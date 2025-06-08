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БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно

БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно - РИА Новости Крым, 08.06.2025

БПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно

Украинские беспилотники в ночь на воскресенье атаковали химический завод "Азот" в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T07:24

2025-06-08T07:24

2025-06-08T07:40

тульская область

дмитрий миляев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

обстрелы всу

безопасность

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на воскресенье атаковали химический завод "Азот" в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.По его данным, атака была отражена около 2:30. Пострадали два человека. На данный момент их жизни вне опасности, заверил глава региона.Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспортребнадзора и регионального учреждения "Природа". Оперативные службы работают на месте происшествия, добавил губернатор.Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тульская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, дмитрий миляев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу, безопасность, пожар