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БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно
БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно - РИА Новости Крым, 08.06.2025
БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно
Украинские беспилотники в ночь на воскресенье атаковали химический завод "Азот" в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T07:24
2025-06-08T07:24
2025-06-08T07:40
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
обстрелы всу
безопасность
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на воскресенье атаковали химический завод "Азот" в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.По его данным, атака была отражена около 2:30. Пострадали два человека. На данный момент их жизни вне опасности, заверил глава региона.Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспортребнадзора и регионального учреждения "Природа". Оперативные службы работают на месте происшествия, добавил губернатор.Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу, безопасность, пожар
БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно
В Тульской области при падении БПЛА на завод "Азот" вспыхнул пожар и ранены два человека
07:24 08.06.2025 (обновлено: 07:40 08.06.2025)