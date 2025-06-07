https://crimea.ria.ru/20250607/tropicheskiy-vozdukh-neset-v-krym-35-gradusnuyu-zharu-1147008561.html

Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару

Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару

В субботу в Крыму воздух прогреется до +35 градусов. Этому будет способствовать влияние Азорского антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-07T00:01

2025-06-07T00:01

2025-06-06T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму воздух прогреется до +35 градусов. Этому будет способствовать влияние Азорского антициклона, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +17...19. Днем потеплеет до +30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250606/letniy-znoy-i-ni-oblachka-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1147003626.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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