https://crimea.ria.ru/20250607/udary-po-ukraine-segodnya-desyatki-vzryvov-seriyami-progremeli-v-kharkove-1147013804.html

Удары по Украине сегодня: десятки взрывов сериями прогремели в Харькове

Удары по Украине сегодня: десятки взрывов сериями прогремели в Харькове - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Удары по Украине сегодня: десятки взрывов сериями прогремели в Харькове

В Харькове в ночь на субботу прогремело несколько десятков взрывов, на одном из предприятий города возник мощный пожар. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T07:43

2025-06-07T07:43

2025-06-07T07:56

харьков

одесса

днепропетровская область

новости

взрывы на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Харькове в ночь на субботу прогремело несколько десятков взрывов, на одном из предприятий города возник мощный пожар. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город под массированной комбинированной атакой.По его информации, при массированной комбинированной атаке на Харьков прогремели несколько десятков взрывов.Также ночью, по данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Днепропетровской области и Одессе.Взрывы гремели в Харькове в среду, в промзонах города начались масштабные пожары.Утром 6 июня мэр Киева Виталий Кличко заявлял о серии мощных взрывов в украинской столице. По его данным, удары и пожары были зафиксированы в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах, а также на Оболони.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары наносились по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областям Украины.Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА. За прошедшую неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьков, одесса, днепропетровская область, новости, взрывы на украине