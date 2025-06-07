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ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в авто - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в авто
ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в авто - РИА Новости Крым, 07.06.2025
ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в авто
Двоих человек, попавших в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Бахчисарайском районе, спасатели деблокировали из искореженных автомобилей при помощи... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T12:16
2025-06-07T12:31
бахчисарайский район
мчс крыма
"крым-спас"
новости крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Двоих человек, попавших в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Бахчисарайском районе, спасатели деблокировали из искореженных автомобилей при помощи специальных инструментов и бензопилы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КрымаАвария с участием легкового автомобиля Skoda и микроавтобуса Mercedes произошла на трассе Бахчисарай – Репино в окрестностях села Ароматное. Людей зажало в салонах транспортных средств.На место ДТП для оказания помощи пострадавшим выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, а также правоохранители и сотрудники скорой помощи, уточнили в ведомстве.Также на месте аварии спасатели провели комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.Накануне в Советском районе Крыма автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, водитель иномарки погиб. Еще днем ранее в Севастополе на нерегулируемом перекрестке иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, в аварии пострадали двое пассажиров общественного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе девочка попала под колеса авто на пешеходном переходеИномарка сбила 6-летнего ребенка в КерчиПод Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипеде
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РИА Новости Крым
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бахчисарайский район, мчс крыма, "крым-спас", новости крыма, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе
ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в авто

Двух человек заблокировало в авто в Бахчисарайском районе Крыма

12:16 07.06.2025 (обновлено: 12:31 07.06.2025)
 
© МЧС КрымаДвух человек заблокировало в авто в Бахчисарайском районе Крыма
Двух человек заблокировало в авто в Бахчисарайском районе Крыма
© МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Двоих человек, попавших в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Бахчисарайском районе, спасатели деблокировали из искореженных автомобилей при помощи специальных инструментов и бензопилы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма
Авария с участием легкового автомобиля Skoda и микроавтобуса Mercedes произошла на трассе Бахчисарай – Репино в окрестностях села Ароматное. Людей зажало в салонах транспортных средств.

"Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, ручного инструмента и бензопилы деблокировали пассажира из автомобиля Skoda и водителя из Mercedes, после чего передали их медработникам", – сказано в сообщении.

На место ДТП для оказания помощи пострадавшим выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, а также правоохранители и сотрудники скорой помощи, уточнили в ведомстве.
Также на месте аварии спасатели провели комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Накануне в Советском районе Крыма автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, водитель иномарки погиб. Еще днем ранее в Севастополе на нерегулируемом перекрестке иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, в аварии пострадали двое пассажиров общественного транспорта.
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