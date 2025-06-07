https://crimea.ria.ru/20250607/novosti-svo-armiya-rossii-zanyala-vygodnye-rubezhi-na-ryade-napravleniy-1147020023.html

Новости СВО: армия России заняла выгодные рубежи на ряде направлений

Новости СВО: армия России заняла выгодные рубежи на ряде направлений - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Новости СВО: армия России заняла выгодные рубежи на ряде направлений

Армия России за минувшие сутки улучшила свое положение в зоне проведение спецоперации, заняв более выгодные рубежи на ряде направлений. Суточные потери... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T14:17

2025-06-07T14:17

2025-06-07T14:57

министерство обороны рф

новости сво

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки улучшила свое положение в зоне проведение спецоперации, заняв более выгодные рубежи на ряде направлений. Суточные потери противника превысили 1400 боевиков. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" разбили противника в окрестностях семи сел в Сумской области. На этой линии фронта враг потерял свыше 230 военнослужащих, а также боевую бронемашину, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив украинские силы возле шести населенных пунктов Харьковской области, а также трех сел в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ на этом участке составили свыше 220 военнослужащих. Также сожжены: американский бронеавтомобиль HMMWVа США, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 из США и шесть складов с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разбили ВСУ в районах пяти населенных пунктов в ДНР. "Противник потерял до 190 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три склада боеприпасов, говорится в сводке.Улучшили положение по переднему краю и военнослужащие подразделений группировки "Центр". Российские бойцы нанесли поражение противнику в районах семи населенных пунктов ДНР. В ходе боев на этом направлении киевский режим потерял свыше 500 военнослужащих. Также уничтожены четыре боевых бронемашины "Казак", восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32.Подразделения группировки войск "Восток" продавили оборону противника, разгромив его силы в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, проинформировали в Минобороны.Подразделения группировки войск "Днепр" разгромили ВСУ возле Малой Токмачки Запорожской области, Ильинки под Днепропетровском, а также Казацкого, Камышан и Антоновки на Херсонщине. Потери врага достигли сотни боевиков, также уничтожено восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада боеприпасов.Также в Минобороны России сообщили, что в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины. Также в Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ.Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделюВСУ несут огромные потери и отступают – ПутинУкраина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу