https://crimea.ria.ru/20250607/dtp-v-bakhchisarayskom-rayone-dvukh-chelovek-zablokirovalo-v-avto-1147017105.html

ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в авто

ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в авто - РИА Новости Крым, 07.06.2025

ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в авто

Двоих человек, попавших в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Бахчисарайском районе, спасатели деблокировали из искореженных автомобилей при помощи... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T12:16

2025-06-07T12:16

2025-06-07T12:31

бахчисарайский район

мчс крыма

"крым-спас"

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дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Двоих человек, попавших в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Бахчисарайском районе, спасатели деблокировали из искореженных автомобилей при помощи специальных инструментов и бензопилы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КрымаАвария с участием легкового автомобиля Skoda и микроавтобуса Mercedes произошла на трассе Бахчисарай – Репино в окрестностях села Ароматное. Людей зажало в салонах транспортных средств.На место ДТП для оказания помощи пострадавшим выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, а также правоохранители и сотрудники скорой помощи, уточнили в ведомстве.Также на месте аварии спасатели провели комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.Накануне в Советском районе Крыма автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, водитель иномарки погиб. Еще днем ранее в Севастополе на нерегулируемом перекрестке иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, в аварии пострадали двое пассажиров общественного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе девочка попала под колеса авто на пешеходном переходеИномарка сбила 6-летнего ребенка в КерчиПод Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипеде

бахчисарайский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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