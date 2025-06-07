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Чиновник из Аргентины в Крыму признался в любви к русскому народу - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Чиновник из Аргентины в Крыму признался в любви к русскому народу
Чиновник из Аргентины в Крыму признался в любви к русскому народу - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Чиновник из Аргентины в Крыму признался в любви к русскому народу
Мэр аргентинского города Кастелли Франциско Эчарен, который приехал в Крым на международную конференцию, признался в любви к русскому народу. РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T09:11
2025-06-07T08:16
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ЯЛТА, 7 июн – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Мэр аргентинского города Кастелли Франциско Эчарен, который приехал в Крым на международную конференцию, признался в любви к русскому народу.Он убежден, что культура и туризм объединяют муниципалитеты городов во всем мире. Именно от этих сфер зависит налаживание связей между людьми. Что, убежден Эчарен, фундаментально важно."Так что, я думаю, что есть над чем поработать. У нас в Латинской Америке действительно много туристов из России. И это вполне логично, потому что мы разделяем историю путешествий и обменов не только туристическими, но и рабочими местами", - подчеркнул он.Франциско Эчарен – представитель одной из десяти стран, которые, вопреки политике западных стран и санкциям, не побоялись приехать на полуостров на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие". Она проходит в Ялте с 3 по 7 июня. В мероприятиях принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии из России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции и других стран. В числе организаторов конференции – всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), являющейся партнером ООН. Она объединяет более 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к РоссииСтойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о КрымеАктер Юрий Васильев: я влюбился в Крым
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аргентина, крым, в мире, политика, внешняя политика, крым дипломатический, народная дипломатия, общество, новости
Чиновник из Аргентины в Крыму признался в любви к русскому народу

Мэр аргентинского города во время визита в Крым восхитился Россией и русским народом

09:11 07.06.2025
 
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ЯЛТА, 7 июн – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Мэр аргентинского города Кастелли Франциско Эчарен, который приехал в Крым на международную конференцию, признался в любви к русскому народу.

"Правда в том, что особенно в Аргентине мы испытываем восхищение русским народом и российской историей. Для латиноамериканцев очень важно знать эту великую нацию, которой является Россия", - сказал он в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым, отвечая на вопрос о важности связей между такими далекими странами как Россия и Аргентина.

Он убежден, что культура и туризм объединяют муниципалитеты городов во всем мире. Именно от этих сфер зависит налаживание связей между людьми. Что, убежден Эчарен, фундаментально важно.
"Так что, я думаю, что есть над чем поработать. У нас в Латинской Америке действительно много туристов из России. И это вполне логично, потому что мы разделяем историю путешествий и обменов не только туристическими, но и рабочими местами", - подчеркнул он.
Франциско Эчарен – представитель одной из десяти стран, которые, вопреки политике западных стран и санкциям, не побоялись приехать на полуостров на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие". Она проходит в Ялте с 3 по 7 июня.
В мероприятиях принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии из России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции и других стран. В числе организаторов конференции – всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), являющейся партнером ООН. Она объединяет более 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран.
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