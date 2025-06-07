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Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина
Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина
На Карадаге давно работает станция фонового экологического мониторинга, где регулярно измеряют уровень озона, и у крымских ученых есть хороший опыт в плане... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T13:04
2025-06-07T13:04
новости крыма
мнения
экология
природа
андрей артов
крым
карбоновый полигон
карадаг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На Карадаге давно работает станция фонового экологического мониторинга, где регулярно измеряют уровень озона, и у крымских ученых есть хороший опыт в плане ведения мониторинга за поступлением парниковых газов в атмосферный воздух. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и мир" Андрей Артов, комментируя необходимость создания карбонового полигона на полуострове.Также он напомнил, что в России уже есть несколько карбоновых полигонов, отметив, что это некий научный стационар в природе, идея создания которого заключается в том, чтобы в конкретном месте проводить замеры и изучать объемы накопления углекислого газа. Такие исследования проводят в разных экосистемах, разных уголках России, чтобы выяснить, как разные экосистемы накапливают углекислый газ, с какой динамикой, ведь бывает, например, что один лес по балансу – выделитель, а другой тип леса – поглотитель, и для исследований выделяют некий стационар, ставят там исследовательские объекты – вышки, датчики, чтобы оценивать, исследовать динамику, связанную с глобальным потеплением, пояснил эксперт.Ранее эколог, заведующая кафедрой экологии КФУ имени В.И. Вернадского Татьяна Бобра в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что на полуострове необходимость создания карбонового полигона обусловлена вовсе не тем, что здесь есть какие-то крупные поступления парниковых газов в атмосферный воздух. Наоборот: Крым несет рекреационно-оздоровительную специализацию, поэтому важно контролировать углеродный баланс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выделят более 2 миллиардов рублей на нацпроект "Экология"Где в Крыму самый грязный воздух – ученыеВ России появятся карбоновые полигоны
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новости крыма, мнения, экология, природа, андрей артов, крым, карбоновый полигон, карадаг
Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина

На Карадаге работает единственная станция фонового экологического мониторинга в Крыму

13:04 07.06.2025
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоКарадаг
Карадаг
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На Карадаге давно работает станция фонового экологического мониторинга, где регулярно измеряют уровень озона, и у крымских ученых есть хороший опыт в плане ведения мониторинга за поступлением парниковых газов в атмосферный воздух. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя крымской природоохранной организации "Экология и мир" Андрей Артов, комментируя необходимость создания карбонового полигона на полуострове.

"На Карадаге – хороший состав научных сотрудников. Вообще, на Карадаге есть очень интересная фоновая станция, давно там существует (станция фонового экологического мониторинга была создана на Карадаге в 1988 – ред.). И там, например, замеряется концентрация озона. Это единственная фоновая станция в Крыму, где измеряют уровень озона постоянно. Поэтому карбоновый полигон там – это то, что надо. И там есть люди, специалисты, которые смогут исследовать эту динамику", – сказал Артов.

Также он напомнил, что в России уже есть несколько карбоновых полигонов, отметив, что это некий научный стационар в природе, идея создания которого заключается в том, чтобы в конкретном месте проводить замеры и изучать объемы накопления углекислого газа. Такие исследования проводят в разных экосистемах, разных уголках России, чтобы выяснить, как разные экосистемы накапливают углекислый газ, с какой динамикой, ведь бывает, например, что один лес по балансу – выделитель, а другой тип леса – поглотитель, и для исследований выделяют некий стационар, ставят там исследовательские объекты – вышки, датчики, чтобы оценивать, исследовать динамику, связанную с глобальным потеплением, пояснил эксперт.
Ранее эколог, заведующая кафедрой экологии КФУ имени В.И. Вернадского Татьяна Бобра в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что на полуострове необходимость создания карбонового полигона обусловлена вовсе не тем, что здесь есть какие-то крупные поступления парниковых газов в атмосферный воздух. Наоборот: Крым несет рекреационно-оздоровительную специализацию, поэтому важно контролировать углеродный баланс.
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