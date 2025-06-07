https://crimea.ria.ru/20250607/frantsiya-naladit-vypusk-bespilotnikov-na-ukraine-1147022275.html

Франция наладит выпуск беспилотников на Украине

Франция наладит выпуск беспилотников на Украине - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Франция наладит выпуск беспилотников на Украине

Крупный французский завод по производству автомобилей в партнерстве с оборонной компанией страны планирует наладить выпуск беспилотников на Украине. Такое... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T20:50

2025-06-07T20:50

2025-06-07T20:50

новости

франция

коллективный запад

поставки западного оружия украине

оружие

беспилотник (бпла, дрон)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Крупный французский завод по производству автомобилей в партнерстве с оборонной компанией страны планирует наладить выпуск беспилотников на Украине. Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI*.Также Лекорню отметил, что выгода от такой работы будет как Киеву, так и французской армии, поскольку это обеспечит ее постоянной тактической и оперативной подготовкой, сделает ее вооружение более современным, соответствующим реалиями вооруженного конфликта.Ранее сообщалось, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшее время.28 мая министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует "производство дальнобойного оружия на территории Украины". Дальнобойные ракетные системы, которые якобы будут производиться на Украине за деньги ФРГ, на самом деле будут представлять собой почти готовые к использованию западные комплексы.Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Косачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей ГерманииРоссия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"Мерц провоцирует продолжение войны – Кремль

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, франция, коллективный запад, поставки западного оружия украине, оружие, беспилотник (бпла, дрон), украина