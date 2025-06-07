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"Евпатория" готовится к старту: в Севастополе построили судно-комету - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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"Евпатория" готовится к старту: в Севастополе построили судно-комету
"Евпатория" готовится к старту: в Севастополе построили судно-комету - РИА Новости Крым, 07.06.2025
"Евпатория" готовится к старту: в Севастополе построили судно-комету
Новое морское пассажирское судно-комету на подводных крыльях "Евпатория" по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) построили заводы... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T10:10
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морской транспорт
судно на подводных крыльях "комета"
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CИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Новое морское пассажирское судно-комету на подводных крыльях "Евпатория" по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) построили заводы Объединенной судостроительной корпорации "Вымпел" и "Море". Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.И отметили, что судно, получившее название "Евпатория", построено заводами ОСК "Вымпел" и "Море" по заказу ГТЛК в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием. "Комета" будет работать на регулярных маршрутах в Азово-Черноморском бассейне, подчеркнули в ГТЛК.Внутри могут разместиться до 120 пассажиров. Есть два салона, оборудованных кондиционерами и креслами, как в самолетах. При скорости 65 км/ч вибрация не чувствуется. А пока "Евпатория" готовится к старту, первые пассажиры уже путешествуют на такой же "комете" "Космонавт Павел Попович" – с июня судно курсирует между Сочи и Геленджиком, рассказали в Минтрансе России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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минтранс россии, новости, севастополь, новости севастополя, новости крыма, черное море, азовское море, морской транспорт, судно на подводных крыльях "комета" , евпатория, крым
"Евпатория" готовится к старту: в Севастополе построили судно-комету

В Севастополе построили судно на подводных крыльях для работы в Черном и Азовском морях

10:10 07.06.2025 (обновлено: 10:12 07.06.2025)
 
© Минтранс РоссииВ Севастополе построили судно на подводных крыльях для работы в Черном и Азовском морях
В Севастополе построили судно на подводных крыльях для работы в Черном и Азовском морях
© Минтранс России
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CИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Новое морское пассажирское судно-комету на подводных крыльях "Евпатория" по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) построили заводы Объединенной судостроительной корпорации "Вымпел" и "Море". Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

"ГТЛК подписала акт приема-передачи морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" в Севастополе", – сообщили в пресс-службе компании.

И отметили, что судно, получившее название "Евпатория", построено заводами ОСК "Вымпел" и "Море" по заказу ГТЛК в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием. "Комета" будет работать на регулярных маршрутах в Азово-Черноморском бассейне, подчеркнули в ГТЛК.
Внутри могут разместиться до 120 пассажиров. Есть два салона, оборудованных кондиционерами и креслами, как в самолетах. При скорости 65 км/ч вибрация не чувствуется. А пока "Евпатория" готовится к старту, первые пассажиры уже путешествуют на такой же "комете" "Космонавт Павел Попович" – с июня судно курсирует между Сочи и Геленджиком, рассказали в Минтрансе России.
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Минтранс РоссииНовостиСевастопольНовости СевастополяНовости КрымаЧерное мореАзовское мореМорской транспортСудно на подводных крыльях "Комета"ЕвпаторияКрым
 
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