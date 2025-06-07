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В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон
В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 07.06.2025
В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощенный доступ к материнскому капиталу, а также ускорение выплат через цифровую платформу... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T14:38
2025-06-07T14:38
2025-06-07T14:38
владимир путин (политик)
материнский капитал
новости
семья
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощенный доступ к материнскому капиталу, а также ускорение выплат через цифровую платформу. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Закон разработан для перехода к системе "Социального казначейства", которая представляет собой единую цифровую платформу, автоматизирующую процесс предоставления мер соцподдержки. В рамках этой системы будет идти учет всех, кто имеет право на материнский капитал, что должно упростить и ускорить получение помощи.Кроме того, норма предусматривает автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав. В этих случаях средства направят другому родителю или детям.Также закон сокращает сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. С момента рождения ребенка и передачи через сервис "Госуслуги" информации об этом до получения маткапитала, теперь будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления сертификата – на это отводится двое суток.Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Прежде период действия программы ограничивался 31 декабря 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублейКак получить остаток маткапиталаЗа маткапитал можно построить дом – Путин подписал закон
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владимир путин (политик), материнский капитал, новости, семья, закон и право
В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон
Закон об упрощении доступа к материнскому капиталу и ускорении выплат подписал Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощенный доступ к материнскому капиталу, а также ускорение выплат через цифровую платформу. Соответствующий документ опубликован
на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разработан для перехода к системе "Социального казначейства", которая представляет собой единую цифровую платформу, автоматизирующую процесс предоставления мер соцподдержки. В рамках этой системы будет идти учет всех, кто имеет право на материнский капитал, что должно упростить и ускорить получение помощи.
Кроме того, норма предусматривает автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав. В этих случаях средства направят другому родителю или детям.
Также закон сокращает сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. С момента рождения ребенка и передачи через сервис "Госуслуги" информации об этом до получения маткапитала, теперь будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления сертификата – на это отводится двое суток.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон
о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Прежде период действия программы ограничивался 31 декабря 2026 года.
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