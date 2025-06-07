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Удары по Украине сегодня: десятки взрывов сериями прогремели в Харькове - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Удары по Украине сегодня: десятки взрывов сериями прогремели в Харькове
Удары по Украине сегодня: десятки взрывов сериями прогремели в Харькове - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Удары по Украине сегодня: десятки взрывов сериями прогремели в Харькове
В Харькове в ночь на субботу прогремело несколько десятков взрывов, на одном из предприятий города возник мощный пожар. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T07:43
2025-06-07T07:56
харьков
одесса
днепропетровская область
новости
взрывы на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Харькове в ночь на субботу прогремело несколько десятков взрывов, на одном из предприятий города возник мощный пожар. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город под массированной комбинированной атакой.По его информации, при массированной комбинированной атаке на Харьков прогремели несколько десятков взрывов.Также ночью, по данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Днепропетровской области и Одессе.Взрывы гремели в Харькове в среду, в промзонах города начались масштабные пожары.Утром 6 июня мэр Киева Виталий Кличко заявлял о серии мощных взрывов в украинской столице. По его данным, удары и пожары были зафиксированы в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах, а также на Оболони.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары наносились по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областям Украины.Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА. За прошедшую неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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харьков, одесса, днепропетровская область, новости, взрывы на украине
Удары по Украине сегодня: десятки взрывов сериями прогремели в Харькове

Удары по Украине сегодня: десятки взрывов сериями прогремели в Харькове

07:43 07.06.2025 (обновлено: 07:56 07.06.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Харькове в ночь на субботу прогремело несколько десятков взрывов, на одном из предприятий города возник мощный пожар. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город под массированной комбинированной атакой.

"В городе серия взрывов. В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание в предприятие. В результате атаки возник мощный пожар. Также имеем предварительную информацию о еще одном попадании – в центральной части города", – сообщил Терехов.

По его информации, при массированной комбинированной атаке на Харьков прогремели несколько десятков взрывов.

"Харьков переживает мощнейшую атаку. За полтора часа в городе прогремело по меньшей мере 40 взрывов", – проинформировал Терехов.

Также ночью, по данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Днепропетровской области и Одессе.
Взрывы гремели в Харькове в среду, в промзонах города начались масштабные пожары.
Утром 6 июня мэр Киева Виталий Кличко заявлял о серии мощных взрывов в украинской столице. По его данным, удары и пожары были зафиксированы в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах, а также на Оболони.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары наносились по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областям Украины.
Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА. За прошедшую неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
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ХарьковОдессаДнепропетровская областьНовостиВзрывы на Украине
 
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