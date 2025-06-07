Киев до сих пор не дал согласие на получение тел – Минобороны РФ
Украина до сих пор не дала согласие на получение тел – Минобороны РФ
17:39 07.06.2025 (обновлено: 17:44 07.06.2025)
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныФлаг Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Согласие Украины на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.
"До настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено", – говорится в заявлении заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина.
Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе, подчеркнул Фомин.
"После возвращения в Москву незамедлительно приступили к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену пленными. Заблаговременно довели наши предложения на этот счет до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе", – сказал он.
И подчеркнул, что Россия подтверждает готовность выполнить все имеющиеся договоренности гуманитарного характера с украинской стороной.
По словам Фомина, которые приводит МО РФ, российская сторона рассчитывает, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения по выполнению конкретных договоренностей по гуманитарным вопросам, достигнутых в Стамбуле.
"В свою очередь подтверждаем готовность выполнить все имеющиеся договоренности, как это всегда делает российская сторона", – подытожил заместитель министра обороны РФ.
Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.
По словам помощника президента РФ, главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но представители украинской стороны не явились на обмен.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации был министр обороны Украины Рустем Умеров.
3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.
По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
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