https://crimea.ria.ru/20250607/ukraina-dala-povod-razbombit-ikh--tramp-ob-udarakh-kieva-po-rossii-1147012937.html

"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России

"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России - РИА Новости Крым, 07.06.2025

"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России

Президент США Дональд Трамп, комментируя удары Киева по аэродромам в РФ, заявил журналистам, что Украина дала России повод разбомбить ее "к чертям". РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T07:16

2025-06-07T07:16

2025-06-07T07:16

дональд трамп

сша

россия

новости

мнения

обстрелы всу

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, комментируя удары Киева по аэродромам в РФ, заявил журналистам, что Украина дала России повод разбомбить ее "к чертям".Президент США выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после недавних атак Киева."Я надеюсь, что нет. Я надеюсь", – сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.И выразил надежду на то, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта на Украине."Я думаю, что Россия не пойдет остановку (переговоров – ред.) по соглашению", – сказал Трамп.При этом американский лидер добавил, что в случае необходимости по-прежнему рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении Москвы.Ранее Трамп заявил, что понимает реакцию президента России Владимира Путина на атаки со стороны Украины. И подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер.Президент США не дал прямого ответа на вопрос о готовности усиливать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине, но не исключил, что будет оказывать давление и на Киев при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, новости, мнения, обстрелы всу, украина