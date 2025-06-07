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Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T16:00
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севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.О приостановке катеров и паромов сообщалось в 15:26, при этом причина остановки не указывалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки

16:00 07.06.2025 (обновлено: 16:03 07.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.

О приостановке катеров и паромов сообщалось в 15:26, при этом причина остановки не указывалась.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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СевастопольНовости СевастополяМорской транспортПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта Севастополя
 
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