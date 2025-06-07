https://crimea.ria.ru/20250607/putin-podpisal-zakon-o-primenenii-biometrii-pri-sdelkakh-s-nedvizhimostyu-1147018391.html
Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью
Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью
С 1 июля 2026 года при совершении дистанционных сделок с недвижимостью появится возможность использования биометрии. Соответствующий закон за подписью президент РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T13:31
2025-06-07T13:31
2025-06-07T13:31
владимир путин (политик)
жилье
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. С 1 июля 2026 года при совершении дистанционных сделок с недвижимостью появится возможность использования биометрии. Соответствующий закон за подписью президент РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон предусматривает возможность представления заявления о госрегистрации прав в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью при условии идентификации сторон с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).Ранее адвокат, председатель экспертного совета Общественной палаты Крыма Николай Тищенко рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в России в силу вступают изменения в закон, которые усиливают ответственность за обработку персональных данных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Биометрия в обмен на услуги: как защитить личные данныеРоссиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указВ России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд
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владимир путин (политик), жилье, закон и право, новости, россия
Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью
Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью