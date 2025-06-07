https://crimea.ria.ru/20250607/otkaz-kieva-zabirat-tela-pavshikh-i-novye-zakony-v-rossii-glavnoe-za-den-1147027797.html

Отказ Киева забирать тела павших и новые законы в России: главное за день

Отказ Киева забирать тела павших и новые законы в России: главное за день - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Отказ Киева забирать тела павших и новые законы в России: главное за день

Украина сорвала гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными. Комментируя отказ Киева забирать тела военных, главный редактор международной... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T21:31

2025-06-07T21:31

2025-06-07T21:31

новости крыма

крым

новости

россия

главное за день

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147028354_9:0:1156:645_1920x0_80_0_0_2564703692b7ebd80a07d256167a3720.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украина сорвала гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными. Комментируя отказ Киева забирать тела военных, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что Украина не хочет тратиться на выплаты, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что Украине не нужны ее граждане. Президент РФ Владимир Путин подписал в субботу ряд законов: об эксперименте по работе гостевых домов, о блокировке сайтов по продаже незаконных БАДов, об упрощении доступа к маткапиталу и штрафах за продажу энергетиков детям. В Севастополе вводят два дополнительных сигнала оповещения. Дальнобойными ударами ВС РФ по Украине поражены предприятия ВПК и цеха сборки ударных дронов ВСУ. На востоке Крыма достраивают водный тракт.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Киев сорвал гуманитарную акциюРоссия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Об этом в субботу сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.Позже в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям. Украина не вышла на контакт, поэтому гуманитарная акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших. Так главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала действия украинской стороны.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова так объяснила действия Киева: киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые, подчеркнув, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа.Путин подписал пакет важных законовВ субботу президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных для страны законов. Так, в России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года пройдет эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в 17 регионах страны, а также в федеральной территории "Сириус". Также подписан закон о блокировке сайтов, на которых продают биологически активные добавки (БАДы) без свидетельства о госрегистрации. Документ направлен на ужесточение контроля за оборотом БАДов.Кроме того, президент подписал закон, предусматривающий упрощенный доступ к материнскому капиталу, а также ускорение выплат через цифровую платформу.С 1 июля 2026 года при совершении дистанционных сделок с недвижимостью появится возможность использования биометрии, а закон о штрафах до полумиллиона рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, устанавливает ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям и подросткам до 18 лет.В Севастополе вводят новые сигналы оповещенияВ Севастополе по итогам заседания оперштаба вводят два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!" Такое решение было принято, так как украинские боевики могут активизировать атаки надводными безэкипажными катерами (БЭК), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, беспилотников и морских БЭКов, объяснил губернатор региона Михаил Развожаев.На востоке Крыма достраивают водный трактВ Восточном Крыму на 85 процентов готов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством Федерального агентства водных ресурсов РФ по устойчивому водоснабжению Крыма.Удары по Украине: что уничтоженоВ ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины."Сегодня ночью ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ", – сказано в сообщении Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250607/na-ukraine-voenkomov-otpravlyayut-na-front-za-sryv-plana-mobilizatsii--smi-1147007216.html

https://crimea.ria.ru/20250607/karadag--luchshee-mesto-dlya-karbonovogo-poligona-v-krymu-v-chem-prichina-1147016907.html

https://crimea.ria.ru/20250607/chetyre-bezekipazhnykh-katera-unichtozhili-v-akvatorii-chernogo-morya-1147018691.html

https://crimea.ria.ru/20250607/pochemu-rastet-temperatura-na-zemle--gidromettsentr-nazval-glavnuyu-prichinu-1147015446.html

https://crimea.ria.ru/20250607/ukraina-dala-povod-razbombit-ikh--tramp-ob-udarakh-kieva-po-rossii-1147012937.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости, россия, главное за день