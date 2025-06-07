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Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару
Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару
В субботу в Крыму воздух прогреется до +35 градусов. Этому будет способствовать влияние Азорского антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-07T00:01
2025-06-07T00:01
2025-06-06T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму воздух прогреется до +35 градусов. Этому будет способствовать влияние Азорского антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +17...19. Днем потеплеет до +30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару
В Крыму в субботу ожидается до 35 градусов жары