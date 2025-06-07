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Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине"
Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине" - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине"
14-летняя крымчанка Мария Гусельникова из Симферополя заняла третье место в VII Международном конкуре "Расскажи миру о своей Родине". РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T20:35
2025-06-07T20:35
2025-06-07T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. 14-летняя крымчанка Мария Гусельникова из Симферополя заняла третье место в VII Международном конкуре "Расскажи миру о своей Родине".Под руководством учителя русского языка и литературы и классного руководителя Натальи Степановны Володько на конкурс ученица 8 класса средней общеобразовательной школы № 23 представила свою работу о Святителе Луке Крымском в третьей возрастной категории.Как отмечают организаторы, цель конкурса "Расскажи миру о своей Родине" – развитие патриотизма у российской молодежи и создание условий для формирования дружественных связей между подрастающими поколениями разных стран.Участники конкурса выбирали для своих работ самые интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывали о них в формате видеороликов, рисунков либо текстовых презентаций.Жюри приняло решение наградить более 60 детей из 20 регионов России и 20 стран мира.Церемония награждения финалистов конкурса проходила в Москве. Поучив заслуженные награды, гости отправились на интерактивную экскурсию по выставке "Путешествие по России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космическая девочка: 16-летняя школьница из Ростова изобретает спутникиКак школьница из Крыма попала на Северный полюсВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации
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новости крыма, крым, конкурс, награды, общество
Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине"
Крымчанка заняла 3-е место в конкурсе "Расскажи миру о своей Родине" с работой о Луке
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. 14-летняя крымчанка Мария Гусельникова из Симферополя заняла третье место в VII Международном конкуре "Расскажи миру о своей Родине".
Под руководством учителя русского языка и литературы и классного руководителя Натальи Степановны Володько на конкурс ученица 8 класса средней общеобразовательной школы № 23 представила свою работу о Святителе Луке Крымском
в третьей возрастной категории.
"Мое желание принять участие в конкурсе "Расскажи миру о своей Родине" основывается на том, чтоб рассказать миру о выдающемся человеке, великом ученом и духовном наставнике, глубоко почитаемом в нашей семье и на моей малой Родине в Республике Крым", – признается школьница.
Как отмечают организаторы, цель конкурса "Расскажи миру о своей Родине" – развитие патриотизма у российской молодежи и создание условий для формирования дружественных связей между подрастающими поколениями разных стран.
Участники конкурса выбирали для своих работ самые интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывали о них в формате видеороликов, рисунков либо текстовых презентаций.
Жюри приняло решение наградить более 60 детей из 20 регионов России и 20 стран мира.
Церемония награждения финалистов конкурса проходила в Москве. Поучив заслуженные награды, гости отправились на интерактивную экскурсию по выставке "Путешествие по России".
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