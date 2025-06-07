https://crimea.ria.ru/20250607/karadag--luchshee-mesto-dlya-karbonovogo-poligona-v-krymu-v-chem-prichina-1147016907.html

Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина

Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина

На Карадаге давно работает станция фонового экологического мониторинга, где регулярно измеряют уровень озона, и у крымских ученых есть хороший опыт в плане... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T13:04

2025-06-07T13:04

2025-06-07T13:04

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карбоновый полигон

карадаг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На Карадаге давно работает станция фонового экологического мониторинга, где регулярно измеряют уровень озона, и у крымских ученых есть хороший опыт в плане ведения мониторинга за поступлением парниковых газов в атмосферный воздух. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и мир" Андрей Артов, комментируя необходимость создания карбонового полигона на полуострове.Также он напомнил, что в России уже есть несколько карбоновых полигонов, отметив, что это некий научный стационар в природе, идея создания которого заключается в том, чтобы в конкретном месте проводить замеры и изучать объемы накопления углекислого газа. Такие исследования проводят в разных экосистемах, разных уголках России, чтобы выяснить, как разные экосистемы накапливают углекислый газ, с какой динамикой, ведь бывает, например, что один лес по балансу – выделитель, а другой тип леса – поглотитель, и для исследований выделяют некий стационар, ставят там исследовательские объекты – вышки, датчики, чтобы оценивать, исследовать динамику, связанную с глобальным потеплением, пояснил эксперт.Ранее эколог, заведующая кафедрой экологии КФУ имени В.И. Вернадского Татьяна Бобра в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что на полуострове необходимость создания карбонового полигона обусловлена вовсе не тем, что здесь есть какие-то крупные поступления парниковых газов в атмосферный воздух. Наоборот: Крым несет рекреационно-оздоровительную специализацию, поэтому важно контролировать углеродный баланс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выделят более 2 миллиардов рублей на нацпроект "Экология"Где в Крыму самый грязный воздух – ученыеВ России появятся карбоновые полигоны

https://crimea.ria.ru/20250607/pochemu-rastet-temperatura-na-zemle--gidromettsentr-nazval-glavnuyu-prichinu-1147015446.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, мнения, экология, природа, андрей артов, крым, карбоновый полигон, карадаг