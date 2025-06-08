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БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно
БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно - РИА Новости Крым, 08.06.2025
БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно
Украинские беспилотники в ночь на воскресенье атаковали химический завод "Азот" в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T07:24
2025-06-08T07:40
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
обстрелы всу
безопасность
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на воскресенье атаковали химический завод "Азот" в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.По его данным, атака была отражена около 2:30. Пострадали два человека. На данный момент их жизни вне опасности, заверил глава региона.Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспортребнадзора и регионального учреждения "Природа". Оперативные службы работают на месте происшествия, добавил губернатор.Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тульская область, дмитрий миляев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу, безопасность, пожар
БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно

В Тульской области при падении БПЛА на завод "Азот" вспыхнул пожар и ранены два человека

07:24 08.06.2025 (обновлено: 07:40 08.06.2025)
 
© МЧС РоссииПожар
Пожар
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на воскресенье атаковали химический завод "Азот" в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его данным, атака была отражена около 2:30. Пострадали два человека. На данный момент их жизни вне опасности, заверил глава региона.

"В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском "Азоте". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано", - написал Миляев в Telegram-канале.

Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспортребнадзора и регионального учреждения "Природа". Оперативные службы работают на месте происшествия, добавил губернатор.
Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.
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Тульская областьДмитрий МиляевПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиОбстрелы ВСУБезопасностьПожар
 
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