https://crimea.ria.ru/20250607/v-rossii-uprostili-dostup-k-matkapitalu--putin-podpisal-zakon-1147019815.html

В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон

В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 07.06.2025

В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощенный доступ к материнскому капиталу, а также ускорение выплат через цифровую платформу... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T14:38

2025-06-07T14:38

2025-06-07T14:38

владимир путин (политик)

материнский капитал

новости

семья

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощенный доступ к материнскому капиталу, а также ускорение выплат через цифровую платформу. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Закон разработан для перехода к системе "Социального казначейства", которая представляет собой единую цифровую платформу, автоматизирующую процесс предоставления мер соцподдержки. В рамках этой системы будет идти учет всех, кто имеет право на материнский капитал, что должно упростить и ускорить получение помощи.Кроме того, норма предусматривает автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав. В этих случаях средства направят другому родителю или детям.Также закон сокращает сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. С момента рождения ребенка и передачи через сервис "Госуслуги" информации об этом до получения маткапитала, теперь будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления сертификата – на это отводится двое суток.Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Прежде период действия программы ограничивался 31 декабря 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублейКак получить остаток маткапиталаЗа маткапитал можно построить дом – Путин подписал закон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), материнский капитал, новости, семья, закон и право