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"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России
"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России - РИА Новости Крым, 07.06.2025
"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России
Президент США Дональд Трамп, комментируя удары Киева по аэродромам в РФ, заявил журналистам, что Украина дала России повод разбомбить ее "к чертям". РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T07:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, комментируя удары Киева по аэродромам в РФ, заявил журналистам, что Украина дала России повод разбомбить ее "к чертям".Президент США выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после недавних атак Киева."Я надеюсь, что нет. Я надеюсь", – сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.И выразил надежду на то, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта на Украине."Я думаю, что Россия не пойдет остановку (переговоров – ред.) по соглашению", – сказал Трамп.При этом американский лидер добавил, что в случае необходимости по-прежнему рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении Москвы.Ранее Трамп заявил, что понимает реакцию президента России Владимира Путина на атаки со стороны Украины. И подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер.Президент США не дал прямого ответа на вопрос о готовности усиливать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине, но не исключил, что будет оказывать давление и на Киев при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, сша, россия, новости, мнения, обстрелы всу, украина
"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России

Украинские удары по аэродромам дали России повод для жесткого ответа – Трамп

07:16 07.06.2025
 
© AP Photo/ Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, комментируя удары Киева по аэродромам в РФ, заявил журналистам, что Украина дала России повод разбомбить ее "к чертям".
"Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", – цитирует Трампа РИА Новости.
Президент США выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после недавних атак Киева.
"Я надеюсь, что нет. Я надеюсь", – сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
И выразил надежду на то, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
"Я думаю, что Россия не пойдет остановку (переговоров – ред.) по соглашению", – сказал Трамп.
При этом американский лидер добавил, что в случае необходимости по-прежнему рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении Москвы.
Ранее Трамп заявил, что понимает реакцию президента России Владимира Путина на атаки со стороны Украины. И подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер.
Президент США не дал прямого ответа на вопрос о готовности усиливать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине, но не исключил, что будет оказывать давление и на Киев при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта.
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