https://crimea.ria.ru/20250607/vyzyvayu-ogon-na-sebya-tragediya-i-podvig-sevastopolya--tretiy-shturm-1942-1146986081.html
Вызываю огонь на себя: трагедия и подвиг Севастополя – третий штурм 1942
Вызываю огонь на себя: трагедия и подвиг Севастополя – третий штурм 1942 - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Вызываю огонь на себя: трагедия и подвиг Севастополя – третий штурм 1942
Последним этапом героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, которая продолжалась 250 дней, стало сопротивление третьему штурму... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T11:32
2025-06-07T11:32
2025-06-07T12:07
радио "спутник в крыму"
история
великая отечественная война
севастополь
оборона севастополя (1941-1942 гг.)
крым в великой отечественной войне
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня – РИА Новости Крым. Последним этапом героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, которая продолжалась 250 дней, стало сопротивление третьему штурму немецко-фашистских войск. Ценой сотен тысяч жизней наступление гитлеровских войск на Кавказ было остановлено, после чего город на три года остался под оккупацией Вермахта. О трагической странице истории, наполненной массовым героизмом и мужеством защитников родины, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры "Основы российской государственности" КФУ, кандидат исторических наук Владислав Дмитриев.Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны началась 30 октября 1941 года. Для захвата города Вермахт направил 11-ю армию во главе с генерал-лейтенантом Эриком фон Манштейном. Попытки захватить главную военно-морскую базу Черноморского флота СССР в течение ноября – декабря, когда были предприняты сразу два штурма, провалились. Положение ухудшилось к концу мая 1942 года с поражением Крымского фронта на Керченском полуострове. Самые боеспособные части противника были переброшены под Севастополь, и началась подготовка к третьему штурму города.Готовились к этому дню заранее, за несколько месяцев, при этом Манштейн учел все ошибки двух предыдущих попыток взят город.Прежде всего, было сделано максимум из возможного, чтобы прервать связь Севастополя с Кавказом, откуда происходила доставка грузов – боеприпасов, провианта и личного состава – и куда вывозили раненых.Личный состав немецких подразделений в Крыму к третьему штурму Севастополя увеличили с 90 тысяч до более чем 200 тысяч человек. Количество танков выросло до 450 единиц, еще более впечатляющая подготовка была проведена в артиллерии."Поскольку понимали, что это мощная крепость и попытки взять ее сходу не принесли результатов, высшее командование перекинуло сюда свою самую боеспособную и тяжелую артиллерию, орудия разных калибров. Наиболее тяжелыми были 420-мм пушки "Гамма", 600-мм пушки "Карл" и знаменитая 800-мм пушка "Дора", которая была создана для уничтожения линии Мажино (система французских укреплений на границе с Германией – ред.), которую взяли и без этого, и она (800-мм пушка "Дора" – ред.) оказалась у нас", – перечислил эксперт.Одну "Дору" обслуживали 4 000 человек во главе с генералом. Высота орудия составляла 11,5 метров, а длина только одного ствола – 32,5. Снаряд пушки весил 7 тонн и мог пробивать бетон 9-метровой толщины.Южнее Бахчисарая немцы создали 2-километровую ж/д ветку длиной почти полсотни метров, по которой передвигалась "Дора" на специальном транспорте."Во время стрельбы из нее в Бахчисарае, в нескольких километрах, вылетали стекла. Выстрел был слышен за 35 километров в Симферополе. Эта пушка произвела 53 выстрела в сторону Севастополя, но стреляла неточно. По данным нашего командования, она ни разу не достигла цели", – рассказывает историк.И ад разверзсяГораздо больший урон Севастополю нанесли "Гамма" и "Карл", а также другие орудия, из которых немцы производили массированные бомбовые и артиллерийские удары в преддверии штурма, со 2 по 6 июня.Немцы наносили удары по двум направлениям. Основной приходился на район Мекензиевых гор с целью прорвать оборону, выйти к Севастопольской бухте и форсировать ее, то есть попасть на южную сторону города."