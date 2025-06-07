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Штраф в полмиллиона за продажу энергетиков детям – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Штраф в полмиллиона за продажу энергетиков детям – Путин подписал закон
Штраф в полмиллиона за продажу энергетиков детям – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Штраф в полмиллиона за продажу энергетиков детям – Путин подписал закон
Закон о штрафах до полумиллиона рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, подписал президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T12:31
2025-06-07T12:47
владимир путин (политик)
энергетические напитки
штрафы
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Закон о штрафах до полумиллиона рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, которая устанавливает ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям и подросткам до 18 лет, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан – от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.В марте законопроект об административной ответственности за продажу несовершеннолетним энергетиков был принят в I чтении, сообщала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.Законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, начали готовить в декабре прошлого года.Ранее председатель Госдумы заявил, что с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продавать энергетики в театрах и на стадионах Крыма не будутВрач сравнила эффект от кофе и энергетиковЗащитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов
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владимир путин (политик), энергетические напитки, штрафы, новости, закон и право
Штраф в полмиллиона за продажу энергетиков детям – Путин подписал закон

В России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним

12:31 07.06.2025 (обновлено: 12:47 07.06.2025)
 
© © AP Photo/ Elaine ThompsonСлабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина. Архивное фото
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина. Архивное фото
© © AP Photo/ Elaine Thompson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Закон о штрафах до полумиллиона рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, которая устанавливает ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям и подросткам до 18 лет, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан – от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
В марте законопроект об административной ответственности за продажу несовершеннолетним энергетиков был принят в I чтении, сообщала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, начали готовить в декабре прошлого года.
Ранее председатель Госдумы заявил, что с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних.
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Владимир Путин (политик)Энергетические напиткиШтрафыНовостиЗакон и право
 
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