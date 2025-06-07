https://crimea.ria.ru/20250607/putin-podpisal-zakon-o-primenenii-biometrii-pri-sdelkakh-s-nedvizhimostyu-1147018391.html

Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью

Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью

С 1 июля 2026 года при совершении дистанционных сделок с недвижимостью появится возможность использования биометрии. Соответствующий закон за подписью президент РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T13:31

2025-06-07T13:31

2025-06-07T13:31

владимир путин (политик)

жилье

закон и право

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144064379_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_7565c27bf57e6601bc07987a0423816a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. С 1 июля 2026 года при совершении дистанционных сделок с недвижимостью появится возможность использования биометрии. Соответствующий закон за подписью президент РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон предусматривает возможность представления заявления о госрегистрации прав в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью при условии идентификации сторон с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).Ранее адвокат, председатель экспертного совета Общественной палаты Крыма Николай Тищенко рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в России в силу вступают изменения в закон, которые усиливают ответственность за обработку персональных данных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Биометрия в обмен на услуги: как защитить личные данныеРоссиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указВ России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), жилье, закон и право, новости, россия