Эту задачу должен был выполнять 54 корпус. Вспомогательную роль играл 30-й, наносивший удары со стороны Ялтинского шоссе по юго-восточной части Севастополя, в район Сапун-горы и Балаклавы. Между ними действовал румынский корпус, а на море еще и итальянцы "помогали", – рассказывает историк.Вызываю огонь на себя7 июня в 5 часов утра немцы перешли в наступление со стороны Мекензиевых гор. Хотя многие позиции защитников города были разрушены после мощных ударов, они продолжали сдерживать натиск врага, но силы и средства были на исходе.К 10 июня враг прорвал позиции и устремился к Севастопольской бухте, но путь ему преградила высота №60, оборону которой держала 365-я зенитная батарея. Она занимала стратегическую точку, с которой хорошо просматривалась Северная сторона и обстановка на море, к тому же находилась недалеко от перекрестка двух путей, ведущих в Симферополь – шоссейного и железнодорожного.Враг обрушился на преграду, не считаясь с потерями. Взять ее сразу тем не менее не получилось, но 13 июня батарея была окружена, оборонять ее было уже нечем и почти некому. Почти все были убиты, за три дня сменились два командира, получив ранения. Третьим и последним стал Иван Пьянзин.17 июня немцы окружили легендарную 30-ю батарею, где оставались 250 защитников города. Их вынуждали сдаться, закачивая в проемы ядовитые газы, и пытались поджечь, заливая горюче-смазочные материалы, но все безрезультатно.Когда 26 июня немцы пошли на штурм батареи и ворвалась внутрь орудийного блока, то обнаружили в казематах сорок полуживых израненных советских бойцов.Последними, кто оборонял северную сторону Севастополя, стали Михайловская и Константиновская батареи. Им надо было дать возможность оставшимся судам покинуть город, и они держались из последних сил до 24 июня.Выжившие защитники в ночь попытались пересечь 800-метровую бухту вплавь. Достичь южной стороны удалось не всем.Трагедия и подвигФатальной для Севастополя стала ночь 29 июня. Под ее покровом немцы предприняли несколько контрнаступательных операций.На моторных катерах они пересекли бухту и высадили десант на Корабельной стороне. Одновременно вторая группа начала штурм Сапун-горы. К 1 июля враг занял практически весь город.Командование севастопольского оборонительного района к этому моменту утратило контроль над войсками, которые в надежде на эвакуацию отступили в район 35-й береговой батареи.35-я береговая батарея на мысе Херсонес стала последним островком сопротивления защитников Севастополя. Море под обрывом здесь было красным от крови. По разным подсчетам, в плен к немцам под Севастополем попали от 60 до 80 тысяч советских бойцов, большинство из которых не пережили немецких концлагерей.Несмотря на всю трагичность произошедшего, от самого своего начала и до конца – до последних выстрелов и рукопашных боев защитников города – Вторая оборона Севастополя была не менее героической, чем первая, в годы Крымской войны, и сыграла очень важную роль в истории, подчеркивает Дмитриев.А беспримерный подвиг Севастополя воодушевил народ всего Советского Союза на победу над врагом.54 защитника города были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые посмертно. Самому городу за доблесть, мужество и героизм в 1965 году было присвоено звание города-героя. Также он был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День имени: как Севастополь родился в истории – интересные фактыКто и как за 10 лет восстановил из руин СевастопольКак Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот
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история, великая отечественная война, севастополь, оборона севастополя (1941-1942 гг.), крым в великой отечественной войне, память
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня – РИА Новости Крым. Последним этапом героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, которая продолжалась 250 дней, стало сопротивление третьему штурму немецко-фашистских войск. Ценой сотен тысяч жизней наступление гитлеровских войск на Кавказ было остановлено, после чего город на три года остался под оккупацией Вермахта. О трагической странице истории, наполненной массовым героизмом и мужеством защитников родины, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры "Основы российской государственности" КФУ, кандидат исторических наук Владислав Дмитриев.
Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны началась 30 октября 1941 года. Для захвата города Вермахт направил 11-ю армию во главе с генерал-лейтенантом Эриком фон Манштейном. Попытки захватить главную военно-морскую базу Черноморского флота СССР в течение ноября – декабря, когда были предприняты сразу два штурма, провалились. Положение ухудшилось к концу мая 1942 года с поражением Крымского фронта на Керченском полуострове. Самые боеспособные части противника были переброшены под Севастополь, и началась подготовка к третьему штурму города.
"Дата третьего штурма Севастополя – 7 июня – была утверждена лично Гитлером", – отметил Дмитриев.
Готовились к этому дню заранее, за несколько месяцев, при этом Манштейн учел все ошибки двух предыдущих попыток взят город.
Прежде всего, было сделано максимум из возможного, чтобы прервать связь Севастополя с Кавказом, откуда происходила доставка грузов – боеприпасов, провианта и личного состава – и куда вывозили раненых.
"Теперь к берегам Крыма перекинули вражеские подводные лодки, чего ранее не было. А также торпедные и сторожевые катера, задача которых была топить наши транспортники. На аэродромы Крыма перекинули дополнительную авиацию, и накануне третьего штурма Севастополя количество немецких самолетов здесь составляло около 600", – рассказывает историк.
Личный состав немецких подразделений в Крыму к третьему штурму Севастополя увеличили с 90 тысяч до более чем 200 тысяч человек. Количество танков выросло до 450 единиц, еще более впечатляющая подготовка была проведена в артиллерии.
"Поскольку понимали, что это мощная крепость и попытки взять ее сходу не принесли результатов, высшее командование перекинуло сюда свою самую боеспособную и тяжелую артиллерию, орудия разных калибров. Наиболее тяжелыми были 420-мм пушки "Гамма", 600-мм пушки "Карл" и знаменитая 800-мм пушка "Дора", которая была создана для уничтожения линии Мажино (система французских укреплений на границе с Германией – ред.), которую взяли и без этого, и она (800-мм пушка "Дора" – ред.) оказалась у нас", – перечислил эксперт.
Одну "Дору" обслуживали 4 000 человек во главе с генералом. Высота орудия составляла 11,5 метров, а длина только одного ствола – 32,5. Снаряд пушки весил 7 тонн и мог пробивать бетон 9-метровой толщины.
Южнее Бахчисарая немцы создали 2-километровую ж/д ветку длиной почти полсотни метров, по которой передвигалась "Дора" на специальном транспорте.
"Во время стрельбы из нее в Бахчисарае, в нескольких километрах, вылетали стекла. Выстрел был слышен за 35 километров в Симферополе. Эта пушка произвела 53 выстрела в сторону Севастополя, но стреляла неточно. По данным нашего командования, она ни разу не достигла цели", – рассказывает историк.
И ад разверзся
Гораздо больший урон Севастополю нанесли "Гамма" и "Карл", а также другие орудия, из которых немцы производили массированные бомбовые и артиллерийские удары в преддверии штурма, со 2 по 6 июня.
"Они просто утюжили город, чтобы вывести из строя все что можно. Это был кромешный ад. Многие участники обороны Севастополя рассказывали, что стояла стена огня, пыли и дыма. Только за эти четыре дня на Севастополь обрушилось 45 тысяч авиабомб и 126 тысяч артснарядов разного калибра", – перечислил Дмитриев.
Немцы наносили удары по двум направлениям. Основной приходился на район Мекензиевых гор с целью прорвать оборону, выйти к Севастопольской бухте и форсировать ее, то есть попасть на южную сторону города.
"Эту задачу должен был выполнять 54 корпус. Вспомогательную роль играл 30-й, наносивший удары со стороны Ялтинского шоссе по юго-восточной части Севастополя, в район Сапун-горы и Балаклавы. Между ними действовал румынский корпус, а на море еще и итальянцы "помогали", – рассказывает историк.
