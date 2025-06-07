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Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатор региона Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T17:10
2025-06-07T17:10
севастополь
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михаил развожаев
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатор региона Михаила Развожаева.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезонУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияАдреса убежищ и укрытий появятся на "Госуслугах"
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РИА Новости Крым
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

17:10 07.06.2025
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатор региона Михаила Развожаева.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.
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