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Франция наладит выпуск беспилотников на Украине - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Франция наладит выпуск беспилотников на Украине
Франция наладит выпуск беспилотников на Украине - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Франция наладит выпуск беспилотников на Украине
Крупный французский завод по производству автомобилей в партнерстве с оборонной компанией страны планирует наладить выпуск беспилотников на Украине. Такое... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T20:50
2025-06-07T20:50
новости
франция
коллективный запад
поставки западного оружия украине
оружие
беспилотник (бпла, дрон)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Крупный французский завод по производству автомобилей в партнерстве с оборонной компанией страны планирует наладить выпуск беспилотников на Украине. Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI*.Также Лекорню отметил, что выгода от такой работы будет как Киеву, так и французской армии, поскольку это обеспечит ее постоянной тактической и оперативной подготовкой, сделает ее вооружение более современным, соответствующим реалиями вооруженного конфликта.Ранее сообщалось, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшее время.28 мая министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует "производство дальнобойного оружия на территории Украины". Дальнобойные ракетные системы, которые якобы будут производиться на Украине за деньги ФРГ, на самом деле будут представлять собой почти готовые к использованию западные комплексы.Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Косачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей ГерманииРоссия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"Мерц провоцирует продолжение войны – Кремль
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новости, франция, коллективный запад, поставки западного оружия украине, оружие, беспилотник (бпла, дрон), украина
Франция наладит выпуск беспилотников на Украине

Во Франции заявили о намерении наладить выпуск беспилотников на Украине

20:50 07.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ запускают беспилотник
Боевики ВСУ запускают беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Крупный французский завод по производству автомобилей в партнерстве с оборонной компанией страны планирует наладить выпуск беспилотников на Украине. Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI*.
"Мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель... я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом... объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны", – цитирует французского министра РИА Новости.
Также Лекорню отметил, что выгода от такой работы будет как Киеву, так и французской армии, поскольку это обеспечит ее постоянной тактической и оперативной подготовкой, сделает ее вооружение более современным, соответствующим реалиями вооруженного конфликта.
Ранее сообщалось, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшее время.
28 мая министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует "производство дальнобойного оружия на территории Украины". Дальнобойные ракетные системы, которые якобы будут производиться на Украине за деньги ФРГ, на самом деле будут представлять собой почти готовые к использованию западные комплексы.Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.
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НовостиФранцияКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеОружиеБеспилотник (БПЛА, дрон)Украина
 
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