Вызываю огонь на себя
7 июня в 5 часов утра немцы перешли в наступление со стороны Мекензиевых гор. Хотя многие позиции защитников города были разрушены после мощных ударов, они продолжали сдерживать натиск врага, но силы и средства были на исходе.
К 10 июня враг прорвал позиции и устремился к Севастопольской бухте, но путь ему преградила высота №60, оборону которой держала 365-я зенитная батарея. Она занимала стратегическую точку, с которой хорошо просматривалась Северная сторона и обстановка на море, к тому же находилась недалеко от перекрестка двух путей, ведущих в Симферополь – шоссейного и железнодорожного.
Враг обрушился на преграду, не считаясь с потерями. Взять ее сразу тем не менее не получилось, но 13 июня батарея была окружена, оборонять ее было уже нечем и почти некому. Почти все были убиты, за три дня сменились два командира, получив ранения. Третьим и последним стал Иван Пьянзин.
"Батарея вызывает огонь на себя", – сообщил герой командованию, уже будучи тяжело раненным, в своем последнем сообщении.
17 июня немцы окружили легендарную 30-ю батарею, где оставались 250 защитников города. Их вынуждали сдаться, закачивая в проемы ядовитые газы, и пытались поджечь, заливая горюче-смазочные материалы, но все безрезультатно.
Когда 26 июня немцы пошли на штурм батареи и ворвалась внутрь орудийного блока, то обнаружили в казематах сорок полуживых израненных советских бойцов.
Последними, кто оборонял северную сторону Севастополя, стали Михайловская и Константиновская батареи. Им надо было дать возможность оставшимся судам покинуть город, и они держались из последних сил до 24 июня.
Выжившие защитники в ночь попытались пересечь 800-метровую бухту вплавь. Достичь южной стороны удалось не всем.
Трагедия и подвиг
Фатальной для Севастополя стала ночь 29 июня. Под ее покровом немцы предприняли несколько контрнаступательных операций.
На моторных катерах они пересекли бухту и высадили десант на Корабельной стороне. Одновременно вторая группа начала штурм Сапун-горы. К 1 июля враг занял практически весь город.
Командование севастопольского оборонительного района к этому моменту утратило контроль над войсками, которые в надежде на эвакуацию отступили в район 35-й береговой батареи.
"И там произошла трагедия, к которой историки имеют неоднозначное отношение по сегодняшний день. Эвакуирован был командный состав, старший офицерский состав и ответственные партийные работники. В ночь на 1 июля вице-адмирал Филипп Октябрьский со штабом на самолетах улетели. А генерал-майор Иван Петров со штабом Приморской армии ушли на подводных лодках. Эвакуировали еще немногим более 1000 военнослужащих. Но эвакуации всех не было по причине того, что это уже было очень сложно организовать", – рассуждает эксперт.
35-я береговая батарея на мысе Херсонес стала последним островком сопротивления защитников Севастополя. Море под обрывом здесь было красным от крови. По разным подсчетам, в плен к немцам под Севастополем попали от 60 до 80 тысяч советских бойцов, большинство из которых не пережили немецких концлагерей.
Несмотря на всю трагичность произошедшего, от самого своего начала и до конца – до последних выстрелов и рукопашных боев защитников города – Вторая оборона Севастополя была не менее героической, чем первая, в годы Крымской войны
, и сыграла очень важную роль в истории, подчеркивает Дмитриев.
"11-я армия Вермахта не смогла продолжить наступление на Кавказ. Восемь месяцев обороны сковали немецко-фашистские войска. По разным подсчетам, около 300 тысяч военнослужащих немецких и румынских войск погибли, были ранены или пропали без вести под Севастополем", – перечислил историк.
А беспримерный подвиг Севастополя воодушевил народ всего Советского Союза на победу над врагом.
54 защитника города были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые посмертно. Самому городу за доблесть, мужество и героизм в 1965 году было присвоено звание города-героя. Также он был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".
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