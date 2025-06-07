https://crimea.ria.ru/20250607/yunaya-krymchanka-stala-finalistkoy-konkursa-rasskazhi-miru-o-svoey-rodine-1147017935.html

Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине"

Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине" - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине"

14-летняя крымчанка Мария Гусельникова из Симферополя заняла третье место в VII Международном конкуре "Расскажи миру о своей Родине". РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T20:35

2025-06-07T20:35

2025-06-07T20:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. 14-летняя крымчанка Мария Гусельникова из Симферополя заняла третье место в VII Международном конкуре "Расскажи миру о своей Родине".Под руководством учителя русского языка и литературы и классного руководителя Натальи Степановны Володько на конкурс ученица 8 класса средней общеобразовательной школы № 23 представила свою работу о Святителе Луке Крымском в третьей возрастной категории.Как отмечают организаторы, цель конкурса "Расскажи миру о своей Родине" – развитие патриотизма у российской молодежи и создание условий для формирования дружественных связей между подрастающими поколениями разных стран.Участники конкурса выбирали для своих работ самые интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывали о них в формате видеороликов, рисунков либо текстовых презентаций.Жюри приняло решение наградить более 60 детей из 20 регионов России и 20 стран мира.Церемония награждения финалистов конкурса проходила в Москве. Поучив заслуженные награды, гости отправились на интерактивную экскурсию по выставке "Путешествие по России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космическая девочка: 16-летняя школьница из Ростова изобретает спутникиКак школьница из Крыма попала на Северный полюсВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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