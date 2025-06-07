https://crimea.ria.ru/20250607/vyzyvayu-ogon-na-sebya-tragediya-i-podvig-sevastopolya--tretiy-shturm-1942-1146986081.html

Вызываю огонь на себя: трагедия и подвиг Севастополя – третий штурм 1942

Вызываю огонь на себя: трагедия и подвиг Севастополя – третий штурм 1942 - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Вызываю огонь на себя: трагедия и подвиг Севастополя – третий штурм 1942

Последним этапом героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, которая продолжалась 250 дней, стало сопротивление третьему штурму... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T11:32

2025-06-07T11:32

2025-06-07T12:07

радио "спутник в крыму"

история

великая отечественная война

севастополь

оборона севастополя (1941-1942 гг.)

крым в великой отечественной войне

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня – РИА Новости Крым. Последним этапом героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, которая продолжалась 250 дней, стало сопротивление третьему штурму немецко-фашистских войск. Ценой сотен тысяч жизней наступление гитлеровских войск на Кавказ было остановлено, после чего город на три года остался под оккупацией Вермахта. О трагической странице истории, наполненной массовым героизмом и мужеством защитников родины, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры "Основы российской государственности" КФУ, кандидат исторических наук Владислав Дмитриев.Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны началась 30 октября 1941 года. Для захвата города Вермахт направил 11-ю армию во главе с генерал-лейтенантом Эриком фон Манштейном. Попытки захватить главную военно-морскую базу Черноморского флота СССР в течение ноября – декабря, когда были предприняты сразу два штурма, провалились. Положение ухудшилось к концу мая 1942 года с поражением Крымского фронта на Керченском полуострове. Самые боеспособные части противника были переброшены под Севастополь, и началась подготовка к третьему штурму города.Готовились к этому дню заранее, за несколько месяцев, при этом Манштейн учел все ошибки двух предыдущих попыток взят город.Прежде всего, было сделано максимум из возможного, чтобы прервать связь Севастополя с Кавказом, откуда происходила доставка грузов – боеприпасов, провианта и личного состава – и куда вывозили раненых.Личный состав немецких подразделений в Крыму к третьему штурму Севастополя увеличили с 90 тысяч до более чем 200 тысяч человек. Количество танков выросло до 450 единиц, еще более впечатляющая подготовка была проведена в артиллерии."Поскольку понимали, что это мощная крепость и попытки взять ее сходу не принесли результатов, высшее командование перекинуло сюда свою самую боеспособную и тяжелую артиллерию, орудия разных калибров. Наиболее тяжелыми были 420-мм пушки "Гамма", 600-мм пушки "Карл" и знаменитая 800-мм пушка "Дора", которая была создана для уничтожения линии Мажино (система французских укреплений на границе с Германией – ред.), которую взяли и без этого, и она (800-мм пушка "Дора" – ред.) оказалась у нас", – перечислил эксперт.Одну "Дору" обслуживали 4 000 человек во главе с генералом. Высота орудия составляла 11,5 метров, а длина только одного ствола – 32,5. Снаряд пушки весил 7 тонн и мог пробивать бетон 9-метровой толщины.Южнее Бахчисарая немцы создали 2-километровую ж/д ветку длиной почти полсотни метров, по которой передвигалась "Дора" на специальном транспорте."Во время стрельбы из нее в Бахчисарае, в нескольких километрах, вылетали стекла. Выстрел был слышен за 35 километров в Симферополе. Эта пушка произвела 53 выстрела в сторону Севастополя, но стреляла неточно. По данным нашего командования, она ни разу не достигла цели", – рассказывает историк.И ад разверзсяГораздо больший урон Севастополю нанесли "Гамма" и "Карл", а также другие орудия, из которых немцы производили массированные бомбовые и артиллерийские удары в преддверии штурма, со 2 по 6 июня.Немцы наносили удары по двум направлениям. Основной приходился на район Мекензиевых гор с целью прорвать оборону, выйти к Севастопольской бухте и форсировать ее, то есть попасть на южную сторону города."Эту задачу должен был выполнять 54 корпус. Вспомогательную роль играл 30-й, наносивший удары со стороны Ялтинского шоссе по юго-восточной части Севастополя, в район Сапун-горы и Балаклавы. Между ними действовал румынский корпус, а на море еще и итальянцы "помогали", – рассказывает историк.Вызываю огонь на себя7 июня в 5 часов утра немцы перешли в наступление со стороны Мекензиевых гор. Хотя многие позиции защитников города были разрушены после мощных ударов, они продолжали сдерживать натиск врага, но силы и средства были на исходе.К 10 июня враг прорвал позиции и устремился к Севастопольской бухте, но путь ему преградила высота №60, оборону которой держала 365-я зенитная батарея. Она занимала стратегическую точку, с которой хорошо просматривалась Северная сторона и обстановка на море, к тому же находилась недалеко от перекрестка двух путей, ведущих в Симферополь – шоссейного и железнодорожного.Враг обрушился на преграду, не считаясь с потерями. Взять ее сразу тем не менее не получилось, но 13 июня батарея была окружена, оборонять ее было уже нечем и почти некому. Почти все были убиты, за три дня сменились два командира, получив ранения. Третьим и последним стал Иван Пьянзин.17 июня немцы окружили легендарную 30-ю батарею, где оставались 250 защитников города. Их вынуждали сдаться, закачивая в проемы ядовитые газы, и пытались поджечь, заливая горюче-смазочные материалы, но все безрезультатно.Когда 26 июня немцы пошли на штурм батареи и ворвалась внутрь орудийного блока, то обнаружили в казематах сорок полуживых израненных советских бойцов.Последними, кто оборонял северную сторону Севастополя, стали Михайловская и Константиновская батареи. Им надо было дать возможность оставшимся судам покинуть город, и они держались из последних сил до 24 июня.Выжившие защитники в ночь попытались пересечь 800-метровую бухту вплавь. Достичь южной стороны удалось не всем.Трагедия и подвигФатальной для Севастополя стала ночь 29 июня. Под ее покровом немцы предприняли несколько контрнаступательных операций.На моторных катерах они пересекли бухту и высадили десант на Корабельной стороне. Одновременно вторая группа начала штурм Сапун-горы. К 1 июля враг занял практически весь город.Командование севастопольского оборонительного района к этому моменту утратило контроль над войсками, которые в надежде на эвакуацию отступили в район 35-й береговой батареи.35-я береговая батарея на мысе Херсонес стала последним островком сопротивления защитников Севастополя. Море под обрывом здесь было красным от крови. По разным подсчетам, в плен к немцам под Севастополем попали от 60 до 80 тысяч советских бойцов, большинство из которых не пережили немецких концлагерей.Несмотря на всю трагичность произошедшего, от самого своего начала и до конца – до последних выстрелов и рукопашных боев защитников города – Вторая оборона Севастополя была не менее героической, чем первая, в годы Крымской войны, и сыграла очень важную роль в истории, подчеркивает Дмитриев.А беспримерный подвиг Севастополя воодушевил народ всего Советского Союза на победу над врагом.54 защитника города были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые посмертно. Самому городу за доблесть, мужество и героизм в 1965 году было присвоено звание города-героя. Также он был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День имени: как Севастополь родился в истории – интересные фактыКто и как за 10 лет восстановил из руин СевастопольКак Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот

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севастополь

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история, великая отечественная война, севастополь, оборона севастополя (1941-1942 гг.), крым в великой отечественной войне, память