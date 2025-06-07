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Отказ Киева забирать тела павших и новые законы в России: главное за день - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Отказ Киева забирать тела павших и новые законы в России: главное за день
Отказ Киева забирать тела павших и новые законы в России: главное за день - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Отказ Киева забирать тела павших и новые законы в России: главное за день
Украина сорвала гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными. Комментируя отказ Киева забирать тела военных, главный редактор международной... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T21:31
2025-06-07T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украина сорвала гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными. Комментируя отказ Киева забирать тела военных, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что Украина не хочет тратиться на выплаты, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что Украине не нужны ее граждане. Президент РФ Владимир Путин подписал в субботу ряд законов: об эксперименте по работе гостевых домов, о блокировке сайтов по продаже незаконных БАДов, об упрощении доступа к маткапиталу и штрафах за продажу энергетиков детям. В Севастополе вводят два дополнительных сигнала оповещения. Дальнобойными ударами ВС РФ по Украине поражены предприятия ВПК и цеха сборки ударных дронов ВСУ. На востоке Крыма достраивают водный тракт.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Киев сорвал гуманитарную акциюРоссия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Об этом в субботу сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.Позже в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям. Украина не вышла на контакт, поэтому гуманитарная акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших. Так главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала действия украинской стороны.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова так объяснила действия Киева: киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые, подчеркнув, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа.Путин подписал пакет важных законовВ субботу президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных для страны законов. Так, в России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года пройдет эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в 17 регионах страны, а также в федеральной территории "Сириус". Также подписан закон о блокировке сайтов, на которых продают биологически активные добавки (БАДы) без свидетельства о госрегистрации. Документ направлен на ужесточение контроля за оборотом БАДов.Кроме того, президент подписал закон, предусматривающий упрощенный доступ к материнскому капиталу, а также ускорение выплат через цифровую платформу.С 1 июля 2026 года при совершении дистанционных сделок с недвижимостью появится возможность использования биометрии, а закон о штрафах до полумиллиона рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, устанавливает ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям и подросткам до 18 лет.В Севастополе вводят новые сигналы оповещенияВ Севастополе по итогам заседания оперштаба вводят два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!" Такое решение было принято, так как украинские боевики могут активизировать атаки надводными безэкипажными катерами (БЭК), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, беспилотников и морских БЭКов, объяснил губернатор региона Михаил Развожаев.На востоке Крыма достраивают водный трактВ Восточном Крыму на 85 процентов готов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством Федерального агентства водных ресурсов РФ по устойчивому водоснабжению Крыма.Удары по Украине: что уничтоженоВ ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины."Сегодня ночью ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ", – сказано в сообщении Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, новости, россия, главное за день
Отказ Киева забирать тела павших и новые законы в России: главное за день

Отказ Киева забирать тела павших и новые подписанные Путиным законы – главное за день

21:31 07.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украина сорвала гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными. Комментируя отказ Киева забирать тела военных, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что Украина не хочет тратиться на выплаты, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что Украине не нужны ее граждане. Президент РФ Владимир Путин подписал в субботу ряд законов: об эксперименте по работе гостевых домов, о блокировке сайтов по продаже незаконных БАДов, об упрощении доступа к маткапиталу и штрафах за продажу энергетиков детям. В Севастополе вводят два дополнительных сигнала оповещения. Дальнобойными ударами ВС РФ по Украине поражены предприятия ВПК и цеха сборки ударных дронов ВСУ. На востоке Крыма достраивают водный тракт.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.

Киев сорвал гуманитарную акцию

Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Об этом в субботу сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.
Позже в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям. Украина не вышла на контакт, поэтому гуманитарная акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших. Так главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала действия украинской стороны.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова так объяснила действия Киева: киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые, подчеркнув, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа.
ВСУ
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На Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИ

Путин подписал пакет важных законов

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных для страны законов. Так, в России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года пройдет эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в 17 регионах страны, а также в федеральной территории "Сириус". Также подписан закон о блокировке сайтов, на которых продают биологически активные добавки (БАДы) без свидетельства о госрегистрации. Документ направлен на ужесточение контроля за оборотом БАДов.
Кроме того, президент подписал закон, предусматривающий упрощенный доступ к материнскому капиталу, а также ускорение выплат через цифровую платформу.
С 1 июля 2026 года при совершении дистанционных сделок с недвижимостью появится возможность использования биометрии, а закон о штрафах до полумиллиона рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, устанавливает ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям и подросткам до 18 лет.
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Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина

В Севастополе вводят новые сигналы оповещения

В Севастополе по итогам заседания оперштаба вводят два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!" Такое решение было принято, так как украинские боевики могут активизировать атаки надводными безэкипажными катерами (БЭК), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, беспилотников и морских БЭКов, объяснил губернатор региона Михаил Развожаев.
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
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Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря

На востоке Крыма достраивают водный тракт

В Восточном Крыму на 85 процентов готов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством Федерального агентства водных ресурсов РФ по устойчивому водоснабжению Крыма.
Дома на фоне заката солнца - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
10:51
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину

Удары по Украине: что уничтожено

В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины.
"Сегодня ночью ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ", – сказано в сообщении Минобороны.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
07:16
"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России
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Заголовок открываемого материала
22:03Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы
21:31Отказ Киева забирать тела павших и новые законы в России: главное за день
21:08Горит 21000 "квадратов": на пожаре под Москвой обрушилась кровля склада
20:50Франция наладит выпуск беспилотников на Украине
20:35Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине"
20:11Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезону
20:03Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:51128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе
19:44Воздушная тревога объявлена в Севастополе
19:39В Подмосковье горит склад с легковоспламеняющейся жидкостью
19:10Обмен пленными и передача тел солдат ВСУ не состоялись – Минобороны РФ
18:43В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения
18:28Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
18:20В Севастополе снова закрыли рейд
18:07Не хотят тратиться – Симоньян об отказе Киева забрать тела погибших
17:39Киев до сих пор не дал согласие на получение тел – Минобороны РФ
17:23В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:22Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела
17:10Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:43Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
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