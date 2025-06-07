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Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару
Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару
В субботу в Крыму воздух прогреется до +35 градусов. Этому будет способствовать влияние Азорского антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-07T00:01
2025-06-06T20:52
крым
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму воздух прогреется до +35 градусов. Этому будет способствовать влияние Азорского антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +17...19. Днем потеплеет до +30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250606/letniy-znoy-i-ni-oblachka-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1147003626.html
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Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару

В Крыму в субботу ожидается до 35 градусов жары

00:01 07.06.2025
 
© РИА Новости КрымМальчик ловит рыбу на набережной в Балаклаве
Мальчик ловит рыбу на набережной в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму воздух прогреется до +35 градусов. Этому будет способствовать влияние Азорского антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье тропическая воздушная масса повысит температуру воздуха на 2-3 градуса: ночью +12…17, на побережье до +21; днем +30…35, в горах +22…27", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +17...19. Днем потеплеет до +30 градусов.
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару
00:00Какой сегодня праздник: 7 июня
21:56Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян
21:50Снижение ключевой ставки и удар возмездия по Украине: главное за день
21:17ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы
21:04Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
20:52Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей
20:36Летний зной и ни облачка: какой будет погода в Крыму на выходных
20:10Крымский мост: актуальные данные по очередям после приостановки движения
19:57На подлете к Москве сбили еще два беспилотника ВСУ
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19:29Крымский мост открыт для проезда спустя четыре часа
19:14Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция
18:59В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году
18:43Как крымские татары помогают укреплять связи России и Узбекистана
18:17Исторический облик и новая экспозиция: в Ялте открылся музей Пушкина
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