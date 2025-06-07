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В Севастополе остановили катера и паромы

В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 07.06.2025

В Севастополе остановили катера и паромы

В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T15:27

2025-06-07T15:27

2025-06-07T15:51

севастополь

новости севастополя

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили на предприятии. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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