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Минобороны РФ: Украина перенесла обмен телами погибших и ранеными - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Минобороны РФ: Украина перенесла обмен телами погибших и ранеными
Минобороны РФ: Украина перенесла обмен телами погибших и ранеными - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Минобороны РФ: Украина перенесла обмен телами погибших и ранеными
Украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины, сообщили в РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T15:04
2025-06-07T15:25
новости
россия
министерство обороны рф
обмен пленными
украина
видео
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 6 июня 2025 года приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными, проинформировали в Минобороны России.В Минобороны РФ проинформировали, что в настоящее время колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих прибыла в район обмена. В колонне находятся 1212 тел. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек.По словам Александра Зорина, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок.Зорин также рассказал, что российская сторона передала украинской стороне список из 640 фамилий, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих.Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации был министр обороны Украины Рустем Умеров.3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, россия, министерство обороны рф, обмен пленными, украина, видео, атаки всу на крым
Минобороны РФ: Украина перенесла обмен телами погибших и ранеными

В Минобороны РФ подтвердили перенос украинской стороной обмена телами погибших и ранеными

15:04 07.06.2025 (обновлено: 15:25 07.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 6 июня 2025 года приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными, проинформировали в Минобороны России.

"Обмену подлежат две категории – это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет", – заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

В Минобороны РФ проинформировали, что в настоящее время колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих прибыла в район обмена. В колонне находятся 1212 тел. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек.
По словам Александра Зорина, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок.
Зорин также рассказал, что российская сторона передала украинской стороне список из 640 фамилий, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих.
"Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", – подытожил Александр Зорин.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации был министр обороны Украины Рустем Умеров.
3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.
По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
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