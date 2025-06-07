https://crimea.ria.ru/20250607/na-ukraine-voenkomov-otpravlyayut-na-front-za-sryv-plana-mobilizatsii--smi-1147007216.html

На Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИ

На Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИ - РИА Новости Крым, 07.06.2025

На Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИ

В каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T08:39

2025-06-07T08:39

2025-06-07T08:39

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

украина

мобилизация на украине

в мире

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу мобилизованных и по получению взяток во избежание призыва. В случае их невыполнения, начальников переводят в боевые подразделения на фронт. Об этом пишут украинские СМИ.Как пишут СМИ со ссылкой на сотрудника военкомата, раньше каждый районный военкомат должен был отправлять на военно-врачебную комиссию (ВВК) в среднем по 20-30 человек. Сейчас, по его словам, норма увеличена до 40-45 человек.По данным украинских изданий, сотрудники военкоматов требуют взятки за освобождение от мобилизации даже у имеющих отсрочку. За признание негодным к службе или перевод в тыловые части требуют от 5 до 7 тысяч долларов. Признание негодным к службе стоит в разных регионах и в зависимости от схемы от 10 до 25 тысяч долларов. При этом гарантий освобождения после оплаты не дают. По данным изданий, взятки от украинцев напрямую идут вышестоящему руководству.Уличная мобилизацияС осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпамиУкраинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодноНа Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тцк на украине (территориальный центр комплектования), украина, мобилизация на украине, в мире, новости, всу (вооруженные силы украины)