Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина
На Карадаге работает единственная станция фонового экологического мониторинга в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоКарадаг
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На Карадаге давно работает станция фонового экологического мониторинга, где регулярно измеряют уровень озона, и у крымских ученых есть хороший опыт в плане ведения мониторинга за поступлением парниковых газов в атмосферный воздух. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и мир" Андрей Артов, комментируя необходимость создания карбонового полигона на полуострове.
"На Карадаге – хороший состав научных сотрудников. Вообще, на Карадаге есть очень интересная фоновая станция, давно там существует (станция фонового экологического мониторинга была создана на Карадаге в 1988 – ред.). И там, например, замеряется концентрация озона. Это единственная фоновая станция в Крыму, где измеряют уровень озона постоянно. Поэтому карбоновый полигон там – это то, что надо. И там есть люди, специалисты, которые смогут исследовать эту динамику", – сказал Артов.
Также он напомнил, что в России уже есть несколько карбоновых полигонов, отметив, что это некий научный стационар в природе, идея создания которого заключается в том, чтобы в конкретном месте проводить замеры и изучать объемы накопления углекислого газа. Такие исследования проводят в разных экосистемах, разных уголках России, чтобы выяснить, как разные экосистемы накапливают углекислый газ, с какой динамикой, ведь бывает, например, что один лес по балансу – выделитель, а другой тип леса – поглотитель, и для исследований выделяют некий стационар, ставят там исследовательские объекты – вышки, датчики, чтобы оценивать, исследовать динамику, связанную с глобальным потеплением, пояснил эксперт.
Ранее эколог, заведующая кафедрой экологии КФУ имени В.И. Вернадского Татьяна Бобра в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что на полуострове необходимость создания карбонового полигона обусловлена вовсе не тем, что здесь есть какие-то крупные поступления парниковых газов в атмосферный воздух. Наоборот: Крым несет рекреационно-оздоровительную специализацию, поэтому важно контролировать углеродный баланс.
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