской межрегиональной ассоциации туризма" Ирина Футорян.В настоящее время идет востребованность так называемых тренировок с низкой отдачей, в которых сохраняется кардионагрузка, но уменьшается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, уточнила специалист.По словам Футорян, сегодняшний турист едет не только за лечением, но и за впечатлением. По этой причине прежняя концепция санаториев уже не работает."Потребительский спрос меняется в сторону высокого сервиса, комфорта и впечатлений. И этот растущий тренд на отдых впечатлений может удовлетворить развитие SPA-направлений как в санаторно-курортной сфере, так и вне ее", – сказала Футорян, отметив, что сейчас открывается все больше SPA-отелей, где развиваются площадки, на которых реализуются оздоровительные SPA-программы и концепция здоровьесбережения населения.Говоря об очевидных трендах отрасли, эксперт отметила, что идет и переосмысление направления оздоровительного туризма. Это здоровый сон, лечение климатом и природой, а также спорт.В ведущих крымских санаториях уже внедряются технологии, которые позволяют работать именно с сохранностью когнитивных способностей возрастного населения, а также бороться со стрессом у молодых, и спрос на это сейчас очень высок, добавила Футорян.Кроме того, современные туристы требуют к себе не просто персонализированного подхода, а гиперперсонализации. И это – новый тренд. Приезжающим в Крым на отдых и оздоровление хочется получить не просто стандартный набор услуг, а именно индивидуальный набор оздоровительных услуг. В связи с этим вырос спрос на чекапы, и большинство санаторно-курортных объектов и гостиничные комплексы уже заключают специальные договоры с лабораториями, рассказала она."Также материковый гость все чаще приезжает к нам с запросом на банный туризм. Это тренд 2025 года. Люди хотят получить качественную услугу. Но не просто погреться и хорошо провести время в бане, а именно получить качественные банные услуги и ритуалы. И все больше средств санаторно-курортной сферы в Крыму сейчас вводят программы парения и какого-то термального воздействия", – подытожила специалист.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" , что некоторые особенно популярные сегодня в России и в мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, на которые есть спрос.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы регионаВ Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025Гидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детей
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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отдых в крыму, крым, мнения, здоровье, отели крыма, туризм в крыму, крым курортный, курортный сезон
Что туристы ждут от отдыха в Крыму

Туристы в Крыму хотят индивидуального подхода и высокого сервиса – эксперт

20:57 08.06.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНа пляже
На пляже - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Отправляясь на отдых и оздоровление в Крым, туристы не готовы отказаться от привычного образа жизни. Потребительский спрос направлен в сторону высокого сервиса, комфорта и индивидуального подхода. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала эксперт в области SPA и Wellness индустрии, председатель Крымского регионального отделения "Азовской межрегиональной ассоциации туризма" Ирина Футорян.

"Все больше и больше людей, которые приезжают на отдых, не готовы отказываться от привычного образа жизни, в том числе и от физических нагрузок. Так, люди привыкли посещать фитнес-залы, и сейчас, начиная от четырех звезд в отелях наличие фитнес-зала является вообще обязательным", – сказала эксперт.

В настоящее время идет востребованность так называемых тренировок с низкой отдачей, в которых сохраняется кардионагрузка, но уменьшается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, уточнила специалист.
По словам Футорян, сегодняшний турист едет не только за лечением, но и за впечатлением. По этой причине прежняя концепция санаториев уже не работает.
"Потребительский спрос меняется в сторону высокого сервиса, комфорта и впечатлений. И этот растущий тренд на отдых впечатлений может удовлетворить развитие SPA-направлений как в санаторно-курортной сфере, так и вне ее", – сказала Футорян, отметив, что сейчас открывается все больше SPA-отелей, где развиваются площадки, на которых реализуются оздоровительные SPA-программы и концепция здоровьесбережения населения.
Говоря об очевидных трендах отрасли, эксперт отметила, что идет и переосмысление направления оздоровительного туризма. Это здоровый сон, лечение климатом и природой, а также спорт.

"Еще один из интереснейших трендов – это тренд на сохранение когнитивных способностей. Дело в том, что сохранение когнитивных способностей напрямую связано со старением населения. Статистика неутешительная: к 2030 году людей в возрасте 50+ станет больше, чем населения детского возраста. И фокус нашего внимания должен быть направлен не только на сохранение физической активности, но и когнитивной сохранности данной категории населения", – сказала она.

В ведущих крымских санаториях уже внедряются технологии, которые позволяют работать именно с сохранностью когнитивных способностей возрастного населения, а также бороться со стрессом у молодых, и спрос на это сейчас очень высок, добавила Футорян.
Кроме того, современные туристы требуют к себе не просто персонализированного подхода, а гиперперсонализации. И это – новый тренд. Приезжающим в Крым на отдых и оздоровление хочется получить не просто стандартный набор услуг, а именно индивидуальный набор оздоровительных услуг. В связи с этим вырос спрос на чекапы, и большинство санаторно-курортных объектов и гостиничные комплексы уже заключают специальные договоры с лабораториями, рассказала она.
"Также материковый гость все чаще приезжает к нам с запросом на банный туризм. Это тренд 2025 года. Люди хотят получить качественную услугу. Но не просто погреться и хорошо провести время в бане, а именно получить качественные банные услуги и ритуалы. И все больше средств санаторно-курортной сферы в Крыму сейчас вводят программы парения и какого-то термального воздействия", – подытожила специалист.
Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" , что некоторые особенно популярные сегодня в России и в мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, на которые есть спрос.
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