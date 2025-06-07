https://crimea.ria.ru/20250607/evpatoriya-gotovitsya-k-startu-v-sevastopole-postroili-sudno-kometu-1147014486.html

"Евпатория" готовится к старту: в Севастополе построили судно-комету

"Евпатория" готовится к старту: в Севастополе построили судно-комету - РИА Новости Крым, 07.06.2025

"Евпатория" готовится к старту: в Севастополе построили судно-комету

Новое морское пассажирское судно-комету на подводных крыльях "Евпатория" по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) построили заводы... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T10:10

2025-06-07T10:10

2025-06-07T10:12

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судно на подводных крыльях "комета"

евпатория

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CИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Новое морское пассажирское судно-комету на подводных крыльях "Евпатория" по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) построили заводы Объединенной судостроительной корпорации "Вымпел" и "Море". Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.И отметили, что судно, получившее название "Евпатория", построено заводами ОСК "Вымпел" и "Море" по заказу ГТЛК в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием. "Комета" будет работать на регулярных маршрутах в Азово-Черноморском бассейне, подчеркнули в ГТЛК.Внутри могут разместиться до 120 пассажиров. Есть два салона, оборудованных кондиционерами и креслами, как в самолетах. При скорости 65 км/ч вибрация не чувствуется. А пока "Евпатория" готовится к старту, первые пассажиры уже путешествуют на такой же "комете" "Космонавт Павел Попович" – с июня судно курсирует между Сочи и Геленджиком, рассказали в Минтрансе России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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