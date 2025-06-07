Рейтинг@Mail.ru
На Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИ - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250607/na-ukraine-voenkomov-otpravlyayut-na-front-za-sryv-plana-mobilizatsii--smi-1147007216.html
На Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИ
На Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИ - РИА Новости Крым, 07.06.2025
На Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИ
В каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T08:39
2025-06-07T08:39
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
украина
мобилизация на украине
в мире
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146802230_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_769672daf0120c778acdadba5aaa94ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу мобилизованных и по получению взяток во избежание призыва. В случае их невыполнения, начальников переводят в боевые подразделения на фронт. Об этом пишут украинские СМИ.Как пишут СМИ со ссылкой на сотрудника военкомата, раньше каждый районный военкомат должен был отправлять на военно-врачебную комиссию (ВВК) в среднем по 20-30 человек. Сейчас, по его словам, норма увеличена до 40-45 человек.По данным украинских изданий, сотрудники военкоматов требуют взятки за освобождение от мобилизации даже у имеющих отсрочку. За признание негодным к службе или перевод в тыловые части требуют от 5 до 7 тысяч долларов. Признание негодным к службе стоит в разных регионах и в зависимости от схемы от 10 до 25 тысяч долларов. При этом гарантий освобождения после оплаты не дают. По данным изданий, взятки от украинцев напрямую идут вышестоящему руководству.Уличная мобилизацияС осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпамиУкраинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодноНа Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146802230_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_88e2c97048d73fb983f355ab733905fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тцк на украине (территориальный центр комплектования), украина, мобилизация на украине, в мире, новости, всу (вооруженные силы украины)
На Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИ

На Украине военкомов отправляют на фронт за невыполнение плана мобилизации - СМИ

08:39 07.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу мобилизованных и по получению взяток во избежание призыва. В случае их невыполнения, начальников переводят в боевые подразделения на фронт. Об этом пишут украинские СМИ.

"По словам сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), в каждом центре комплектования существует план мобилизации, а при невыполнении которого начальство переводят в "небезопасные" подразделения на передовой. При этом "качество" мобилизованных по здоровью практически всегда игнорируется", - пишут местные издания.

Как пишут СМИ со ссылкой на сотрудника военкомата, раньше каждый районный военкомат должен был отправлять на военно-врачебную комиссию (ВВК) в среднем по 20-30 человек. Сейчас, по его словам, норма увеличена до 40-45 человек.

"Если норма не выполняется в течении двух-трех месяцев, начальство "уезжает" в боевые подразделения по команде сверху", – признался он.

По данным украинских изданий, сотрудники военкоматов требуют взятки за освобождение от мобилизации даже у имеющих отсрочку. За признание негодным к службе или перевод в тыловые части требуют от 5 до 7 тысяч долларов.
Признание негодным к службе стоит в разных регионах и в зависимости от схемы от 10 до 25 тысяч долларов. При этом гарантий освобождения после оплаты не дают. По данным изданий, взятки от украинцев напрямую идут вышестоящему руководству.

Уличная мобилизация

С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпами
Украинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодно
На Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины
 
ТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)УкраинаМобилизация на УкраинеВ миреНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39На Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИ
08:11Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро субботы
07:43Удары по Украине сегодня: десятки взрывов сериями прогремели в Харькове
07:2236 украинских беспилотников сбили над пятью регионами России
07:16"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России
07:03ВСУ ночью снова пытались атаковать Москву
00:01Тропический воздух несет в Крым 35-градусную жару
00:00Какой сегодня праздник: 7 июня
21:56Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян
21:50Снижение ключевой ставки и удар возмездия по Украине: главное за день
21:17ЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированы
21:04Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
20:52Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей
20:36Летний зной и ни облачка: какой будет погода в Крыму на выходных
20:10Крымский мост: актуальные данные по очередям после приостановки движения
19:57На подлете к Москве сбили еще два беспилотника ВСУ
19:42Два подозрительных предмета за день обнаружили под днищами авто в Москве
19:29Крымский мост открыт для проезда спустя четыре часа
19:14Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция
18:59В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году
Лента новостейМолния