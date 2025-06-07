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В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 07.06.2025
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T15:27
2025-06-07T15:27
2025-06-07T15:51
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили на предприятии. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
В Севастополе остановили катера и паромы
Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
15:27 07.06.2025 (обновлено: 15:51 07.06.2025)